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Cada 30 de noviembre conmemoramos el día Mundial de la Acuicultura, fecha que nos invita a reflexionar sobre una actividad que está adquiriendo una importancia creciente en el mundo. No solo por su aporte a la producción de alimentos, sino también por su capacidad para generar empleo, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible.

Cuando pensamos en las grandes oportunidades de nuestro tiempo solemos dirigir la mirada hacia la inteligencia artificial, la transición energética o las nuevas tecnologías. Sin embargo, una de las transformaciones más importantes para el futuro de la alimentación mundial se está produciendo en mares, ríos y lagos. Se llama acuicultura y su crecimiento está redefiniendo la manera en que el mundo produce alimentos de origen hidrobiológico.

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Investigadores observan peces adultos en un tanque de agua transparente rodeado de vegetación, parte de un estudio en un entorno controlado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión de este crecimiento se aprecia con claridad en las cifras de la FAO. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, la producción mundial de animales acuáticos cultivados alcanzó los 103 millones de toneladas en 2024, superando por primera vez los 100 millones. Actualmente, la acuicultura aporta el 53 % de la producción mundial de animales acuáticos y abastece más del 59 % de los productos destinados al consumo humano. Más de 3.100 millones de personas obtienen al menos una quinta parte de su proteína animal de los alimentos acuáticos.

Esta evolución refleja un cambio en la producción mundial de alimentos de origen hidrobiológico. Mientras la pesca extractiva mantiene niveles relativamente estables desde hace varias décadas, la acuicultura continúa expandiéndose para atender una demanda creciente de alimentos nutritivos y seguros, bajo estándares cada vez más exigentes de sostenibilidad.

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Una ilustración conceptual muestra un fiordo noruego estilizado donde jaulas de acuicultura liberan flujos de residuos que contaminan el agua y el fondo marino, evidenciando la pérdida de oxígeno. (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú forma parte de esta tendencia. Nuestro país cuenta con condiciones naturales excepcionales para el desarrollo acuícola. Desde el cultivo de langostinos en Tumbes hasta la producción de trucha en los Andes y de concha de abanico en la costa norte, la actividad genera empleo, dinamiza economías regionales y contribuye al crecimiento de las exportaciones.

En el Perú, la actividad acuícola también viene mostrando avances. Entre enero y agosto de 2026, la cosecha nacional creció 5 % respecto del mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por el incremento de la concha de abanico y el langostino. Las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 214 millones entre enero y julio, con un crecimiento de 14,3 %. Estas cifras dan cuenta de una cadena de valor que moviliza inversión, tecnología y conocimiento, y genera oportunidades para miles de familias vinculadas directa e indirectamente a la actividad.

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Un operario vierte ostras juveniles desde un balde naranja al Mar del Norte, una práctica vital para la restauración y sostenibilidad de los ecosistemas marinos y la acuicultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la acuicultura radica también en su contribución al desarrollo del país. Su crecimiento puede abrir oportunidades para diversificar nuestra economía, fortalecer la seguridad alimentaria, dinamizar las economías regionales y atraer inversiones vinculadas a las nuevas exigencias de los mercados internacionales.

Sin embargo, existe una brecha entre el potencial que tenemos y el desarrollo que hemos alcanzado. En América Latina, Chile, Ecuador y Brasil lideran la producción acuícola, mientras el Perú todavía tiene un amplio espacio para crecer. Contar con condiciones naturales favorables es importante, pero no suficiente. Convertir ese potencial en desarrollo requiere investigación, infraestructura, inversión privada y condiciones regulatorias que permitan impulsar proyectos competitivos.

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Quizás por ello la conversación ya no debería centrarse únicamente en cuánto puede crecer el sector, sino en cómo crear las condiciones para que ese crecimiento ocurra de manera sostenida. La experiencia internacional demuestra que las industrias acuícolas más exitosas son aquellas que logran articular investigación, innovación, inversión y un marco regulatorio capaz de acompañar el desarrollo sin perder de vista la sostenibilidad. Esto exige reglas claras, predictibilidad y procedimientos administrativos razonables, sin debilitar las exigencias ambientales ni sanitarias.

Para el sector empresarial, la acuicultura ofrece además una perspectiva que merece especial atención. No se trata únicamente de producir más. Se trata de participar en una actividad vinculada a la tecnología, la genética, la nutrición, la trazabilidad, la logística, la transformación de productos y la apertura de nuevos mercados. Es, en esencia, una plataforma de innovación con capacidad para generar valor en múltiples niveles.

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Las compras externas del sector sumaron USD 2 millones en enero de 2026, impulsadas por una sostenida expansión de la demanda local y con predominio de proveedores latinoamericanos como Ecuador y Nicaragua (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

En un mundo donde la seguridad alimentaria adquiere una importancia cada vez mayor y donde los consumidores demandan productos de calidad, trazables y producidos responsablemente, la acuicultura tiene mucho que aportar.

Este Día Mundial de la Acuicultura nos recuerda que estamos frente a mucho más que una actividad económica. Estamos frente a una oportunidad para diversificar nuestra producción, generar empleo y fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales. El Perú tiene condiciones para convertirse en un actor más relevante en esta industria. El desafío está en crear las condiciones para hacerlo posible. La pregunta ya no es si la acuicultura tendrá un papel relevante en el futuro. La verdadera pregunta es si estaremos preparados para aprovechar plenamente todo lo que puede ofrecer.

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