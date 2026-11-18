Pobladores de la costa norte de Perú observan el funcionamiento de un generador atmosférico de agua potable instalado para prevenir el desabastecimiento ante el Fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada vez que se acerca un Fenómeno El Niño empezamos a hablar de cuánto puede costarle al país. Es una pregunta importante, pero para quienes tenemos la responsabilidad de asegurar operaciones críticas hay otra que debe plantearse antes: ¿qué decisiones estamos tomando hoy para evitar que una emergencia se convierta en una interrupción?

En el sector energético, anticiparse es parte de nuestra responsabilidad. Combustibles y lubricantes sostienen actividades como la minería, la industria y el transporte. Cuando su abastecimiento se interrumpe, el impacto no termina en nuestra cadena de suministro. Llega hasta las operaciones de nuestros clientes y, finalmente, a la actividad económica.

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Por eso debemos mirar la cadena completa. Una disrupción internacional puede retrasar la llegada de materias primas o productos. Una carretera bloqueada puede impedir que esos productos lleguen a su destino. Y una operación demasiado concentrada en pocos puntos puede transformar una contingencia localizada en un problema de abastecimiento.

Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

La respuesta es anticiparse. Aumentar inventarios de seguridad cuando el riesgo lo justifique. Descentralizar almacenamiento. Preparar rutas alternativas. Contar con el cabotaje marítimo como opción real cuando la conectividad terrestre se interrumpe. No podemos comenzar a diseñar esas alternativas cuando la emergencia ya está ocurriendo.

Pero la infraestructura y el inventario por sí solos no resuelven el problema. La resiliencia también depende de las personas. Los equipos deben conocer los riesgos de cada zona, tener protocolos claros y contar con criterios para decidir cuándo continuar, cuándo cambiar una ruta y cuándo detener una operación. Proteger a las personas debe estar siempre por encima de proteger un cronograma.

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También necesitamos coordinación entre el sector público y el privado. El Estado genera información que permite anticipar escenarios. Las empresas tenemos que convertirla en decisiones operativas: dónde acumular inventario, qué rutas proteger, qué alternativas activar y cómo mantener abastecidos a los sectores críticos.

La verdadera medida de la resiliencia no aparece durante la emergencia. Se construye meses antes, en decisiones que muchas veces pasan inadvertidas.

Prepararnos para El Niño no es asumir un coste adicional. Es proteger la continuidad de nuestras operaciones, las de nuestros clientes y, en parte, la continuidad productiva del país.