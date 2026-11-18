Una maestra sonriente lee a un grupo de estudiantes uniformados en un aula, parte del nuevo programa de lectura implementado por el Ministerio de Educación en Guatemala para fomentar el hábito lector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La formación de lectores no empieza ni termina con una asignatura, un curso o una etapa educativa. En un contexto en el que la información está disponible en múltiples formatos y circula a gran velocidad, leer implica mucho más que comprender un texto. Supone formular preguntas, contrastar perspectivas, construir argumentos y elaborar un criterio propio. La lectura, así entendida, es una capacidad que acompaña a las personas desde sus primeros años de formación hasta la educación superior y el ejercicio profesional.

Formar lectores autónomos requiere que las instituciones educativas vayan más allá de las actividades de lectura vinculadas con las exigencias académicas. Para ello, es importante contar con espacios que estimulen la curiosidad, permitan explorar distintos temas y propicien el encuentro con nuevas ideas. Estos entornos amplían las posibilidades de que los estudiantes descubran sus propios intereses, compartan sus interpretaciones y se acerquen al conocimiento por iniciativa propia. De esta manera, la lectura puede dejar de percibirse como una obligación escolar y convertirse en una experiencia que alimenta el aprendizaje a lo largo de la vida.

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En este proceso, el Centro de Recursos para la Educación y el Aprendizaje CREA del Colegio de la Inmaculada Jesuitas cumple un papel decisivo. Su valor no reside únicamente en reunir libros o facilitar materiales de consulta, sino en ofrecer un entorno donde los estudiantes puedan descubrir otras miradas, establecer conexiones entre distintas disciplinas y ganar, paso a paso, autonomía intelectual. Así, la lectura trasciende el cumplimiento de una tarea y se integra en la manera en que los estudiantes aprenden y se relacionan con el mundo.

Niños de diferentes edades se sumergen en la lectura de libros en una biblioteca bien iluminada, con una adulta presente y cómodas áreas de lectura, promoviendo el hábito lector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta perspectiva exige repensar el lugar que ocupa la lectura en las instituciones educativas. No basta con recomendar libros o fijar metas de lectura: también es necesario generar condiciones para que los estudiantes puedan elegir, explorar y conversar sobre lo que leen. Cuando hay espacio para la curiosidad y el intercambio de ideas, la lectura deja de ser una actividad exclusivamente individual y enriquece el aprendizaje colectivo.

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El desafío, además, no se limita a la educación escolar. En la educación superior, la lectura crítica es indispensable para investigar, interpretar evidencia, evaluar fuentes y sostener una posición fundamentada. Esta capacidad no se desarrolla de manera aislada ni aparece automáticamente al ingresar a la universidad: se construye progresivamente, mediante experiencias educativas que estimulan la reflexión y el contacto con perspectivas diversas.

20/04/2020 Estantería de un niño en su cuarto con libros y juguetes cuando queda tan solo una semana para que niños y preadolescentes puedan salir a la calle durante el confinamiento por el coronavirus, en Valdemoro/Madrid (España) a 20 de abril de 2020. SOCIEDAD Óscar J.Barroso - Europa Press

Por ello, resulta especialmente relevante la articulación entre el CREA, los docentes y las distintas instancias de aprendizaje del colegio. Cuando la lectura forma parte de la cultura de una institución y no se restringe a actividades puntuales, aumentan las posibilidades de que los estudiantes desarrollen recursos que les servirán en las distintas etapas de su vida académica y profesional.

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Formar lectores autónomos es, en última instancia, formar personas capaces de seguir aprendiendo más allá de las aulas. Esa es una de las tareas centrales de la educación: brindar a cada estudiante las herramientas para comprender su entorno, cuestionarlo con criterio y continuar descubriendo el mundo a lo largo de toda su vida.