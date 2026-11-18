Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping (Imágenes IA Infobae)

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Trump, Xi y Putin pueden acordar compromisos que refuercen la frágil estabilidad estratégica o salir con nuevos argumentos para ampliar sus arsenales y acelerar una competencia tecnológica cada vez más difícil de controlar. El final está abierto y el resto del mundo tendrá que vivir con el resultado.

En este sentido, la cumbre llega con una contradicción difícil de disimular. Los tres gobiernos declaran su interés en evitar una guerra nuclear mientras modernizan sus arsenales y refuerzan el papel de esas armas en sus estrategias. Las potencias poseedoras y los aliados amparados por sus garantías siguen definiendo sus doctrinas de seguridad alrededor de la capacidad de infligir una destrucción intolerable. Cada uno considera defensivas sus propias decisiones y encuentra motivos de alarma en las de los demás.

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Trump quiere sumar a China a un acuerdo de reducción de arsenales. La propuesta responde a una transformación real del equilibrio estratégico, pero también puede convertirse en una condición que paralice cualquier avance. Si Washington exige que Pekín se siente a negociar límites antes de acordar algo con Moscú, la ambición de un gran pacto podría prolongar por un tiempo indeterminado la ausencia de restricciones verificables.

Putin llega con el antecedente de haber ofrecido mantener temporalmente los límites numéricos del New START, bajo reciprocidad estadounidense. Trump prefirió apostar a un nuevo acuerdo que incluyera a China. El tratado expiró en febrero y dejó pendiente la reconstrucción de un marco jurídicamente vinculante y verificable. Conservar topes tiene valor. Recuperar la confianza exige además aceptar que la contraparte pueda comprobar su cumplimiento. La disposición a recibir inspectores dice mucho más sobre un compromiso de moderación que una declaración presidencial.

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Xi tiene otros tiempos. China sostiene que las dos mayores potencias deben reducir primero y preserva su política declarada de no primer uso. Mientras tanto, amplía su arsenal de manera sostenida y aumenta su disponibilidad operativa. Las estimaciones de los últimos años indican que habría comenzado a mantener algunas ojivas desplegadas, es decir, montadas en sus medios de lanzamiento, apartándose de su práctica histórica de almacenarlas por separado. El cambio puede acortar los tiempos de preparación para el empleo y vuelve especialmente relevante la confiabilidad de las alertas y de los procedimientos de decisión durante una crisis. Pekín reclama que se reconozca la diferencia de tamaño entre los arsenales mientras trabaja para reducirla.

Las conversaciones nucleares se darán en un ámbito más amplio de las relaciones entre las tres mayores potencias, y hay muchos frentes abiertos, en múltiples dimensiones, entre ellos los candentes de Ucrania e Irán.

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La crisis de NVIDIA agrega un tema de alta sensibilidad. Las investigaciones en curso reavivaron la disputa sobre el acceso chino a chips avanzados y la eficacia de los controles estadounidenses. Lo que está en juego es quién accede a la capacidad de cómputo necesaria para desarrollar la próxima generación de inteligencia artificial.

El trasfondo relevante son las controversias por el acceso chino a los chips más avanzados que diseña y comercializa la empresa de Jensen Huang, y que se fabrican en Taiwán, pero que están alcanzados por fuertes restricciones de la administración Trump a las exportaciones al gigante asiático. La disputa alcanza también a cuánto deben abrirse los modelos de IA y quién debe controlar su acceso, una controversia que atraviesa tanto a las empresas como a los gobiernos.

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La competencia estratégica depende cada vez más de empresas privadas concentradas en manos de unos pocos magnates tecnológicos. Los gobiernos necesitan sus desarrollos para reforzar su influencia económica, disputar el espacio informativo y ampliar sus capacidades militares. Esa dependencia da a decisiones comerciales un alcance que los controles estatales todavía tienen dificultades para abarcar.

Este último punto es, tal vez, el más crítico. En los sistemas de mando, control y comunicaciones nucleares —NC3 (sigla en inglés de “Nuclear Command, Control and Communications”)—, la inteligencia artificial puede influir en qué información llega a un presidente, qué amenaza parece inminente y cuánto tiempo cree tener para responder. Una persona puede conservar la autorización final y, aun así, decidir sobre una realidad mal interpretada por una máquina. El control humano requiere capacidad efectiva para cuestionar la recomendación, verificar la información y detener el proceso. Preservar ese control efectivo debería ser uno de los compromisos centrales de Shenzhen.

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El mejor resultado sería iniciar una negociación con responsables, plazos y objetivos verificables. Washington y Moscú podrían recuperar límites e inspecciones, mientras los tres acuerdan medidas de transparencia, comunicaciones de crisis y restricciones a los usos de IA que comprometan el control nuclear. La participación china debería permitir avances proporcionales a sus capacidades y responsabilidades.

El peor escenario sería una cumbre que brindara cobertura política a la expansión de los arsenales nucleares. Cada líder podría atribuir el fracaso a las exigencias de los otros y regresar con nuevos argumentos para acelerar sus programas. Una declaración tranquilizadora puede incluso debilitar la percepción pública del peligro.

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El precedente de 2022 merece recordarse. El 3 de enero, las cinco potencias nucleares reconocidas por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, entre ellas las que participarán en la cumbre, afirmaron que una guerra nuclear nunca debe librarse, ya que no tendría ganadores. Siete semanas después, Rusia invadió Ucrania. Esto nos dice que las declaraciones necesitan un sustento de compromisos que condicionen las decisiones posteriores.

El mundo libre de armas nucleares que Obama imaginó en Praga, una visión que contribuyó a su Premio Nobel de la Paz, parece hoy un sueño lejano. Reforzar la norma de no uso y avanzar en reducciones verificables constituye una obligación inmediata.

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La prueba de Shenzhen será cuánto poder de amenazar, desplegar y decidir unilateralmente están dispuestos a limitar quienes se presentan como garantes de la seguridad mundial.