Imagen de archivo. En esta imagen se ve una representación de la criptomoneda virtual Bitcoin. Ilustración tomada el 14 de junio de 2021. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo

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Durante años se instaló una idea que aún persiste en muchos ámbitos jurídicos y en la opinión pública: que las criptomonedas son un territorio sin ley donde el dinero puede ocultarse para siempre. En esa visión, Bitcoin y otros activos digitales serían herramientas ideales para delincuentes, estafadores y organizaciones dedicadas al lavado de dinero.

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja y, para muchos criminales, bastante menos favorable de lo que imaginan.

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La gran paradoja de las criptomonedas es que, aunque los usuarios pueden operar detrás de direcciones aparentemente anónimas, prácticamente todos sus movimientos quedan registrados en una gigantesca base de datos pública llamada blockchain. Se trata de un libro contable digital que no puede alterarse y que conserva, de forma permanente, el historial completo de las transacciones realizadas.

Lo que antes exigía meses de pedidos judiciales, exhortos internacionales y levantamiento de secretos bancarios, hoy puede comenzar con el análisis de información que se encuentra públicamente disponible. Allí aparece una disciplina cada vez más importante para jueces, fiscales, abogados e investigadores: la Crypto Forensics, o análisis forense de criptomonedas.

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En toda investigación financiera suele existir una pregunta fundamental: ¿adónde fue el dinero? En el mundo de las criptomonedas, responder esa pregunta es muchas veces más sencillo que en el sistema financiero tradicional. Las transacciones quedan registradas y pueden ser analizadas mediante herramientas especializadas capaces de reconstruir el recorrido de los fondos. Entre las más utilizadas se encuentran:

Chainalysis, el estándar de las investigaciones

Chainalysis Reactor es probablemente la plataforma de análisis forense más conocida del sector. Su principal valor consiste en transformar millones de registros técnicos en representaciones visuales comprensibles. A través de técnicas de agrupamiento (clustering), puede identificar conjuntos de direcciones que probablemente pertenecen a un mismo usuario o entidad. De esta forma, billeteras aparentemente aisladas comienzan a revelar vínculos con casas de cambio, mercados ilícitos o redes criminales. Sus gráficos permiten mostrar ante un juez o tribunal algo que de otro modo sería prácticamente imposible de comprender: el recorrido completo del dinero desde su origen hasta su destino final.

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The Blockchain logo is seen in this illustration taken October 26, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Elliptic y TRM Labs, detección de maniobras de ocultamiento

Los delincuentes rara vez transfieren fondos robados de forma directa. Por el contrario, suelen fragmentarlos en cientos o miles de operaciones para dificultar el seguimiento. Una técnica habitual es el llamado peeling, que consiste en ir desprendiendo pequeñas cantidades de una suma mayor a través de una larga cadena de transacciones automáticas. Herramientas como Elliptic y TRM Labs están especialmente diseñadas para detectar este tipo de patrones y alertar sobre posibles maniobras de lavado de activos o financiación ilícita.

Arkham Intelligence, inteligencia potenciada por IA

Más recientemente surgieron plataformas como Arkham Intelligence, que incorporan inteligencia artificial para vincular direcciones de criptomonedas con personas, empresas u organizaciones conocidas. En términos prácticos, funcionan como motores de búsqueda especializados en blockchain. Antes de iniciar una investigación formal, pueden proporcionar información valiosa sobre quién podría estar detrás de determinadas billeteras y qué relaciones mantiene con otros actores del ecosistema.

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Por otra parte, uno de los errores más frecuentes consiste en creer que una billetera de criptomonedas garantiza anonimato absoluto. En realidad, basta con que una persona utilice un servicio regulado, como un exchange, para que una parte significativa de su actividad financiera quede potencialmente vinculada a su identidad real. Y aquí aparece otra diferencia importante respecto del sistema bancario tradicional: mientras las cuentas bancarias están protegidas por reglas de confidencialidad financiera, las transacciones en blockchain son públicas y accesibles para cualquier interesado. Existen incluso herramientas gratuitas como Etherscan o Blockchain.com que permiten consultar saldos, fechas de transferencia y movimientos históricos de una dirección determinada.

Los desvíos de fondos son más fáciles de retrazar que en el sistema financiero tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones no se limitan al movimiento del dinero

En ataques complejos contra plataformas financieras descentralizadas, los especialistas también analizan el funcionamiento de los llamados contratos inteligentes (smart contracts), programas informáticos que ejecutan operaciones automáticamente dentro de la blockchain. Herramientas como Phalcon o Tenderly permiten reconstruir con precisión qué código se ejecutó, qué vulnerabilidad fue explotada y de qué manera se produjo el desvío de fondos. Desde una perspectiva procesal, esta información puede transformarse en prueba fundamental para explicar técnicamente cómo ocurrió un fraude. Sin embargo, demostrar que una billetera recibió fondos ilícitos no siempre alcanza para identificar a una persona. Por eso los investigadores combinan el análisis de blockchain con técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT (Open Source Intelligence). La experiencia demuestra que muchos delincuentes digitales terminan dejando rastros fuera de la cadena de bloques. Un alias utilizado en redes sociales, una publicación antigua en un foro especializado, una dirección de pago compartida años atrás o incluso los metadatos ocultos en una fotografía pueden transformarse en piezas clave para reconstruir una identidad. En numerosas investigaciones internacionales, este tipo de errores aparentemente menores terminó siendo mucho más determinante que la evidencia tecnológica sofisticada.

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El rastreo suele alcanzar su punto decisivo cuando los fondos ingresan a un exchange centralizado. Ese instante representa el encuentro entre dos mundos: el ecosistema de las criptomonedas y la economía tradicional. Las plataformas reguladas deben cumplir procedimientos de identificación de clientes (Know Your Customer o KYC), por lo que normalmente conservan documentación personal, verificaciones biométricas, comprobantes de domicilio y registros de acceso. Cuando existe una orden judicial válida, esa información puede ser solicitada por las autoridades para identificar al titular de una cuenta o inmovilizar activos sospechosos. En la práctica, muchas investigaciones que parecían imposibles terminan resolviéndose precisamente en este punto.

El ejemplo más emblemático de las capacidades de la forensia cripto es probablemente el caso conocido como el hackeo a Bitfinex. En 2016 fueron sustraídos aproximadamente 120.000 Bitcoin de esa plataforma mediante un ataque informático de gran escala. Durante años, los responsables intentaron ocultar los fondos mediante múltiples técnicas de lavado: fraccionamiento de operaciones, utilización de mercados clandestinos, saltos entre distintas blockchains y conversiones hacia criptomonedas orientadas a la privacidad. Aun así, cada uno de esos movimientos quedó registrado. Las agencias federales estadounidenses lograron reconstruir el recorrido de los fondos mediante herramientas de análisis blockchain y técnicas tradicionales de investigación. La pieza clave apareció cuando parte del dinero pasó por servicios regulados que dejaron rastros documentales. A partir de allí se identificó a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, quienes finalmente fueron procesados y condenados. Durante la investigación se recuperaron más de 94.000 Bitcoin, en lo que fue considerada una de las mayores incautaciones de activos financieros de la historia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El caso dejó una enseñanza contundente: la blockchain tiene memoria. Incluso años después de ocurrido un delito, las pruebas pueden seguir allí esperando ser descubiertas.

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Un ejemplo de las capacidades de la forensia cripto es el caso conocido como el hackeo a Bitfinex - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las criptomonedas están lejos de constituir una zona liberada para la delincuencia financiera. Por el contrario, la combinación entre la transparencia de la blockchain, las modernas herramientas de análisis forense, las técnicas OSINT y los nuevos mecanismos de cooperación judicial ha creado un escenario en el que seguir el rastro del dinero resulta, muchas veces, más sencillo que en el sistema financiero tradicional. Lo que para algunos parecía un refugio perfecto para ocultar fondos ilícitos se ha convertido, paradójicamente, en una de las pistas de auditoría más detalladas que haya conocido el derecho penal moderno.

En conclusión, la política criminal es efectiva cuando se asume la realidad delictiva desde una posición estratégica y en permanente actualización.