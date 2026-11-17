El presidente Milei en la ceremonia en la que recibió un doctorado de la Universidad de Ban-Ilan, en Israel: lo reconocieron por su lucha contra el antisemitismo. Este jueves disertará Madero Tango. REUTERS/Florion Goga

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“El antisemitismo no es un problema exclusivo de los judíos, sino una amenaza para todos los argentinos”. La afirmación es de Sabrina Ajmechet, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), entidad que este jueves llevará a cabo su primera cena anual.

La convocatoria reunirá a unos trescientos invitados: el principal orador será el presidente Javier Milei. La cita será en Madero Tango, en Puerto Madero, y participarán funcionarios, personalidades de la cultura, empresarios y referentes de los medios de comunicación con dos objetivos centrales: concientizar sobre el avance del antisemitismo en la Argentina y el mundo, e impulsar un compromiso colectivo frente a las manifestaciones de odio y discriminación en el país.

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Según comunicó FACA, la iniciativa para llevar a cabo su primera cena anual surgió “en un contexto de creciente preocupación por el antisemitismo en las sociedades occidentales, un fenómeno que no afecta únicamente a la comunidad judía, sino que representa una amenaza para los valores democráticos y la convivencia social”. El Foro enciende las alarmas respecto de “la proliferación de expresiones antisemitas en las redes sociales (...) y sobre situaciones de discriminación que afectan la vida cotidiana de ciudadanos argentinos”.

De acuerdo al último Informe Anual sobre el Antisemitismo en la Argentina que elabora la DAIA, en 2025 se registraron 713 casos de índole antisemita en el país: son casi dos por día. Se trata de una suba del 3,78% respecto de los casos denunciados durante 2024.

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Funcionarios, empresarios y artistas

De acuerdo a lo que pudo averiguar Infobae y más allá del presidente Milei, algunos de los funcionarios públicos que ya confirmaron su presencia en la cena anual son la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la senadora Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques; el CEO de YPF, Horacio Marín; el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti; los senadores Luis Juez y Juan Manzur; los diputados Lilia Lemoine, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y Luis Petri; el subsecretario de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz; el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, y los legisladores porteños Pilar Ramírez, Laura Alonso y Waldo Wolff, entre otros.

Sabrina Ajmechet, diputada nacional por LLA, preside el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA)

También estarán allí Alberto Maques, integrante del Consejo de la Magistratura; Carlos Mahíques, que integra la Cámara Federal de Casación Penal; Miguel Licht, titular del Tribunal Fiscal de la Nación; e Inés Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

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Distintas instituciones de la comunidad judía en el país y la Ciudad dirán presente en la cena a través de sus líderes. Ya confirmaron su participación Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, y Mauro Berenstein, titular de la DAIA. Además, estará Ahuva Spiele, embajadora del Estado de Israel en la Argentina, y representantes de Jabad Argentina, la Asociación Comunidad Israelita Sefardí de Buenos Aires y la Comunidad Amijai.

La conducción de la cena estará a cargo de la periodista Cristina Pérez. También estarán presentes en la cena Gustavo Yankelevich, Eduardo Feinmann, Martín Etchevers, Alfredo Leuco, Rominga Manguel, Osvaldo Bazán, Miguel Wiñazki, Roberto Moldavsky, Pablo Rossi, Claudio Jacquelin, Carolina Amoroso, Claudio Zuchovicki, Jessica Trosman y Gabriel Anello. Y los empresarios Rubén Cherñajovsky (Newsan), Mario Montoto (presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí), Fabiana Mindlin (que encabeza el Museo del Holocausto en Buenos Aires e integra Pampa Energía), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Gonzalo Mitre, y Matías Patanian (Aeropuertos Argentina).

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“Lo que está en juego es la democracia”

“Cuando una persona es discriminada por su identidad o sus creencias, lo que está en juego son los valores de nuestra democracia. Por eso es tan importante que esta lucha deje de ser una preocupación de los judíos y se convierta en una causa de toda la sociedad”, aseguró Ajmechet a través del comunicado de FACA.

El evento, que tendrá al Presidente como principal orador, contará también con una conversación entre Loay Alshareef, activista saudí-egipcio que lucha contra el antisemitismo, y Alejo Schapire, periodista y miembro de FACA. Además, se proyectarán testimonios sobre situaciones de antisemitismo que tuvieron lugar en la Argentina y se otorgará el Premio FACA, que reconocerá a un joven argentino por su activismo.

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La DAIA publica anualmente su Informe sobre Antisemitismo. En 2025 hubo 713 casos registrados.

El Foro Argentino contra el Antisemitismo tiene prevista también la presentación de un proyecto de videojuego educativo cuya premisa principal es el combate de esos ataques de odio: la iniciativa terminará de desarrollarse durante 2027 y apunta a concientizar a adolescentes sobre los peligros de la discriminación. El videojuego se propone cuestionar estereotipos y prejuicios, y apostar a la empatía.

El Foro ya cuenta con más de cien miembros de la sociedad argentina, entre los que se cuentan referentes del periodismo, la academia, la cultura, las artes, la política y la sociedad civil. Nació ante la preocupación por el creciente antisemitismo y ya impulsó campañas de concientización en la vía pública, actividades educativas y acciones en redes sociales y en escenarios deportivos. Su idea central es que “combatir el antisemitismo es una responsabilidad que trasciende a la comunidad judía y compromete al conjunto de los argentinos”.

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“En nuestro país no podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a su escuela con un uniforme que lo identifique como judío, ni que una familia sienta que debe ocultar su identidad para evitar agresiones. Estamos hablando de argentinos que tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. La primera Cena Anual de FACA es una oportunidad para reafirmar que combatir el antisemitismo es una responsabilidad de todos”, sostuvo la presidenta del foro. La cita es este jueves, y promete ser la primera de todas las cenas que vendrán.