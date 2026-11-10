Opinión

Lectio Magistralis (clase magistral, en latín)

El Papa sostuvo que quienes ejercen funciones de gobierno deben proceder con prudencia y pidió fortalecer la enseñanza, la capacitación laboral, las universidades y el trabajo científico

Visita del papa León XIV a la Argentina - Palacio Libertad - Javier Milei
El papa León XIV llegó al país con un discurso enfocado en la doctrina social y la herencia de Francisco. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
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Existe una famosa frase, que en tono irónico utilizó Stalin en tiempos de la 2GM, para minimizar sugerencias del Vaticano sobre acciones a tomar en la posguerra. Stalin pretendía que el Papa no fuera parte de ninguna negociación que se llevaba a cabo entre la URSS, EEUU y el Reino Unido.

La frase en cuestión era una pregunta, sarcástica e irrespetuosa, y cuya respuesta era obvia: ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Preguntaba Stalin con la implícita contestación que “ninguna” en término militares, que era el espacio al que refería el georgiano. Y hablaba sobre la escasa importancia e influencia política y militar, que podría tener la Santa Sede ante el duro poder de los ejércitos victoriosos.

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Claro que, con el tiempo, se demostró la escasa visión estratégica de Stalin y quedó claro que el Papado, aún careciendo de divisiones militares poseía una autoridad moral inmensa, y, por ejemplo, se efectivizó cuando años después jugó importantísimos roles en la caída de regímenes comunistas, como en Polonia.

No es improbable pensar en algo similar respecto a la visita del Papa León XIV a nuestro país y la posibilidad que Milei y su gobierno hayan asignado valoraciones escasas a su presencia y a sus palabras.

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Pero el Papa dice lo que siente y lo que su corazón y su doctrinario sentido de los social le manda. Y, pesa en él, sin duda y sin agobio alguno la herencia de Francisco.

Entonces aparecen en sus discursos frases como: “Quien ejerce la autoridad el deber d actuar con prudencia” - “la economía debe estar al servicio d la persona, y no la persona al servicio d la economía” - “robustecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. “La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”.

𝐄𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐨 𝐝𝐢𝐣𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐚 quien 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐝e 𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐪ue 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦í𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨, 𝐪ue 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐥𝐚𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐲 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭í𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐥 𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝.

Y no es menos valorable cuando en la misma presencia de un odiador profesional que hace del agravio una cultura propia como es Milei, le dice y jerarquiza: “la disposición a escuchar, el cuidado d la palabra, la búsqueda paciente d acuerdos y la capacidad d reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

Y el Papa muestra que tiene “muchas divisiones” cuando en Don Orione afirma que “el progreso de una Nación también se mide por la atención y cuidado que pone en las Personas con Discapacidad”, dicho esto a un gobierno que tiene entre sus funcionarios y amigos varios imputados en robo de recursos destinados a PcD.

- Master class dirían los libertarios.

- Lectio magistralis le dicen en el Vaticano.

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