Opinión

Por qué el plan a 5 años murió: la gestión en modo recálculo trimestral

La aceleración de crisis globales y locales volvió inservibles las proyecciones largas, aunque los inversores aún las soliciten por protocolo, según el consultor Gustavo Schutt, quien recomienda sostener la visión y ajustar cada trimestre

Representación visual de CEO y líderes empresariales trabajando juntos para impulsar el crecimiento de PYMES, resaltando la diversidad y la inclusión en el liderazgo empresarial. (Imagen ilustrativa Infobae)
La salud de una empresa se mide mejor en su capacidad de adaptarse en plazos cortos que en la elegancia de sus proyecciones lejanas (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

El business plan a cinco años murió con la aceleración del cambio. Los compradores lo siguen pidiendo por protocolo, pero las empresas trascendentes operan distintas: visión estratégica sostenida en el tiempo, ejecución con recálculo trimestral.

Cuando un fondo o un comprador internacional se interesa por una empresa de las que asesoro como CEPA -Certified Exit Planning Advisor-, una de las primeras cosas que pide es el business plan a cinco años. Lo presentamos. Es parte del juego. Pero internamente, después de muchos años de trabajo con dueños de pyme, tengo una opinión bastante poco diplomática sobre esos documentos: en su mayoría, son ejercicios de Excel.

PUBLICIDAD

Pensemos un momento. En 2019, antes de la pandemia, ¿cuál era el business plan razonable a cinco años de una empresa argentina? Si lo hubiéramos hecho con todas las reglas del arte, deberíamos haber proyectado hasta 2024. En el medio nos pasaron una pandemia global que paralizó actividades enteras durante meses, una guerra en Europa, una guerra en Medio Oriente, cambios de gobierno en varios países de la región, una sequía histórica en el campo argentino, crisis energéticas, cambios regulatorios profundos, una inflación récord y una corrección cambiaria abrupta. Ninguno de esos eventos habría podido entrar en el modelo. Y todos, sumados, habrían destrozado cualquier proyección.

Es mucho más exigente de lo que parece. Implica tener información actualizada en sistemas que muestran indicadores en vivo, en lugar de planillas que se rearman cada vez

No estoy diciendo que no sirva pensar a largo plazo. Hay decisiones estructurales —dónde competimos, qué capacidades construimos, qué mercados elegimos, cómo posicionamos la marca— que requieren mirada de tres, cinco, diez años. Esa visión estratégica es indispensable. Lo que cuestiono es la pretensión de traducir esa mirada a un Excel con cifras mensuales hasta 2031, presentarlo con seriedad y operar como si los números fueran a cumplirse.

PUBLICIDAD

Lo que veo que efectivamente funciona en las empresas trascendentes es otra lógica. Una visión clara y sostenida en el tiempo: a dónde queremos llegar, qué tipo de empresa queremos ser, qué problema resolvemos para qué clientes. Esa visión cambia poco o cambia de acuerdo con las evoluciones y avances en nuestros mercados. Y, al mismo tiempo, una gestión muy cercana al presente: planificación a tres meses con todo el detalle, recálculo permanente, decisiones que se ajustan según lo que efectivamente está pasando.

Esto es mucho más exigente de lo que parece. Implica tener información actualizada en sistemas que muestran indicadores en vivo, en lugar de planillas que se rearman cada vez. Implica reuniones operativas frecuentes y reuniones estratégicas cortas pero constantes. Implica un equipo gerencial entrenado para decidir con incertidumbre, sin esperar a que el plan original se cumpla. Y, sobre todo, una mentalidad distinta del dueño. ¿Sabemos convivir con el cambio permanente y la incertidumbre? ¿Nosotros y nuestros equipos están preparados para eso?

La salud de una empresa se mide mejor en su capacidad de adaptarse en plazos cortos que en la elegancia de sus proyecciones lejanas

El dueño que necesita certezas para dormir tranquilo busca el plan a cinco años como ansiolítico. Le da una sensación de control. Quien entiende que la certeza es una ilusión busca otra cosa: opciones. Tener varias rutas posibles. Estar preparado para distintos escenarios. Tener caja para resistir y reflejos para aprovechar. Tener un equipo alineado con el cambio y la incertidumbre. No tener miedo al error y corrección inmediata para volver a decidir y ejecutar.

En la práctica, cuando trabajo con un dueño en un proceso de transición o de aumento de valor, el ejercicio que más sirve no es el plan a cinco años sino algo más simple. Algunas preguntas. ¿Qué tres cosas tienen que pasar en los próximos noventa días para que esto avance? ¿Qué riesgos podrían descarrilar el avance y cómo los estamos mitigando? ¿Qué información vamos a tener al final de esos noventa días que hoy no tenemos? ¿Qué decisiones vamos a tomar hoy con el escenario que vemos hoy? Después, recalculamos. Y otra vez. Y otra vez.

El resultado, después de un año de trabajo con esa lógica, suele ser mucho mejor que el del Excel a cinco años. Porque las decisiones se tomaron con la información de cada momento, los proyectos avanzaron de manera consistente, y la empresa se acostumbró a operar en condiciones reales en vez de esperar las condiciones ideales que nunca llegan.

Cuando un comprador me pide el plan a cinco años, lo entrego. Forma parte del lenguaje de la negociación. Pero le digo, también, lo que hago en mi trabajo cotidiano: la salud de una empresa se mide mejor en su capacidad de adaptarse en plazos cortos que en la elegancia de sus proyecciones lejanas. En estos años, las compañías que mejor atravesaron las turbulencias se distinguieron por la velocidad de sus reflejos antes que por la prolijidad de sus planes.

El autor es consultor especializado en Exit Planning y en aumentar el valor de las empresas. Autor de “La reinvención del dueño”

Temas Relacionados

EmpresasPlanificaciónEstrategiaRiesgoEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Biocombustibles: nueva etapa para la inversión y el desarrollo agroindustrial

El proyecto de nueva ley propone un cambio estructural en la forma que Argentina los produce, comercializa y utiliza. Una oportunidad para impulsar inversiones, fortalecer las economías regionales y agregar valor a las materias primas

Biocombustibles: nueva etapa para la inversión y el desarrollo agroindustrial

Si la gente no va a la política, la política tiene que volver a la gente

Los dirigentes deben escuchar las necesidades sociales, priorizar contenidos sobre la exposición en redes y ejercer sus cargos con compromiso en los ámbitos ejecutivo, legislativo, partidario y sindical

Si la gente no va a la política, la política tiene que volver a la gente

El desafío no es elegir entre industria, minería y energía, es conectarlas

De proveedores locales a exportadores: la oportunidad que se abre para la industria argentina

El desafío no es elegir entre industria, minería y energía, es conectarlas

La credibilidad se gana con los hechos

El Banco Central interviene en el mercado cambiario y recurre a los acuerdos con China que supuestamente rechazaba, en un contexto donde el estancamiento productivo y la caída del consumo ponen en duda las promesas de Javier Milei

La credibilidad se gana con los hechos

La Amazonía no necesita solamente más capital

Las empresas del territorio demandan montos reducidos, plazos flexibles y asistencia técnica, porque los criterios de la banca convencional privilegian operaciones grandes, información abundante y condiciones estandarizadas para invertir en ellas

La Amazonía no necesita solamente más capital

DEPORTES

5 historias mínimas de Messi en la Selección antes de su despedida: del susto inolvidable apenas pisó Ezeiza a la derrota más dulce

5 historias mínimas de Messi en la Selección antes de su despedida: del susto inolvidable apenas pisó Ezeiza a la derrota más dulce

La emotiva carta de Nicolás Otamendi para despedirse de la selección argentina: "Uno de los mayores honores de mi vida"

Lionel Messi se despide de la selección argentina en un amistoso ante Benín: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber del partido

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los 10 momentos de Lionel Messi en la Selección Mayor

TELESHOW

Joaquín Levinton volvió a las grabaciones de Es mi sueño luego de la denuncia en su contra: “Todos me apoyan”

Joaquín Levinton volvió a las grabaciones de Es mi sueño luego de la denuncia en su contra: “Todos me apoyan”

FIC.UBA homenajeó a Lucas Vignale con una proyección especial: el recuerdo de Toto Ferro y la emoción de su familia

Lizy Tagliani se quebró en MasterChef Celebrity al contar el sandwich que comía en su infancia: “Me daba vergüenza”

Mario Pergolini criticó a Evelyn Botto por la sorpresa que preparó a Fede Bal: “Está mal lo que hiciste”

Murió Gustavo Pláate, músico tucumano de trayectoria en orquestas y escenarios, a los 61 años

INFOBAE AMÉRICA

Orsi dijo que su vínculo con Lula no afectará la relación de Uruguay con Brasil: “No hay que entreverar los tantos”

Orsi dijo que su vínculo con Lula no afectará la relación de Uruguay con Brasil: “No hay que entreverar los tantos”

Un estudio identificó el mecanismo genético que usaría un gusano parásito para controlar la mente de los insectos

El premio Nobel de Física fue otorgado al belga Francis Halzen por hallar “partículas fantasma” de alta energía

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva inician las negociaciones para sumar aliados de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil

La AfD se prepara para presidir por primera vez un Parlamento regional alemán tras su victoria en Sajonia-Anhalt