Ante el estancamiento, el Gobierno va por medidas heterodoxas

El ministro Caputo anunció que se destinará una parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer depósitos a largo plazo en los bancos

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El último dato de actividad económica (EMAE) muestra una mejora, aunque conviene ir más allá del número agregado. En junio, el EMAE aumentó 2,7% interanual y 0,8% respecto de mayo, acumulando un crecimiento de 1,9% en el primer semestre. Además, 12 de los 15 sectores relevados por el Indec mostraron variaciones positivas.

Sin embargo, 1,1 puntos porcentuales de los 2,7 puntos de crecimiento provinieron de sectores vinculados con los recursos naturales. Explotación de minas y canteras aumentó 15,6% interanual y fue la actividad de mayor incidencia positiva sobre el EMAE, mientras que agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 4,6%. Entre ambos sectores aportaron aproximadamente 1,1 puntos porcentuales de los 2,7 puntos que creció la economía. La pesca registró un aumento de 247,6%, aunque por su menor peso tiene una incidencia más limitada sobre el nivel general.

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Este comportamiento obliga a hacer una distinción. Que crezcan minería, energía y agro es claramente positivo porque son sectores capaces de generar inversiones y exportaciones. Pero no tienen el mismo impacto sobre el empleo y el consumo interno que pueden tener la industria manufacturera, la construcción o el comercio.

Que crezcan minería, energía y agro es claramente positivo porque son sectores capaces de generar inversiones y exportaciones

Por eso, para evaluar la solidez de la recuperación no alcanza con observar si el EMAE aumenta. También hay que analizar qué actividades están creciendo, cuánto empleo generan y hasta qué punto esa expansión se derrama sobre el resto de la economía.

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Una economía impulsada principalmente por Vaca Muerta, minería y agro puede mostrar buenos números agregados y un fuerte aumento de las exportaciones, pero esa mejora puede tardar más en ser percibida por amplios sectores de la población.

La curva del indicador de actividad económica hace un serrucho de subas y bajas, pero en tendencia está siempre en el mismo lugar

Si se toma el EMAE desestacionalizado, se puede ver ver que en lo que va de 2026 se verifica un claro estancamiento. La curva hace un serrucho de subas y bajas, pero en tendencia está siempre en el mismo lugar. Esto ya pasó en el primer semestre de 2025. El promedio del EMAE muestra subas y bajas, pero estancamiento.

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Si se toma la evolución de algunos sectores comparando junio de 2026 con noviembre de 2023 se ven los siguientes datos: agricultura y ganadería aumentó 163%, pesca 470%, minería 33%, intermediación financiera el 21,6%, industria manufacturera cayó el 10,6%, construcción el 13,3%, comercio mayorista y minorista disminuyó el 1 por ciento.

El tema es que los que más aumentaron tienen los siguientes pesos dentro del total del EMAE: agricultura y ganadería, pesca, minería e intermediación financiera representan el 17,9% del total del EMAE. En cambio, los tres sectores mencionados con caídas representan el 40,6% del EMAE.

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Los qué más aumentaron representan 17,9% del PBI, mientras que los más caen generan 40,6% del EMAE

Para tener una idea, la fuerte suba de pesca influye poco en el Estimador de Actividad Económica porque representa el 0,3% de este indicador. Además, los sectores que más caen son los que más mano de obra contratan en forma directa.

Los datos del EMAE, que anticipan la evolución del PBI, muestran que la economía está estancada por más que vuele la producción de Vaca Muerta, la minería y el agro.

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El promedio da estancamiento en el primer semestre de 2026. Es más, si se toma el índice EMAE desestacionalizado de junio y se lo compara con el de diciembre de 2025, cae 1,14 por ciento.

Aumento de fondos para impulsar el crédito

El Gobierno salió a anunciar hace dos semanas que los bancos van a poder prestar dólares a empresas que tienen flujo de ingreso en pesos, algo que hasta ahora no estaba permitido por las regulaciones del BCRA.

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Además, Luis Caputo acaba de anunciar que se destinará una parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer depósitos a largo plazo en los bancos y que estos otorguen préstamos hipotecarios ajustables por UVA y un máximo adicional 7,5% anual de interés.

Según el ministro de Economía, esto permitiría financiar 17.000 o 18.000 hipotecas para movilizar la economía.

En ambos casos, el ministro justificó ambas medidas para reactivar la economía. En otras palabras, el mismo Caputo reconoce que la economía está estancada.

El Sistema bancario había otorgado hasta marzo de 2026, último dato disponible, 333.735 créditos hipotecarios. 142.235 por bancos estatales y 191.500 por entidades privadas (Foto: Reuters)

Según datos del BCRA, a marzo de 2026, último dato disponible, había otorgados 333.735 créditos hipotecarios. 142.235 por bancos estatales y 191.500 por bancos privados. De lo anterior se desprende que este anuncio implicaría que los 18.000 préstamos hipotecarios equivaldrían al 5% de los créditos hipotecarios ya otorgados. El monto equivale al 5% de los créditos hipotecarios ya otorgados.

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Caputo advierte que la actividad económica está estancada y que eso afecta las cuentas fiscales por menor recaudación, pero también sabe que el horizonte político ya no está tan fácil para el gobierno como se creía luego de ganar las elecciones de octubre del año pasado.

El horizonte político ya no está tan fácil para el gobierno como se creía luego de ganar las elecciones de octubre del año pasado

Están buscando mecanismos que traten de impulsar la economía para reducir el malhumor social y llegar a las elecciones con menor estancamiento.

Mi visión es que ni los créditos en dólares, ni estos préstamos hipotecarios van a generar un salto importante en la actividad y tampoco el gobierno tiene muchos más instrumentos como para reactivar la economía, en particular cuando ya en octubre comience a armarse el escenario electoral en términos de competidores.

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El Gobierno se mueve hacia medidas heterodoxas, aunque los anuncios no son tan contundentes como para salir en poco tiempo del estancamiento económico. Su prioridad va a estar en contener el aumento del IPC, mantener estable el tipo de cambio y el equilibrio fiscal.

Tal vez Javier Milei no advirtió que esos tres instrumentos no bastan para generar un fuerte proceso de crecimiento:

Porque anclar el tipo de cambio con intervenciones en el mercado y cepo a las empresas frenan inversiones y distorsionan los precios relativos al atrasar el tipo de cambio real. El autor sostiene que no pide una devaluación, sino la liberación del mercado de cambios con la eliminación del cepo para las empresas. Porque al polarizar con el kirchnerismo, genera incertidumbre política en vez de polarizar con una fuerza política de centro derecha que le dé al inversor un mejor horizonte para invertir.