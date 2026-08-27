Economía

Todo lo que hay que saber sobre el plan de créditos hipotecarios que anunció el Gobierno

Se trata de un programa de $2 billones con fondos del FGS de la Anses. El detalle de las tasas, plazos y montos establecidos por Nación

Solicitar un crédito hipotecario es una necesidad común debido a la falta de fondos propios
El Gobierno busca incentivar la oferta y demanda de créditos hipotecarios en el país. (Freepik)
Guardar

El Gobierno nacional presentó ayer un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario, con el objetivo declarado de facilitar el acceso a la vivienda propia y, al mismo tiempo, dinamizar al sector de la construcción. El anuncio generó reacciones tanto del sistema financiero como de la industria de la construcción, que en líneas generales coincidieron en calificarlo como “un paso positivo”, aunque remarcaron que el verdadero desafío pasará por ampliar su escala.

El esquema se denomina “Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario” y prevé un monto total de $2 billones, provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Los recursos se canalizan a través de depósitos a plazo fijo en pesos, ajustables por UVA más un interés adicional, que los bancos licitan entre sí. Los fondos obtenidos deben destinarse exclusivamente a créditos hipotecarios para personas humanas, orientados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

PUBLICIDAD

El programa contempla dos tramos de depósitos. El primero tiene un plazo de un año, con una tasa mínima de UVA más un interés adicional de 2,50%. El segundo se extiende por cinco años, con una tasa mínima de UVA más un interés adicional de 4,50 por ciento. Cada licitación tendrá un monto de $200.000 millones y cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del total convocado. Una vez constituido el depósito, los bancos cuentan con un plazo de 90 días corridos para aplicar esos fondos al otorgamiento de créditos hipotecarios. La primera licitación bajo este esquema está prevista para la semana próxima.

Las condiciones de los créditos hipotecarios

Además de regular el fondeo, el programa fija condiciones para los préstamos que las entidades otorguen con esos recursos. La tasa que se le puede cobrar al tomador tiene un techo de UVA más 7,50 por ciento.

PUBLICIDAD

Los bancos podrán establecer una tasa máxima de UVA más 7,5%. (Freepik)
Los bancos podrán establecer una tasa máxima de UVA más 7,5%. (Freepik)

En cuanto al plazo, los créditos deben tener una duración mínima de 15 años, sin un límite máximo único establecido en la presentación oficial. También se fijó un tope para el monto de cada préstamo, que no podrá superar el equivalente a 150.000 UVA, una cifra cercana a los USD 200.000 al tipo de cambio actual, aunque el monto promedio de los créditos hipotecarios históricamente ronda los 80.000 dólares.

Un ejemplo concreto: cuánto cuesta la primera cuota

Para dimensionar el impacto del programa, el Ministerio de Economía difundió un ejemplo con números concretos. Se trata de un crédito equivalente a USD 80.000, destinado a financiar una propiedad valuada en 106.667 dólares. El préstamo cubre el 75% del valor del inmueble y equivale a $120.920.000 al tipo de cambio oficial. Para este caso, Economía utilizó un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%, es decir, medio punto por debajo del techo fijado para el programa.

Bajo esas condiciones, la cuota inicial de ese crédito asciende a $865.098. Se trata del primer pago de una financiación a 25 años cuyo capital se ajusta por UVA, por lo que el valor de las cuotas no permanece fijo en pesos a lo largo del préstamo, sino que evoluciona a medida que avanza la inflación. El ejemplo oficial no incluye en ese cálculo otros gastos asociados a la operación, como los relacionados con la escritura o los trámites bancarios.

El Ministerio también difundió el ingreso familiar necesario para acceder a ese crédito. Con una relación entre cuota e ingreso del 25%, el cálculo oficial arroja un ingreso neto mensual de $3.460.391 para el grupo familiar. Según explicó Caputo durante la conferencia, esto implica que una pareja en la que cada integrante perciba un ingreso de bolsillo cercano a $1,7 millones podría acceder a un crédito de USD 80.000 bajo las condiciones del ejemplo.

Qué dijeron los bancos

La respuesta del sistema financiero fue en general favorable. Desde la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que preside Javier Bolzico, calificaron al programa como positivo porque “asegura rendimientos reales positivos para el FGS durante toda la inversión” y, al mismo tiempo, “canaliza recursos de largo plazo hacia el crédito para vivienda”. La entidad también destacó que el esquema es competitivo entre los bancos participantes.

La entidad que conduce Javier Bolzico consideró "positivo" el programa anunciado por el Gobierno.
La entidad que conduce Javier Bolzico consideró "positivo" el programa anunciado por el Gobierno.

El CEO de Banco Supervielle, Gustavo Manríquez, sostuvo que “la falta de oferta hipotecaria explica parte del rezago del país en materia de crédito respecto de otros países de la región”. Señaló que la medida llega en un momento oportuno porque dinamiza a industrias y pymes vinculadas a la refacción y la construcción de viviendas, y remarcó el impacto social que puede tener para quienes hoy alquilan y buscan acceder a una propiedad propia.

Otras fuentes bancarias consultadas bajo reserva coincidieron en el diagnóstico. Una de ellas señaló que el mecanismo le asegura al FGS un retorno real positivo al invertir a largo plazo fondos que por su naturaleza tienen ese horizonte, y recordó que en la mayoría de los países el crédito hipotecario se financia con fondos de pensiones y de la seguridad social. Otro banco de primera línea consideró que se trata de una medida que el sector venía reclamando, aunque planteó que “sería preferible que el FGS pudiera comprar directamente cartera hipotecaria” o que la tasa de interés no resultara tan ajustada. De todos modos, la calificó como un buen punto de partida para la reactivación del crédito.

La mirada del sector de la construcción

Desde la industria de la construcción también se manifestaron a favor de la iniciativa. Una fuente del sector, consultada bajo reserva, consideró que “la medida va en la dirección correcta” y recordó que era un reclamo que se venía realizando junto con otros actores vinculados al desarrollo inmobiliario, referido a la necesidad de que los bancos contaran con fondeo proveniente del FGS. La misma fuente remarcó que, a partir de ahora, el desafío pasará por “generar mayor volumen de crédito para que la operatoria llegue a un universo más amplio de familias”.

Seis obreros sin rostro identificable trabajan en la construcción de una casa de ladrillo visto; hay andamios, materiales de construcción, palas y carretilla.
La iniciativa busca llegar a generar créditos para unas 18 mil familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el propio esquema oficial da cuenta de los límites iniciales de la medida. La primera licitación, por $200.000 millones, forma parte de un programa total de $2 billones que, según las estimaciones oficiales, tendría capacidad para cubrir la demanda de entre 17.000 y 18.000 familias. El Gobierno espera que ese impulso se complemente con la flexibilización de los créditos en dólares para empresas y con el avance de obra pública, entre ella la licitación de 9.000 kilómetros de corredores viales que, según anticipó Caputo, estarán en construcción para comienzos de octubre.

Respecto de la flexibilización del crédito en dólares para personas jurídicas, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había adelantado semanas atrás que no debía esperarse un “boom” de este tipo de financiamiento. Según explicó en una presentación de la Fundación FIEL, no existen en el corto plazo condiciones para un salto abrupto en la demanda de créditos en esa moneda, aunque reconoció que la nueva normativa puede habilitar operaciones que antes no resultaban viables. El Banco Central estableció que solo las personas jurídicas pueden acceder a este tipo de préstamos, por un monto de hasta el 15% de los depósitos bancarios, bajo normas macroprudenciales orientadas a controlar los riesgos de la operatoria.

Temas Relacionados

Créditos hipotecariosPréstamosUVAFinanciamientoTasas de interésConstrucciónSector inmobiliariosVivienda propiaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 27 de agosto de 2026

La entidad previsional continúa con el pago de haberes y asignaciones de este mes, bajo un esquema organizado para ordenar el acceso a los depósitos y facilitar la acreditación en las cuentas bancarias

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 27 de agosto de 2026

Inflación en baja, tasas estables y más crédito: el Gobierno lanzó un plan “sin platita” para reactivar la economía

Sin emisión monetaria ni expansión del gasto público, no hay mucho margen para movilizar a los sectores que vienen rezagados. Frenar la caída del empleo formal y mejorar gradualmente los ingresos medirá el éxito de las iniciativas en los próximos meses

Inflación en baja, tasas estables y más crédito: el Gobierno lanzó un plan “sin platita” para reactivar la economía

Faltan enchufes: los autos eléctricos crecieron 400%, la red pública no alcanza y cargar en la calle es barato, pero no tan simple

La categoría se disparó este año. Si bien casi todos los dueños tienen cargadores en sus casas, reponer la carga en estaciones de servicio es más complejo y aún no se puede pagar el kWh como se abona el litro de combustible

Faltan enchufes: los autos eléctricos crecieron 400%, la red pública no alcanza y cargar en la calle es barato, pero no tan simple

Alerta en la industria: la mora se multiplicó por cinco en un año y medio y ya afecta a más de 4.000 empresas, según la UIA

Ocho de cada diez empresas con atrasos en sus pagos eran pagadoras regulares hasta hace menos de dos años, según el relevamiento del Centro de Estudios de la entidad

Alerta en la industria: la mora se multiplicó por cinco en un año y medio y ya afecta a más de 4.000 empresas, según la UIA

El Gobierno enfrenta una desafiante licitación de deuda por más de $12,6 billones y hay expectativa por las tasas

El test financiero pondrá a prueba la demanda de pesos y marcará el rumbo de los rendimientos en un contexto de presión cambiaria

El Gobierno enfrenta una desafiante licitación de deuda por más de $12,6 billones y hay expectativa por las tasas

DEPORTES

Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid por segundo día consecutivo

Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid por segundo día consecutivo

La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

Era la mascota del equipo, murió y lo homenajearon con el festejo más tierno del fútbol argentino: la historia del “Tuertito”

Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

La decisión que tomó Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quiénes lucharán por el premio mayor y las últimas nominadas

El gesto de Ángela Torres con una participante que se olvidó la letra en su presentación en Popstars: “No nos defraudes”

Emilia Attias frenó a Jimena Barón luego de que revelara un detalle de sus salidas juntas: "No se deschavan esas cosas"

La reacción de Mica Viciconte cuando sus compañeras le contaron cómo fue trabajar con Fabián Cubero: “No me gusta”

INFOBAE AMÉRICA

Masivo último adiós a Ruben Rada en Uruguay: miles se juntaron con tambores para despedir al músico

Masivo último adiós a Ruben Rada en Uruguay: miles se juntaron con tambores para despedir al músico

El régimen de norcoreano amenazó con dar una “respuesta contundente e inmediata” tras la aprobación de EEUU de una venta de armas a Seúl

La República Dominicana, en el lado correcto

“Salvado por un árbol de mango”: el dramático relato de un nepalí que sobrevivió a la mortal inundación

Sanae Takaichi expresó su “profunda tristeza” por las inundaciones en Nepal y pidió localizar a cinco japoneses desaparecidos