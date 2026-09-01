Una ejecutiva de JP Morgan analizó el ánimo de los inversores para con la Argentina: “Todas las miradas están en las elecciones”

Dorothee Blessing sostiene que “todas las miradas (de los inversores) están puestas en las elecciones” (Jaime Olivos)

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Las elecciones nacionales ocupan un lugar central en la agenda de fondos, bancos y grandes inversores internacionales. En un contexto de volatilidad y expectativas, la banca de inversión observa cada movimiento político, económico y social. Dorothee Blessing, directora general y co-líder global de banca de inversión en JP Morgan, analiza el panorama actual y las señales que genera el proceso electoral. La ejecutiva, con base en Nueva York, detalla el modo en que el sector financiero internacional interpreta los cambios políticos y económicos.

En diálogo con Infobae, Blessing comparte cómo los actores globales perciben la coyuntura y qué condiciones consideran necesarias para un mayor flujo de capital hacia mercados emergentes. Junto a ella, Marina Linhart, jefe de banca de inversión para Latinoamérica del banco, aportó también su visión sobre las oportunidades y desafíos de la región.

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—¿Qué observa el sector financiero internacional sobre la coyuntura política y económica local?

—Dorothee Blessing: “Todas las miradas están puestas en las elecciones y en la pregunta de si el rumbo y el trayecto continuarán. Creo que lo que se puede ver es una concentración de muchos clientes en ese diálogo, en torno a cuáles son las oportunidades que surgirán para ellos como parte de eso, y las oportunidades que surgirán como parte de eso para el país si el rumbo continúa con reformas y estabilidad. ¿Cuánto más capital extranjero puede atraer el país con el tiempo si ese rumbo continúa? Y ahí es donde lo que dice Marina entra en juego. Si uno mira los sectores entre recursos naturales, energía, y sumo a eso la infraestructura más amplia... en juego, esos son sectores realmente relevantes a nivel global, geopolíticamente. Esa es la clase de pregunta. Ese es el sentimiento que escuchamos.”

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—¿Dónde ve el mayor interés de inversión en la región?

—Marina Linhart: “Cuando pensamos en los flujos, empiezo de manera amplia, porque sé que te enfocaste en la IED y los flujos de inversión. Pero en los flujos netos, en acciones en general en la región, por ejemplo, América Latina en su conjunto... empecemos ahí, registró salidas netas hasta aproximadamente 2024. Así que 2025 y 2026 fueron las primeras veces en que realmente comenzamos a ver entradas netas en la región. Ahora, la mayor parte de eso aún va a fondos pasivos, ¿verdad? Pero se empieza a ver un reequilibrio de capital que ingresa y que ve oportunidades y valor en América Latina, en relación con las valuaciones en otros mercados del mundo, y parte de eso también proviene de dónde ves las monedas y dónde ves que comienza cierta estabilidad. Los ciclos electorales ya pasaron ahora en varios países y se percibe esa estabilidad y esa oportunidad ahora para invertir, la trayectoria de esos países y la diferencia de valor relativa. Así que ves esas oportunidades. Creo que se ve una combinación de búsqueda de estabilidad, y hablamos de eso como un tema, pero algo de estabilidad en el régimen y estabilidad en los marcos de inversión del país. También se quiere ver dónde están las oportunidades de valor, creación de valor, dónde pueden invertir y ver esa creación de valor a largo plazo para las inversiones, y creo que eso aplica tanto a los flujos de acciones como a la IED.”

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—¿Qué sectores destacan entre las oportunidades para el país?

—Dorothee Blessing: “Si uno mira los sectores entre recursos naturales, energía, y sumo a eso la infraestructura más amplia... en juego, esos son sectores realmente relevantes a nivel global, geopolíticamente. Esa es la clase de pregunta. Ese es el sentimiento que escuchamos.”

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Las ejecutivas de JP Morgan detallaron la importancia de la estabilidad y la continuidad de las reformas (Jaime Olivos)

—Marina Linhart: “Y la agricultura también, que es realmente importante.”

—Dorothee Blessing: “Pero la parte agrícola de lo que también tienen, de nuevo, mirando lo que sucede en el mundo, y viendo algunas de las carencias que resultan como efecto de la guerra en Ucrania, ¿verdad? De nuevo, están en industrias estratégicamente increíblemente relevantes, y creo que lo que vemos en el mundo atraerá mucha atención.”

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—¿Qué tipo de empresas muestran mayor capacidad de transformación?

—Dorothee Blessing: “Y estoy impresionada con el tipo de empresas en este país en diferentes sectores, y la capacidad de transformar sectores, ¿verdad? Ya sea en el lado digital, ya sea en el lado de recursos naturales, con inversiones y los programas de inversión que llegan, creo que hay mucho... Hay un impulso que se está construyendo, y eso me resulta realmente interesante.”

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—¿Cuál es el rol de la banca de inversión en el contexto actual?

—Dorothee Blessing: “Si uno observa todo ese ecosistema, no pensamos en el financiamiento solo como una transacción de financiamiento. Realmente se piensa en el financiamiento que se necesita durante varios años, y eso es lo que está cambiando y modificando la forma en que vemos el financiamiento para esos sectores.”

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—¿Qué condiciones considera necesarias para que la tendencia de inversiones se sostenga a largo plazo?

—Dorothee Blessing: “Lo que se necesita para que eso realmente se materialice es que veamos reformas continuadas, el rumbo... que la estabilidad continúe, y al final, como todos sabemos, hay muchas miradas y mucho foco en la próxima elección. Así que creo que estamos cerrando el círculo en la conversación... donde empezamos. Y creo que eso refleja claramente lo que escuchamos de nuestros clientes, y estoy segura de que no te sorprenderá. Pero también creo que uno se da cuenta, con las empresas y la fortaleza de algunas de esas empresas basadas aquí, que hay una verdadera esperanza de que ese rumbo de estabilidad continúe para que puedan ejecutar exactamente eso.”

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—¿Por qué JP Morgan mantiene su presencia en el país aun en contextos desafiantes?

—Dorothee Blessing: “Pero lo que es importante para nosotros al mirar nuestra franquicia y al mirar, francamente, nuestra franquicia global, y también si traduzco esto a esta región, a Argentina, es que hemos estado aquí durante décadas, en la región por más de 150 años. Atravesamos ciclos, ¿verdad?... Una economía atraviesa ciclos, se desarrolla, etcétera. Pero mantenemos nuestra presencia y nuestro foco en nuestros clientes y realmente estamos ahí mientras todos navegan un conjunto diferente de desafíos, ya sea a nivel doméstico, global, ya sea relacionado con el tipo de cambio, ya sea relacionado con otros desafíos. ¿Verdad? Pero estar ahí y ayudar a nuestros clientes con esa continuidad y ese enfoque global, eso es para lo que nos comprometimos.”

Marina Linhart destaca el valor estratégico del talento argentino en el negocio global (Jaime Olivos)

—¿Cómo influye el talento local en la estrategia de la firma?

—Marina Linhart: “Argentina tiene una base de talento muy... profunda y amplia de talento humano, capital humano... Me refiero a talento bien formado que ha sido una parte muy importante de nuestro negocio, por eso tenemos... De hecho, estamos ubicados aquí hoy... nuestro centro corporativo aquí. Así que creo que eso sigue siendo una verdadera ventaja competitiva.”

—¿Qué mirada tiene sobre el futuro de la inversión en tecnología y digitalización?

—Dorothee Blessing: “Creo que es un año increíblemente activo, como vemos. Y lo vemos contra un telón de fondo geopolítico que no es necesariamente tan fácil en el mundo, ¿verdad? Pero vimos un aumento significativo en la actividad de fusiones y adquisiciones... a nivel global, principalmente impulsado por Estados Unidos y EMEIA. Lo que resulta particularmente interesante sobre eso son dos factores. Uno es que los aumentos son de más del 30% año tras año. Pero lo que resulta especialmente interesante es el número de las llamadas megaoperaciones que vemos, es decir, la cantidad de operaciones que superan los 10 mil millones en volumen de operación. Un aumento significativo en esas, y un aumento significativo en la actividad de operaciones transfronterizas, que, como sabemos, si hacés operaciones transfronterizas, necesitás tener aún más confianza... como directorio y como consejo de administración para hacer operaciones. Lo que claramente vemos es que las necesidades de los clientes y las necesidades estratégicas han cambiado. Se trata de la ejecución de la agenda estratégica, ya sea consolidación, ya sea impulsada por la tecnología, ya sea impulsada por la cadena de suministro, ya sea por nuevos mercados. Y los clientes toman el consejo y no es sobre si hacen la operación estratégica, sino cuándo y cómo navegar los mercados.”