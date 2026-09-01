Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación

Una integrante del Tribunal Supremo Electoral muestra una papeleta utilizada durante la segunda prueba interna del escrutinio preliminar, como parte de la preparación para las elecciones de 2027 en El Salvador (Cortesía: TSE).

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador prorrogó hasta el miércoles 9 de septiembre de 2026 el período para que los tres partidos con mayor votación en las últimas elecciones legislativas presenten propuestas de ciudadanos para integrar las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).

La medida fue comunicada este lunes por el organismo electoral, que señaló que la ampliación permite presentar postulaciones faltantes o sustituciones para conformar las juntas encargadas de la votación electrónica presencial fuera del país.

El plazo alcanza a Nuevas Ideas, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), identificados por el TSE como los partidos con mayor cantidad de votos en los últimos comicios legislativos.

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El calendario electoral fijó inicialmente el 27 de agosto de 2026 como fecha límite para la presentación de propuestas destinadas a conformar las JRVEX. La decisión del Organismo Colegiado modificó ese plazo y otorgó a los institutos políticos poco más de una semana adicional para completar o reemplazar sus listados.

La jornada de ensayo permitió ajustar procedimientos y evaluar el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos, priorizando eficiencia operativa y mejoras tecnológicas de cara a la próxima cita electoral (Cortesía: TSE).

El anuncio se emitió en cumplimiento de los artículos ocho y 10 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que regula la integración de los organismos temporales responsables de administrar el voto salvadoreño fuera del territorio nacional.

El TSE dio por recibidas las propuestas para la Junta Electoral de Voto en el Extranjero

En el mismo comunicado, el Tribunal informó que ya recibió las tres propuestas de los partidos para integrar la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX).

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De acuerdo con el calendario de actividades para esa instancia, el TSE tenía previsto realizar entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre un sorteo para complementar la JELVEX si faltaban propuestas. Después deberá verificar el cumplimiento de los requisitos legales de las personas seleccionadas o postuladas.

El plan contempla que la comunicación a las personas elegidas para integrar la JELVEX se realice entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre. Los nombramientos están programados para el 30 de octubre de 2026, mientras que la capacitación de sus integrantes deberá desarrollarse hasta el 28 de noviembre.

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La JELVEX tendrá a su cargo la organización de la votación remota por internet, según la planificación electoral difundida por el Tribunal.

Extendieron el cierre de propuestas para juntas del voto electrónico presencial fuera del país en El Salvador (Foto de material electoral para el voto en el exterior, archivo. Cortesía FGR)

El plan electoral prevé conformar y acreditar todos los organismos temporales para el voto exterior

El Plan General de Elecciones establece que el programa para la conformación y entrega de credenciales de los organismos electorales temporales busca integrar, dentro de los plazos legales, tanto la JELVEX como las JRVEX.

El objetivo es procesar la totalidad de las propuestas ciudadanas presentadas conforme a la LEESE, efectuar sorteos cuando no existan postulaciones suficientes y entregar las credenciales oficiales a quienes resulten nombrados.

Entre los productos previstos figuran los organismos temporales para el sufragio en el extranjero de las elecciones de 2027, los listados de ciudadanos propuestos, las nóminas de personas seleccionadas por sorteo, si ese mecanismo resulta necesario, y el registro de quienes reciban su acreditación.

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El programa comenzó en julio de 2025 y concluirá en enero de 2027. Su ejecución incluye una etapa de verificación de los sistemas de información, la capacitación del personal técnico y una fase de seguimiento de las actividades. Para las JRVEX, el calendario prevé un sorteo de complementación a partir del 25 de noviembre si persiste la falta de propuestas. Luego, el Tribunal deberá comprobar que las personas seleccionadas cumplan los requisitos establecidos por la ley antes de completar la integración de las juntas.