Se aceleró la dolarización a más de un año de las elecciones: ¿es USD 3.000 millones un nuevo piso?

Los argentinos realizaron compras brutas de dólares por más de USD 3.300 millones en julio. (Foto: Reuters)

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El fuerte salto de la compra de dólares en julio no pasó desapercibido por el mercado. El público compró USD 3.319 millones brutos, mientras que poco más de USD 2.900 millones se repartieron entre atesoramiento personal y pago de gastos. Se trató de un incremento de 45% respecto al mes anterior, lo que encendió luces amarillas porque ocurrió bastante antes de lo esperado.

En total fueron 1,7 millón de individuos los que compraron divisas frente a 1,5 millón registrado en junio. Por su parte, 697.000 personas realizaron ventas por 404 millones de dólares.

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El Central informó que del total de compras netas, unos USD 1.000 millones quedaron dentro de los bancos, una cantidad similar salió del sistema (sin fines específicos) y otros USD 900 millones financiaron consumo con tarjeta.

En el primer semestre la compra de dólares promedio para atesoramiento (o sea ahorro) había promediado poco más de USD 2.000 millones mensuales. Por lo tanto, el salto de julio fue significativo y no resultó un dato aislado.

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En paralelo, el riesgo país empezó a subir y ya en agosto se ubicó por arriba de los 500 puntos básicos. Ambos fenómenos estuvieron vinculados con índices de confianza y encuestas que mostraron un deterioro del Gobierno y reducen las chances de una victoria de Javier Milei en primera vuelta.

El escenario de mayor incertidumbre se tradujo en una mayor compra de dólares, que es la forma tradicional de cubrirse de los argentinos en este contexto.

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El economista Fernando Marull indicó que “la cifra de atesoramiento que se registró en julio hay que tomarla como un nuevo piso mensual. Seguramente se va a mantener en la zona de USD 3.000 millones en los próximos meses”.

Sin embargo, también destacó que el incremento de la dolarización del sector privado no impidió que el Central acumulara cerca de USD 2.300 millones aquel mes.

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El aumento de la venta de dólares sí habría pasado más factura en agosto, porque cayó fuertemente la intervención en el mercado por parte del Central, que pudo comprar USD 768 millones, casi la tercera parte en relación al mes anterior.

La suba del atesoramiento de dólares tiene implicancias para la economía. Por lo pronto, se trata de pesos en poder del público que se utilizan para ese fin en vez de disponerlos, por ejemplo, para consumo.

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Por otra parte, implica que la demanda de dólares se mantiene firme, lo que obliga al Gobierno a manejarse con suma cautela a la hora de volcar pesos al mercado. Si bien el plan es avanzar con la remonetización de la economía, el proceso habrá que llevarlo delante de manera muy cautelosa. El peligro es que una mayor expansión de dinero no se traduzca en un salto de la actividad, sino en mayor presión cambiaria.

Por lo tanto, la contracara de este aumento de la dolarización en el mercado es que la actividad cuenta con menos impulso. La actividad en julio sufrió una caída de 0,9% según la estimación divulgada por el estudio OJF, lo que confirma que la economía sigue evolucionando como un serrucho, que alterna alzas y bajas prácticamente en forma mensual.

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Durante agosto el dólar operó al alza, a un ritmo parecido al de la inflación, que se habría ubicado en un rango de 1,5% a 1,8 por ciento. “El tipo de cambio mayorista superó la barrera psicológica de los $1.500 tras un giro estratégico en la política económica oficial. Luego de tres semanas de rigurosa contención, las autoridades aflojaron el techo informal para dar mayor holgura al mercado y mitigar la presión sobre las tasas de interés”, señalaron desde Wise Capital. La divisa cerró el mes con una caída de cuatro, pasando de $ 1.512 a $ 1.508 en el segmento mayorista, mientras que finalizó en baja al cierre del mes a $ 1.530 en el minorista.