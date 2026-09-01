Economía

Se aceleró la dolarización a más de un año de las elecciones: ¿es USD 3.000 millones un nuevo piso?

El atesoramiento de julio saltó 45% respecto al mes anterior y se habría mantenido en esos niveles el mes pasado. El clima de mayor incertidumbre provoca la búsqueda de cobertura del público. Un tercio de los fondos queda depositado en los bancos

Los argentinos realizaron compras brutas de dólares por más de USD 3.300 millones en julio. (Foto: Reuters)
Los argentinos realizaron compras brutas de dólares por más de USD 3.300 millones en julio. (Foto: Reuters)
Guardar

El fuerte salto de la compra de dólares en julio no pasó desapercibido por el mercado. El público compró USD 3.319 millones brutos, mientras que poco más de USD 2.900 millones se repartieron entre atesoramiento personal y pago de gastos. Se trató de un incremento de 45% respecto al mes anterior, lo que encendió luces amarillas porque ocurrió bastante antes de lo esperado.

En total fueron 1,7 millón de individuos los que compraron divisas frente a 1,5 millón registrado en junio. Por su parte, 697.000 personas realizaron ventas por 404 millones de dólares.

PUBLICIDAD

El Central informó que del total de compras netas, unos USD 1.000 millones quedaron dentro de los bancos, una cantidad similar salió del sistema (sin fines específicos) y otros USD 900 millones financiaron consumo con tarjeta.

En el primer semestre la compra de dólares promedio para atesoramiento (o sea ahorro) había promediado poco más de USD 2.000 millones mensuales. Por lo tanto, el salto de julio fue significativo y no resultó un dato aislado.

PUBLICIDAD

En paralelo, el riesgo país empezó a subir y ya en agosto se ubicó por arriba de los 500 puntos básicos. Ambos fenómenos estuvieron vinculados con índices de confianza y encuestas que mostraron un deterioro del Gobierno y reducen las chances de una victoria de Javier Milei en primera vuelta.

El escenario de mayor incertidumbre se tradujo en una mayor compra de dólares, que es la forma tradicional de cubrirse de los argentinos en este contexto.

El economista Fernando Marull indicó que “la cifra de atesoramiento que se registró en julio hay que tomarla como un nuevo piso mensual. Seguramente se va a mantener en la zona de USD 3.000 millones en los próximos meses”.

Sin embargo, también destacó que el incremento de la dolarización del sector privado no impidió que el Central acumulara cerca de USD 2.300 millones aquel mes.

El aumento de la venta de dólares sí habría pasado más factura en agosto, porque cayó fuertemente la intervención en el mercado por parte del Central, que pudo comprar USD 768 millones, casi la tercera parte en relación al mes anterior.

La suba del atesoramiento de dólares tiene implicancias para la economía. Por lo pronto, se trata de pesos en poder del público que se utilizan para ese fin en vez de disponerlos, por ejemplo, para consumo.

Por otra parte, implica que la demanda de dólares se mantiene firme, lo que obliga al Gobierno a manejarse con suma cautela a la hora de volcar pesos al mercado. Si bien el plan es avanzar con la remonetización de la economía, el proceso habrá que llevarlo delante de manera muy cautelosa. El peligro es que una mayor expansión de dinero no se traduzca en un salto de la actividad, sino en mayor presión cambiaria.

Por lo tanto, la contracara de este aumento de la dolarización en el mercado es que la actividad cuenta con menos impulso. La actividad en julio sufrió una caída de 0,9% según la estimación divulgada por el estudio OJF, lo que confirma que la economía sigue evolucionando como un serrucho, que alterna alzas y bajas prácticamente en forma mensual.

Durante agosto el dólar operó al alza, a un ritmo parecido al de la inflación, que se habría ubicado en un rango de 1,5% a 1,8 por ciento. “El tipo de cambio mayorista superó la barrera psicológica de los $1.500 tras un giro estratégico en la política económica oficial. Luego de tres semanas de rigurosa contención, las autoridades aflojaron el techo informal para dar mayor holgura al mercado y mitigar la presión sobre las tasas de interés”, señalaron desde Wise Capital. La divisa cerró el mes con una caída de cuatro, pasando de $ 1.512 a $ 1.508 en el segmento mayorista, mientras que finalizó en baja al cierre del mes a $ 1.530 en el minorista.

Temas Relacionados

DólarDolarizaciónRiesgo paísBanco CentralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del repunte a la caída: la actividad económica siguió en modo “serrucho” y cayó en julio, según estimaciones privadas

Las principales consultoras anticipan una contracción para el séptimo mes del año. El Gobierno anunció medidas para apuntalar un sector clave

Del repunte a la caída: la actividad económica siguió en modo “serrucho” y cayó en julio, según estimaciones privadas

¿Fin para los registros del automotor?: de la promesa digital a los cierres en marcha, 10 claves para entender la reforma de Milei

En dos años y medio, el Gobierno modificó la base legal del sistema, redujo oficinas y lanzó herramientas virtuales, aunque la transformación quedó a mitad de camino frente al peso de los expedientes físicos y la complejidad operativa

¿Fin para los registros del automotor?: de la promesa digital a los cierres en marcha, 10 claves para entender la reforma de Milei

Una ejecutiva de JP Morgan analizó el ánimo de los inversores para con la Argentina: “Todas las miradas están en las elecciones”

Dorothee Belssing visitó Buenos Aires y analizó el escenario económico y financiero, tanto a nivel local como global. El interés de los inversores ya se siente, pero la continuidad de políticas es uno de las variables clave que siguen de cerca

Una ejecutiva de JP Morgan analizó el ánimo de los inversores para con la Argentina: “Todas las miradas están en las elecciones”

Cuánto aumentarán el gas y la luz en septiembre y qué pasará con los hogares con subsidios

La nueva disposición redefine consumos bonificados y actualiza los cuadros de septiembre con subas promedio por debajo del último índice de inflación informado por el Indec

Cuánto aumentarán el gas y la luz en septiembre y qué pasará con los hogares con subsidios

Riesgo país, petróleo y elecciones: los desafíos que enfrenta la Argentina y que definen el pulso del mercado

Los bonos soberanos resistieron la tensión en Medio Oriente, aunque la incertidumbre global y local limita el financiamiento externo y condiciona al dólar

Riesgo país, petróleo y elecciones: los desafíos que enfrenta la Argentina y que definen el pulso del mercado

DEPORTES

Se terminó la fecha 7 del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Se terminó la fecha 7 del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Así reaccionaron en el programa El Chiringuito al retiro de Messi de la selección argentina: “Me duele mucho”

El fútbol argentino homenajeó a Messi en la 7ª fecha del Clausura: la frase del arquero de Newell’s que reavivó el sueño del regreso

US Open: Nadia Podoroska volvió a ganar en un Grand Slam después de más de dos años y enfrentará a una ex N°1

La llamativa respuesta de Mikel Arteta sobre las chances de que Julián Álvarez sea transferido al Arsenal

TELESHOW

Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminada y quién se convirtió en finalista

Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminada y quién se convirtió en finalista

Mario Pergolini rechazó a Nicolás Repetto como conductor de Otro día perdido: “¡No quiero que lo haga él!”

Ana Rosenfeld apuntó con dureza contra Maxi López: “Se metió en la casa de Wanda y Mauro recién casados”

La reacción de Carola Reyna y Boy Olmi al homenaje de Lali Espósito en su despedida de soltera: “Viva el amor”

Juampi Mirabelli se emocionó al recordar su historia de amor con Fernando Peña: “Hoy sigo enamorado de él”

INFOBAE AMÉRICA

Los ataques rusos contra depósitos de alimentos elevan la preocupación por el abastecimiento en Ucrania

Los ataques rusos contra depósitos de alimentos elevan la preocupación por el abastecimiento en Ucrania

El primer ministro de Nepal afirmó que la inundación en la frontera con China “no fue común” y la vinculó al cambio climático

El régimen cubano golpeará a 1,4 millones de estudiantes por falta de docentes para el curso escolar 2026-2027

El gobierno de Bahamas canceló los contratos de 31 profesores cubanos antes del nuevo curso

Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación