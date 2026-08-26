“Un paso fundamental para erradicar a la inflación”: Javier Milei celebró la media sanción en Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir la emisión sin respaldo

Guardar

El oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para garantizar su independencia del gobierno de turno y prohibir la financiación del Tesoro Nacional con emisión monetaria.

Los libertarios festejaron la victoria legislativa porque -aseguran- representa una señal positiva para los mercados que permitirá bajar el riesgo país. Inmediatamente, Javier Milei se expresó en redes sociales para celebrar la medida.

PUBLICIDAD

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El proyecto que impulsó el oficialismo buscaba garantizar su independencia del gobierno de turno y prohibir la financiación del Tesoro Nacional con emisión monetaria. Pasadas las 18, el tablero del recinto arrojó 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.

PUBLICIDAD

Otro de los nombres del oficialismo que festejó en redes sociales fue el diputado libertario Luis Petri, quien remarcó: “Tuvimos 113 años de déficit fiscal y el gran financista, desde 1935, siempre fue el mismo, el Banco Central, que en lugar de custodiar el valor de la moneda y cuidarle el bolsillo a los argentinos, fue el cajero automático de los Gobiernos populistas. 13 ceros perdió la moneda!”.

Y añadió: “Los argentinos vivimos durante un siglo una confiscación permanente, silenciosa, sin juez, ni sentencia, que a pesar de estar prohibida por la Constitución, encontraba en el Banco Central un atajo para hacerla posible vía inflación. Lo reconocía el padre del progresismo Keynes cuando sin empacho dijo que ‘con inflación los gobiernos pueden confiscar secreta e inadvertidamente una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos’. Toda una confesión de parte!“.

PUBLICIDAD

“Con la sanción de esta ley, el Banco Central tendrá la única misión de preservar el valor de la moneda y el funcionario público que incumpla y busque financiar al Estado con emisión, irá preso”, completó el ex ministro de Defensa.

El proyecto fue aprobado por 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca garantizar su independencia del Poder Ejecutivo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

PUBLICIDAD

La iniciativa de los libertarios apunta a dar marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno logra la sanción definitiva en el Senado, el único objetivo será preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Finalmente, también dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

PUBLICIDAD

Entre las reformas también se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados.