Opinión

Eutanasia: ¿morir con dignidad?

En la antigüedad, esta palabra significaba una muerte dulce, sin sufrimientos. Hoy se utiliza como “causar la muerte por piedad”, con el fin de eliminar los padecimientos

Los proyectos de ley sobre eutanasia proponen habilitarla para mayores de 18 años con padecimientos graves, incurables o crónicos intolerables.
Los proyectos de ley sobre eutanasia proponen habilitarla para mayores de 18 años con padecimientos graves, incurables o crónicos intolerables.
Guardar

El mundo moderno plantea cuestiones contradictorias. Parece ser que los millones de muertos por guerras, terremotos, hambre y enfermedades prevenibles, no son suficientes. Ahora en nuestro país avanza la tentativa de un nuevo menoscabo a la dignidad humana. El hombre se vuelve a tropezar con la misma piedra del individualismo y de la primacía de la cultura de la muerte: a medida que pasa el tiempo se va convirtiendo en su propio verdugo. Y para colmo de males, lo hace en nombre de la supuesta promoción de “nuevos derechos”.

En los últimos años se han venido presentando varios proyectos de ley sobre eutanasia que eventualmente podrían ser tratados en el Congreso. Entre ellos, los firmados por Miguel A. Pichetto, Carolina Gaillard y otros, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, Julio Cobos, Esteban Paulón, etc. En líneas generales, proponen consentir la eutanasia a personas mayores de 18 años, con padecimientos graves, incurables o crónicos intolerables; distinguen entre la eutanasia (administración directa de una sustancia letal proporcionada por un médico) y el suicidio o muerte asistida (autoadministración bajo prescripción médica).

PUBLICIDAD

Etimológicamente, la palabra eutanasia significaba en la antigüedad una muerte dulce, sin sufrimientos. Hoy se utiliza como “causar la muerte por piedad”, con el fin de eliminar los sufrimientos, o evitar a niños considerados subnormales, o la prolongación de una vida desdichada incurable.

Frente a ello, la sana doctrina enseña que se debe respetar la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Los fundamentos del orden social disponen que nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante.

PUBLICIDAD

La eutanasia significó en la antigüedad una muerte sin sufrimientos, pero hoy se usa como causar la muerte por piedad para eliminar el dolor. (Visuales IA)
La eutanasia significó en la antigüedad una muerte sin sufrimientos, pero hoy se usa como causar la muerte por piedad para eliminar el dolor. (Visuales IA)

¿Tiene el hombre capacidad para resolver la vida de otro semejante? A modo de ejemplo, somos testigos que la pena capital prácticamente no se aplica en el mundo occidental, si bien se trataría de la muerte de un culpable sentenciado en juicio. Ahora bien, en nuestro país está legalizado el aborto, crimen que con la intervención del Estado provoca la muerte de un inocente dentro del vientre de su madre. Semejante acción constituye el suicidio, al ser un rechazo del amor por uno mismo, una negación de la natural aspiración a la vida, una afrenta al prójimo y a la sociedad. Tanto el aborto, como la eutanasia y el suicidio, son gravísimas violaciones a la ley divina, una ofensa a la dignidad de la persona humana y, por ende, constituyen un crimen contra la vida y un atentado contra la humanidad.

La eutanasia y/o el suicidio o muerte asistida, no son una solución al problema de enfrentar la muerte, sino más bien el desenlace de un crimen asistido. Es cierto que existen circunstancias y situaciones donde los que padecen una enfermedad sin solución médica, sin posibilidad cierta de curarse, sufriendo una dolencia terminal, se encuentran en la dicotomía de su conciencia en qué hacer al respecto. Ya existe la Ley 26.742, conocida como ley de muerte digna, que, si bien excede el ámbito del respeto a la vida humana, es una alternativa no tan gravosa, al proponer el renunciamiento a tratamientos que procurarían una prolongación precaria y penosa de la existencia, más allá de lo previsible.

En cambio, someter a nuestra sociedad –bajo el amparo de una ley y el sostenimiento económico de toda la comunidad– a la eutanasia homicida y a la eutanasia suicida, es incorporar un nuevo eslabón a la primacía de la cultura de la muerte. Es trastocar todos los valores éticos y morales en los que se cimienta una Nación. Y cuando una Nación no distingue el crimen de la virtud, camina hacia su propia destrucción.

Temas Relacionados

EutanasiaMuerte dignaSuicidioopinión

Últimas Noticias

La minería ilegal no se extrae, se procesa

En el mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta planteó recurrir a la Constitución, la modernización policial y medidas de urgencia para enfrentar la extracción irregular, el narcotráfico y el crimen organizado en zonas bajo control ilegal

La minería ilegal no se extrae, se procesa

Las bombas de nuestra época

Según el testimonio de Margaret Little, el 3 de marzo de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica Británica, mientras sonaban las sirenas Donald Winnicott se puso de pie y dijo: “Quisiera señalar que esta teniendo lugar un ataque aéreo”. La reunión continuó

Las bombas de nuestra época

La conversación entre Milei y Maquiavelo

Faltan 14 meses para un referéndum sobre esta gestión. Y hay un auditor disponible, de trayectoria tan extensa como peliaguda, que podría darle algo de luz al jefe de Estado.

La conversación entre Milei y Maquiavelo

Un delicado equilibrio

Tras semanas de estrés financiero, el equipo económico eligió contener la tasa de interés por encima de la defensa del tipo de cambio, con intervenciones en el mercado secundario y de futuros

Un delicado equilibrio

Aprender 2025: la mejora que obliga a mirar más allá de los resultados

Lengua se recupera. El hallazgo decisivo es otro: mejorar no equivale todavía a transformar. La desigualdad socioeconómica, matemática rezagada y el ausentismo siguen ordenando y deja expuesto las trayectorias frágiles

Aprender 2025: la mejora que obliga a mirar más allá de los resultados

DEPORTES

Los memes y homenajes que inundaron las redes tras el retiro de Messi de la Selección: del “no habrá otro igual” al “retiren la 10″

Los memes y homenajes que inundaron las redes tras el retiro de Messi de la Selección: del “no habrá otro igual” al “retiren la 10″

Revelaron fotos inéditas de la infancia de Messi tras su retiro de la selección argentina: el sentido mensaje de uno de sus amigos

El sentido video de Mario Alberto Kempes para Lionel Messi tras su despedida de la Selección: “De un campeón del mundo a otro”

“El chico que cambió el juego para siempre”: la animación viral que emocionó a los fanáticos tras el retiro de Messi de la Selección

El nombre que River Plate tiene en el radar ante la posible salida de Martínez Quarta

TELESHOW

Lucía y Joaquín Galán anunciaron su película Pimpinela, el origen de la leyenda: “Nuestra historia en pantalla grande”

Lucía y Joaquín Galán anunciaron su película Pimpinela, el origen de la leyenda: “Nuestra historia en pantalla grande”

La reflexión de Soledad Fandiño a casi dos años de ser operada por un cáncer de mama: “Tratando de descifrar quién soy”

El contundente apoyo de La Joaqui tras la detención de Callejero Fino: “Desde chiquitos”

“Gracias por tanto”: la despedida de los famosos a Lionel Messi tras su retiro de la Selección

Dolor por la muerte del cantante melódico Beto Orlando

INFOBAE AMÉRICA

Una niña muere ahogada al caer en una quebrada en Panamá

Una niña muere ahogada al caer en una quebrada en Panamá

La escritora nicaragüense Gioconda Belli gana el Premio FIL de Literatura 2026

Banco Central dominicano mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25% anual

Brasil presenta presupuesto para 2027 con superávit que genera dudas en los mercados

Honduras destinará $14.2 millones para modernizar la agricultura en seis departamentos