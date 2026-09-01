El régimen cubano golpeará a 1,4 millones de estudiantes por falta de docentes para el curso escolar 2026-2027

La Habana busca maestros mientras faltan plazas (Imagen ilustrativa)

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Cuba comenzará el curso escolar 2026-2027 con una cobertura docente del 73%, un déficit que condicionará la organización de las clases para cerca de 1,4 millones de alumnos desde el 1 de septiembre. La falta de maestros se concentra en La Habana y en varias provincias occidentales, según informó Diario de Cuba, medio cubano.

El Ministerio de Educación de Cuba anunció un esquema flexible para sostener la actividad escolar en medio de los problemas de electricidad, combustible, transporte y recursos materiales. La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, indicó que cada territorio definirá la frecuencia de asistencia presencial, la doble sesión y el funcionamiento de los seminternados de acuerdo con sus posibilidades.

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El calendario prevé un período intensivo entre el 1 de septiembre y el 3 de octubre, con contenidos del curso anterior, evaluaciones pedagógicas y planes de atención para los alumnos. Para que las escuelas funcionen, el Ministerio de Educación recurrirá a estudiantes universitarios y a profesionales de áreas como la cultura, la ciencia y la industria, de acuerdo con Diario de Cuba.

Déficit docente y cifras en disputa

Estudiantes de distintas edades comparten aula y maestra en una lección de matemáticas que combina sumas básicas y fracciones en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez de personal obliga además a aplicar la Resolución 10, una norma que permite redistribuir las cargas laborales y asignar a un docente clases en más de una institución.

CiberCuba, medio cubano, informó una cifra distinta sobre la dimensión del problema. Según ese medio, el país arrastra un déficit de 24.000 docentes, equivalente al 12,5% de las plazas previstas a nivel nacional, una proporción que se mantiene desde el curso 2024-2025. La información disponible no precisa si ambos cálculos responden a universos diferentes de plazas o a metodologías distintas.

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La situación en la capital aparece entre las principales preocupaciones. Diario de Cuba señaló que las autoridades prevén el traslado de unos 300 maestros de otras provincias hacia La Habana. El reporte de CiberCuba, en cambio, situó esa cifra en alrededor de 3.000 docentes procedentes del oriente del país. Ninguno de los dos informes cita un documento oficial que permita despejar esa diferencia.

El traslado de educadores hacia la capital puede aliviar parte de las vacantes en los municipios habaneros, aunque deja abierta la situación de las escuelas de origen. CiberCuba sostuvo que esa política desplaza la falta de personal hacia otras provincias, donde las plazas que dejan esos maestros quedan sin cobertura.

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Uniformes, alimentación y funcionamiento escolar

La producción de uniformes en Cuba apenas cubrió una parte de la ropa para primaria, por lo que se permitirá asistir con otras prendas y se entregarán telas a familias para coserlas (Imagen Ilustrativa)

Ciudadanos no han dejado de manifestar su descontento en redes sociales, los medios constatan la opinión del ciudadano con apellido Salcedo, quien resumió en Facebook el malestar de parte del sector: “Trabajan y no reciben lo que les corresponde, pierden la motivación y ven que sus condiciones empeoran cada día”, escribió. El mensaje vinculó la salida de docentes de las aulas con la emigración y el deterioro de las condiciones laborales.

La crisis de maestros coincide con limitaciones para garantizar uniformes, alimentación y transporte escolar. La ministra Trujillo Barreto reconoció que la industria produjo durante agosto apenas el 12% de los uniformes previstos para primaria, con resultados similares en secundaria, informó Diario de Cuba. El Gobierno atribuyó el retraso a apagones en talleres, falta de combustible para trasladar telas y dificultades para importar insumos.

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El Ministerio permitirá que los estudiantes asistan sin uniforme y prevé la entrega de telas cortadas para que las familias confeccionen las prendas. Las autoridades también apelarán a iniciativas comunitarias para reparar ropa escolar ya existente.