Perú

Las formas más tontas de perder dinero

En muchas organizaciones, la aprobación de gastos pequeños involucra a varias personas, formularios y días de espera, y el tiempo dedicado termina costando más que el importe que se buscaba controlar

Ilustración digital realista: empleados en mesa de oficina moderna. Gerente señala gráfico descendente en pizarra blanca. Laptops, papeles y luz natural visibles.
Un gerente presenta un gráfico de tendencias descendentes a su equipo atento en una moderna sala de reuniones, fomentando la colaboración para abordar los desafíos financieros urgentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando una empresa quiere reducir costos suele mirar donde es más fácil medir: viajes, proveedores, suministros, personal o inversiones. Sin embargo, pocas organizaciones se detienen a analizar cuánto dinero pierden cada día por decisiones que no aparecen en ninguna cuenta contable.

No son grandes inversiones fallidas. Son pequeñas ineficiencias repetidas cientos de veces hasta convertirse en millones.

La más frecuente es la burocracia innecesaria.

Un reloj de arena grande con documentos, sellos y figuras humanas pequeñas en su interior y volando, flanqueado por grupos de personas en un entorno urbano.
La imagen conceptual muestra un reloj de arena simbolizando la gestión de trámites y la urgencia de los tiempos de respuesta, con personas y documentos interactuando en su interior y exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen empresas donde para aprobar un gasto de, por ejemplo, cien dólares intervienen cinco personas, se completan tres formularios y transcurren varios días. Paradójicamente, el costo del tiempo invertido por todos los implicados supera ampliamente el importe que se pretendía controlar. La organización cree que está protegiendo sus recursos cuando, en realidad, está consumiéndolos.

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Retrasar las decisiones también es perder dinero. Muchas compañías viven instaladas en la cultura del “vamos a analizarlo un poco más”. Reunión tras reunión, presentación tras presentación, el miedo a equivocarse termina siendo mucho más caro que la propia equivocación. Mientras tanto, los competidores lanzan productos, cierran acuerdos o conquistan clientes.

Una ilustración de siete personas en una reunión de oficina. Un gerente señala un gráfico de barras con una línea roja descendente en una pizarra. Hay laptops, papeles y tazas sobre la mesa.
Un gerente presenta un gráfico descendente a un grupo de empleados atentos, destacando una tendencia negativa y la urgencia colectiva para abordar la situación en una moderna sala de reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No decidir también es una decisión. Y casi siempre tiene un costo. También resulta extraordinariamente caro no confiar en las personas. Cuando un directivo necesita revisar absolutamente todo, autorizar cada detalle y participar en cualquier decisión, la organización pierde velocidad. Los profesionales dejan de asumir responsabilidades, esperan instrucciones y limitan su iniciativa. El cuello de botella ya no es el mercado: es el propio líder.

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Otra fuente permanente de pérdidas es la cultura de las reuniones. Una reunión de una hora con diez participantes consume diez horas de trabajo, no una. Sin embargo, pocas empresas calculan ese costo antes de convocarla. Si además termina sin decisiones, sin responsables o sin fechas de ejecución, el gasto se multiplica porque será necesario organizar otra.

Las reuniones improductivas son una de las inversiones con peor retorno que existen. Muchas organizaciones retrasan proyectos buscando una versión perfecta que nunca llega. Documentos revisados veinte veces, presentaciones retocadas durante semanas o iniciativas paralizadas por detalles menores representan oportunidades perdidas. En mercados dinámicos, llegar tarde suele ser mucho más caro que lanzar una versión suficientemente buena y mejorarla después.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un empleado de oficina muestra señales de agotamiento mientras revisa documentos y datos en una computadora portátil, rodeado de pilas de papeles, libros y gráficos financieros. La imagen refleja la presión y el estrés asociados con la alta carga de trabajo y las demandas del entorno empresarial contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo del tiempo es manejo de dinero

Los conflictos evitados terminan convirtiéndose en costos. Trabajar sin prioridades porque todo es prioridad también. Cuando todo es urgente, nada lo es. Los equipos saltan continuamente de una tarea a otra, interrumpen proyectos importantes para atender asuntos menores y terminan dedicando la mayor parte de su energía a actividades que generan poco valor. La sensación de estar muy ocupados suele esconder una productividad sorprendentemente baja.

Pocas cosas destruyen tanto valor como mantener procesos porque “siempre se hicieron así”.

En muchas organizaciones existen informes que nadie lee, autorizaciones cuyo origen nadie recuerda, indicadores que dejaron de ser útiles hace años y procedimientos diseñados para problemas que ya no existen. Cada uno consume apenas unos minutos. Juntos representan miles de horas al año.

Oficina de planta abierta con numerosos profesionales sentados y de pie, usando computadoras, portátiles y teléfonos, con ventanas grandes y plantas.
Diversos profesionales trabajan en un ambiente de oficina abierto y moderno, colaborando en proyectos y utilizando tecnología para aumentar la eficiencia y productividad diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peter Drucker afirmaba que no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia aquello que nunca debió hacerse. Décadas después, la frase conserva toda su vigencia. La transformación digital, la inteligencia artificial o la automatización aportarán poco si antes no eliminamos el trabajo innecesario.

Las empresas erosionan su rentabilidad mediante cientos de pequeñas decisiones aparentemente inocuas: una firma adicional, una reunión innecesaria, un correo que sustituye una conversación, un informe que nadie utiliza, una aprobación que retrasa una oportunidad o un procedimiento que perdió su razón de existir.

Quizá la pregunta más rentable que puede hacerse cualquier organización no sea “¿en qué podemos ahorrar?”, sino otra mucho más incómoda: ¿qué seguimos haciendo que ya no aporta ningún valor?

Porque las formas más tontas de perder dinero no suelen estar en el mercado. Suelen estar dentro de la propia empresa. Y, precisamente por eso, también son las más fáciles de corregir.

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