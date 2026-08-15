Fondos en dólares: por qué ganan terreno entre los inversores

El apetito por la moneda extranjera y la búsqueda de rendimientos en dólares, lo que posiciona a los fondos en esa moneda como una opción atractiva para los inversores (Foto: Jaime Olivos)

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Bajo un contexto económico local e internacional desafiante, con la volatilidad como constante y un dilema continuo en el mercado cambiario, la cautela tiñe al mercado local. Este escenario impulsa, sin dudas, el apetito por la moneda extranjera y la búsqueda de rendimientos en dólares, lo que posiciona a los fondos en esa moneda como una opción atractiva para los inversores.

De hecho, si hacemos un doble clic, estos fondos continúan ganando terreno: el patrimonio de los FCI en dólares creció un poco más del 90% en lo que va del año, pasando de representar el 14% en diciembre de 2025 a superar hoy el 20%. Un crecimiento que también se replicó en la cantidad de opciones disponibles, que hoy suman más de doscientas alternativas.

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Dicho esto, resulta interesante analizar algunos de los datos que deja la industria. Entre ellos, se destaca el peso de estas opciones: su fondo administrado (AUM), la cantidad de alternativas disponibles, su rendimiento actual, entre otros aspectos.

La preferencia por la divisa sigue creciendo

Si hablamos de volumen, con un patrimonio administrado total de unos USD 70.000 millones en la industria de FCI -medido en tipo de cambio contado con liquidación (CCL)-, los fondos en dólares hoy explican cerca del 24%, lo que equivale a casi USD 17.000 millones. Una foto muy distinta de la de hace un año (agosto de 2025), cuando el patrimonio de estos fondos alcanzaba el 17%; incluso en el mismo período de 2024 apenas llegaba al 6 por ciento.

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Patrimonio administrado total de unos USD 70.000 millones en la industria de FCI

De hecho, el mayor peso dentro de los fondos en dólares lo concentran las opciones de liquidez inmediata, con poco más del 43% del patrimonio. El porcentaje restante se reparte en un 41% para fondos de riesgo local (short duration, hard dollar y retorno total) y un 16% en alternativas LatAm.

Y no es solamente el patrimonio lo que crece: también la oferta. Los fondos en dólares ya suman 216 alternativas, reflejando un salto del 16% frente a las 186 que había hace un año. En detalle, las opciones en moneda dura siguen siendo la categoría líder, con unos 110 fondos, seguidas por las LatAm, con 60. En cambio, los money market y la renta fija de corto plazo son las categorías con menor cantidad, con 30 y 12, respectivamente.

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Qué dicen los flujos netos y el desempeño

El avance -o retroceso- de los activos bajo administración de un fondo común de inversión se explica, básicamente, por los flujos netos de suscripciones y rescates -es decir, cuánta plata entró y salió- y por los rendimientos de los activos en cartera.

En lo que va del año se registraron ingresos netos por encima de los USD 5.300 millones, obtenidos a razón de unos USD 660 millones promedio por mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicho esto, profundicemos en qué explica este crecimiento de los fondos en dólares. En primer lugar, cabe destacar que alrededor de un 86% proviene de las suscripciones; en otras palabras, ingresos netos por encima de los USD 5.300 millones en lo que va del año, obtenidos a razón de unos USD 660 millones promedio por mes.

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En concreto, los hard dollar concentran cerca del 45% de esos flujos, es decir, unos USD 2.400 millones. Un dato que deja atrás a los fondos money market, que sólo suman unos USD 1.750 millones, o un 33%: un giro fuerte si se tiene en cuenta que en el mismo período de 2025 estos concentraban más del 80% del flujo positivo. Algo más atrás aparecen las estrategias de corto plazo y LatAm, con USD 750 millones y USD 400 millones, respectivamente.

En segundo lugar, el 14% restante del crecimiento del patrimonio se explica por el rendimiento. Y aunque ese aporte sea menor, el año viene siendo favorable para los distintos segmentos y sus estrategias.

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Los fondos de retorno total, registran avances promedio del 8,3%, y detrás los hard dollar, con el 5,7%, impulsados por la baja del índice de riesgo país

Sin ir más lejos, en primer lugar, se ubican los fondos de retorno total, con avances promedio del 8,3%, y detrás los hard dollar, con el 5,7%, impulsados por la baja del índice de riesgo país -perforando los 440 puntos básicos- y la mejora crediticia de la deuda soberana (Fitch y S&P). Más atrás quedan los LatAm, con ganancias promedio de apenas el 2 por ciento.

No hay lugar a dudas de que los inversores mantienen la lupa puesta sobre los fondos en dólares. Avalada por la coyuntura, la necesidad de darles rendimiento a los ahorros en esta moneda empujó -y lo sigue haciendo- una reformulación de la industria de FCI.

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Si bien el motor principal sigue siendo los flujos, que explican el 86% del crecimiento, la mejora del contexto crediticio también impulsa los rendimientos.

Con todo, elegir dentro de esta oferta cada vez más amplia no depende solo de la estrategia de cada fondo, sino también del perfil de riesgo y del horizonte de cada inversor.

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La autora es Team Leader de Fondos en PPI (Portfolio Personal Inversiones)