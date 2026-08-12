Caputo adelantó la llegada de nuevos anuncios de inversión: “Va a venir algún que otro RIGI por USD 50.000 millones”

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó del evento Ciclo de coyuntura que organizó la Bolsa de Comercio de Córdoba

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El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y adelantó a empresarios nacionales que pronto se va realizar un anuncio por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta USD 50.000 millones siendo lo que garantiza flujo para los próximos años y que hará que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo.

“Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad. En breve se van a enterar de que son un cuarto porque van a venir alguno que otro RIGI por hasta USD 50.000 millones”, sostuvo esta tarde en el Ciclo de coyuntura que organiza la BCC.

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Hasta el momento, por el RIGI se presentaron 43 proyectos por el RIGI por un monto de USD 148.229 millones de los cuales el Gobierno aprobó 23 proyectos por un monto de USD 49.766 millones según los datos que compartió el ministro Caputo.

También durante su intervención, Caputo volvió a apuntar contra la política y el miedo que dejó hasta hoy en los argentinos. “Nos han estado haciendo bullying por años”, resumió ante empresarios en el Ciclo de Coyuntura respecto a los temores que dejó el corralito de hace 25 años sobre los ciudadanos y la confianza que tienen en la moneda nacional y las instituciones.

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Durante su exposición, Caputo sostuvo que “lo que estamos haciendo hoy es reconstruir el país, porque si bien en estos últimos 25 años no estuvimos en ninguna guerra, desde el punto de vista económico e institucional Argentina ha sido arrasada”. El funcionario describió un escenario signado por la desconfianza generalizada y los efectos de decisiones políticas sobre la vida económica y social.

El ministro consideró que la diferencia entre el presente y otros momentos críticos reside en la reacción política. “Argentina nunca evitó una crisis, Argentina siempre que tuvo una situación económica complicada cayó en crisis, y al caer en crisis, uno piensa que es un tema económico, pero detrás de ese tema económico hay una decisión política. ¿Por qué digo que hay una decisión política detrás de eso? Porque no se decidió atacar de raíz el problema”, sostuvo. Así, ubicó el origen de las crisis en la falta de determinación para resolver desequilibrios estructurales.

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Caputo remarcó que “hemos vivido agresiones constantes, que eso es lo que hace que hoy la gente tenga ese temor innato. No es que el argentino nazca con un gen de temor hacia nuestra moneda, instituciones y política. Es que la política les inculcó ese temor. Eso ha hecho un daño enorme”. Según el ministro, esa desconfianza persiste desde el corralito, y se refleja en la preferencia por el dólar como refugio y la reticencia a depositar en bancos. “Uno puede decir: ‘El corralito pasó hace 25 años; todavía la gente hoy tiene miedo y pierde plata teniendo dólares abajo del colchón porque no se anima a llevarlos al banco’. Nos han estado haciendo bullying por años”, insistió.

Sobre la caída de la industria

También habló sobre lo que sucede con la industria, y las alertas que se generan hoy, para Caputo durante los gobiernos anteriores a pesar de que los argentinos pagaban precios más altos en comparación con el resto del mundo, el sector cayó 10%. Y que no era solo la industria, sino el también el comercio y la construcción. “Nos debemos haber gastado casi 15 puntos del producto y no heredamos las autopistas europeas. La construcción cayó 1% y donde fue esa plata? Todos los sabemos. Vamos a decir las cosas como son”, afirmó.

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Se trata de la segunda vez que el ministro Caputo habla respecto a lo que sucede en la industria. Aunque esta vez lo hizo en otro nota, cuando habló en el evento en evento de la Cámara de Agentes de Bolsa. “La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas 10 veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria...”, sostuvo en ese momento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viaja el jueves con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a Catamarca. (Foto: Reuters)

A su vez, para Caputo, en dos años va a haber un cambio en el nivel de infraestructura fenomenal. Y eso va a generarse producto de las concesiones de rutas nacionales a privados en las que esta avanzado el Gobierno como también del trabajo en conjunto con las provincias para lograr financiamiento de organismos multilaterales. “Trabajo bárbaro con los gobernadores y son todos de la oposición. No hay problema, mientras que el objetivo sea el que le vaya mejor a los argentinos está perfecto”, comentó Caputo.

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La relación de Caputo con los gobernadores fue un punto en donde el ministro hizo una autocritica, sobre todo luego de la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas del 2025. El ministro se puso como objetivo involucrarse más en las negociaciones políticas prueba de ello es su participación en las reuniones de mesa política de Casa Rosada como también la mayor cantidad de viajes al interior del país. Está semana además de la visita a Córdoba, el jueves el ministro visitará Catamarca junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Sobre Kicillof

A pesar de que aún el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no lanzó su candidatura, el ministro volvió a sostener que nunca a ser presidente. “Creo que el kirchnerismo no vuelve a gobernar nunca más. Creo que no hay nadie en la política que crea que el kirchnerismo pueda volver a gobernar, que Kicillof pueda volver a gobernar”, afirmó.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof sabe que no va a ser presidente.

En ese sentido, se preguntó si Kicillof es el “caballo ganador” de las próximas elecciones por qué nadie se junta con él. “Cristina no se quiere juntar, La Cámpora no se quiere juntar, Massa no se quiere juntar, los gobernadores no se quieren juntar. ¿Cómo es entonces? Tienen al tipo que puede ganar, pero no lo quiere nadie, nadie quiere volver a gobernar. La realidad es que todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad, literalmente ninguna, de que Kicillof sea presidente, hasta él lo sabe. Por qué lo levantan es la pregunta", planteó.

De cara al próximo año, sostuvo que el año que viene no van a llevar a cabo un “plan platita” como tampoco que será el año electoral que se cree. “Yo espero que la gente se va a dar cuenta mas pronto que tarde que el riesgo de volver al pasado no está y eso va a generar un optimismo enorme”, aseguró por las medidas que están trabajando en el Ministerio de Economía.

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