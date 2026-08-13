Opinión
Agregar Infobae enGoogle

Claude va a dejar una marca invisible en sus textos

Además, utilizará C2PA, un estándar que agrega información firmada sobre su procedencia

La medida sirve para aportar trazabilidad y cumplir con un marco regulatorio que exige identificar determinados contenidos generados con IA (Imagen: Reuters/Dado Ruvic)
La medida sirve para aportar trazabilidad y cumplir con un marco regulatorio que exige identificar determinados contenidos generados con IA (Imagen: Reuters/Dado Ruvic)
Guardar

Anthropic acaba de anunciar un cambio en Claude que abre una discusión mucho más grande: sus modelos compatibles incorporarán una marca de agua invisible dentro del texto. La medida responde, principalmente, a las obligaciones de transparencia del AI Act europeo, aunque Anthropic decidió extenderla globalmente.

En términos simples, Claude podrá dejar una señal que nosotros no vemos, pero que una máquina preparada para buscarla puede reconocer. No demuestra quién tuvo la idea ni quién escribió realmente el contenido; sirve para aportar trazabilidad y cumplir con un marco regulatorio que exige identificar determinados contenidos generados con IA.

PUBLICIDAD

El AI Act y el 2 de agosto

El AI Act entró en vigor en 2024. El 2 de agosto de 2026 comenzaron a aplicarse las obligaciones de transparencia del artículo 50, que para determinados proveedores implican incorporar mecanismos capaces de identificar contenido generado o manipulado con IA.

Eso explica el movimiento de Anthropic: la marca responde a una obligación concreta de trazabilidad, no a una solución perfecta para detectar IA. En archivos compatibles, Claude también utilizará C2PA, un estándar que agrega información firmada sobre su procedencia.

PUBLICIDAD

Una idea que tiene siglos

Durante siglos utilizamos tinta invisible para transportar mensajes que aparecían mediante calor o reactivos. En la Segunda Guerra Mundial, los microdots llevaron esa lógica más lejos: documentos podían reducirse hasta esconderse en el punto de una oración.

Décadas después, algunas impresoras láser color incorporaron puntos amarillos casi imperceptibles que permitían rastrear una impresión. Nosotros veíamos el documento mientras otra herramienta encontraba una segunda capa; con la IA estamos continuando esa lógica.

Google ya lo hace con SynthID

Google trabaja desde 2023 con SynthID, la tecnología de DeepMind para incorporar marcas invisibles en contenido generado mediante IA. En texto, aprovecha el funcionamiento de los modelos: al generar cada token (“palabra”) existen alternativas con diferentes probabilidades y SynthID interviene sutilmente sobre esas elecciones para producir un patrón reconocible, dicho simple: la tinta invisible ahora está hecha de probabilidades.

Anthropic todavía no publicó suficiente detalle técnico para afirmar que su mecanismo funciona igual. OpenAI tampoco anunció una marca equivalente para todo el texto de ChatGPT, aunque ya usa C2PA y SynthID en otros formatos; sería razonable pensar que profundizará ese camino, aunque por ahora es una proyección.

Se puede manipular y no es infalible

Si escribo un artículo y utilizo Claude solamente para corregirlo, podría incorporar una señal aunque las ideas sean mías. También puede ocurrir al revés: alguien genera todo con IA y después traduce, parafrasea o reescribe el contenido hasta debilitar o eliminar la señal.

Encontrar una marca puede indicar intervención de un modelo; no encontrarla tampoco demuestra que el contenido sea humano. En una universidad, por ejemplo, podría servir para revisar cómo se realizó un trabajo, pero usarla como única prueba para sancionar a un estudiante sería confundir trazabilidad técnica con autoría intelectual.

Mi posición está en el medio: estos mecanismos de procedencia son útiles y obligan a los grandes proveedores a asumir responsabilidades, pero sería un error venderlos como detectores definitivos, no son 100% fiables.

El problema de los modelos locales

Estas soluciones funcionan mejor dentro de grandes plataformas, donde hay un proveedor al que una regulación puede exigir trazabilidad. Sin embargo, los modelos son cada vez más eficientes y ejecutarlos en nuestras computadoras resulta progresivamente más sencillo.

Cuando tengamos sistemas potentes funcionando en local, la pregunta será inevitable: ¿quién obliga a mi propio modelo a dejar una marca? Sin contar con que, por el momento, grandes actores como Grok o DeepSeek aparentemente no habrían adherido.

Si controlo los pesos, el software y la inferencia, también puedo modificar el mecanismo encargado de incorporarla o usar una implementación que no lo tenga. Es como regular los puntos amarillos en un mundo donde cualquiera pudiera modificar su propia impresora.

Las marcas de agua pueden servir para cumplir con el AI Act, aportar trazabilidad y sumar confianza; su límite está en pretender que resuelvan por sí solas un problema mucho más complejo.

Mientras aprendemos a marcar mejor la IA, también construimos modelos más accesibles y modificables fuera de las grandes plataformas. La vieja carrera entre quien deja una señal y quien aprende a evitarla acaba de empezar de nuevo.

Temas Relacionados

ClaudeInteligencia artificialTecnologíaÚltimas noticiasEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La urgencia como síntoma contemporáneo: cuando la espera dejó de tener sentido

Todo parece organizado para reducir al mínimo la distancia entre el deseo y su satisfacción

La urgencia como síntoma contemporáneo: cuando la espera dejó de tener sentido

El punto interior

Una estampa de Ismael Quiles

El punto interior

Concurso Defensor del Niño: ¿puede un examen desaprobado terminar primero en el orden de mérito?

Cuando creíamos que no podían aparecer más irregularidades que las señaladas el año pasado, un nuevo capítulo se suma al ya escandaloso proceso de selección llevado a cabo por la Comisión Bicameral presidida por la diputada Natalia Sarapura

Concurso Defensor del Niño: ¿puede un examen desaprobado terminar primero en el orden de mérito?

Inteligencia artificial: te amo, te odio...

Quizás no es para asustarse. Esto pasó muchas veces en la historia de la Humanidad

Inteligencia artificial: te amo, te odio...

Dejar de competir por precio

Por qué las empresas que construyen valor de marca tienen más capacidad para defender sus márgenes

Dejar de competir por precio

DEPORTES

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Boca Juniors restaurará el histórico cuadro pintado por Benito Quinquela Martín exhibido en el hall de la Bombonera: “Puede valer millones”

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

TELESHOW

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez que podrían enfurecer a Wanda Nara: “La hinchada firme”

El dolor de Santiago Artemis al recordar a su exnovio, a siete años de su trágica muerte: “Te extraño hoy y siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos no descarta realizar una operación militar contra el régimen de Cuba

Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos no descarta realizar una operación militar contra el régimen de Cuba

Extrema derecha, extrema izquierda: la conexión antisemita

El Congreso de Brasil dio luz verde a la reducción de impuestos sobre los combustibles frente a la volatilidad del petróleo

La megarreforma económica de Kast pasó el tratado parlamentario y quedó a un paso de la promulgación

Más presión al Kremlin: la ONU pidió a Rusia que permita al partido opositor Yábloko participar en las elecciones