Sociedad y Gobierno, cada uno en su soledad

El endeudamiento atraviesa a casi el 50% de la población, pero para el Gobierno es "un problema entre privados" (Imagen ilustrativa Infobae)

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Podemos percibir una Argentina con dos soledades: las del presidente Javier Milei (autoimpuesta) y la de gran parte de la sociedad argentina (por abandono). Hubo un momento en el cual transversalmente la sociedad conectó con quien eligió como Presidente, y aún a costa de dolores de parto permanentes, sostuvo esa conexión.

Sucede que, a casi tres años de aquel contrato, gran parte de la sociedad permanece en constante y creciente dolor de parto, pero nada nace. O tal vez lo que aparece es más dolor, pesadumbre, decepción, malestar. Todo esto, sin registro por parte de la autoridad presidencial.

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La grieta hoy es entre dos soledades irreconciliables. El Presidente fuga su responsabilidad encerrándose en sus viajes y su círculo de oidores. Nadie -o muy pocos- se anima a contradecirlo. La sociedad se encierra en la soledad de no tener la respuesta que necesitan sus dramas cotidianos, y siente culpa. El mejor ejemplo está en los endeudados.

Argentina está descompensada. El Presidente prometió un cambio trascendente, y lo logró, pero en dirección opuesta a las expectativas mayoritarias generadas. La clase política, incluido el Presidente, sigue tan aislada y privilegiada -con algunas excepciones- como antes. No hay reacción. Es el momento de preguntarnos dónde están los intelectuales, cuya razón de ser es cuestionar al poder y con espíritu crítico exponer ideas y propuestas que ayuden a pensar a la sociedad y a entender sus problemas.

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Cuando el Presidente y su gobierno sostienen que fueron víctimas de un golpe institucional cuando el Congreso nacional aprobó cuatro leyes que no querían (fondo de emergencia en discapacidad, fondo de emergencia en Bahía Blanca, aumento a los jubilados y reactivación de la moratoria previsional), ¿dónde estuvieron las voces que aclararan la confusión entre acciones democráticas lícitas con caprichos autocráticos?

Argentina está herida a causa de estas dos soledades. No hay empatía, ni nadie que aún medie entre ellas.

Se exportan científicos con máximo valor agregado, con años y años de formación gratuita, que se ven forzados, ante salarios paupérrimos, a emigrar o “uberizarse”. Este miércoles, en una movilización, el científico Alberto Kornblihtt, dijo: “El Gobierno aniquila todo el espectro científico-técnico”.

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El Gobierno sabe que, sin ciencia, Argentina no se desarrollará nunca.

Todos los trabajos serios indican que el futuro, que les pertenece a los jóvenes, está en peligro. Porque la mayoría de ellos integran la franja de los vulnerables. Son los que no tienen proyecto a largo plazo porque su vida es a corto plazo. No son incluidos en lo educativo, en lo social, ni en lo laboral. Algunos incluso atentan contra su vida.

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El Observatorio de Política Criminal realizó un trabajo que indica que el suicido en nuestro país supera cuatro veces la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional. Es la principal causa de muerte en adultos y jóvenes de 15 a 34 años. La cifra se ubica en 11,8 cada 100 mil habitantes, la más alta registrada históricamente en el país. Su titular, Ariel Larroude, le dijo a Infobae: “La violencia social ha mutado de interpersonal a contra sí mismo. La inmediatez y la sobreexposición digital masiva genera una carga emocional distinta a generaciones anteriores, ya que aumenta la angustia y el aislamiento. Argentina recortó abruptamente el presupuesto en salud mental de 480 millones a 48 millones. Chile, con campañas de prevención interdisciplinarias, redujo su tasa un 30%”.

Veamos otro flagelo social: el endeudamiento que atraviesa a casi el 50% de la población. La respuesta oficial fue que “nadie les pone un revólver en la cabeza para endeudarse” y que se trata de “un tema entre privados”.

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Florentina Martoccia, del CEPA Rosario, expuso en diálogo con Infobae: “A junio, la tasa bancaria es aproximadamente 5,6% con una inflación del 1,9%. Las billeteras virtuales aplican un 12% mensual. Primero, la gente se endeuda con los bancos (80%), luego con billeteras virtuales (20%) y muchas veces también con el prestamista del barrio”.

La concejala Norma López, autora de una iniciativa que propone crear un programa de desendeudamiento familiar, le señaló a Infobae: “Los municipios tenemos cosas por hacer, al igual que los gobiernos provinciales, y también fui invitada al Congreso de la Nación para entusiasmar a los legisladores con un proyecto nacional. Todos tenemos que ver en el cuidado de las familias. Los prestamistas complican a nuestras familias con debilidad territorial exigiéndoles, a la semana que les dieron el préstamo, que lo paguen. Además, los multiplican. Sabemos de familias hostigadas -si no cumplen- para que entreguen a los pibes jóvenes o para que las mismas mujeres entren en circuitos ilegales económicos. Por eso pedí en el Congreso leyes de protección ante estas situaciones y topes a las tasas de interés de tarjetas de crédito”.

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Finalmente, la política parece salir de su letargo y esta semana se produjeron dos reuniones. En el caso del kirchnerismo, se vieron las caras principalmente Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Uno de los convocantes, el diputado Germán Martínez, le indicó a Infobae: “Nos dimos una distribución de tareas para hacer y en función de eso seguiremos. Estamos construyendo un ámbito, que no es poco. Sin dudas fue muy positivo”.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri se reunió con Karina Milei. De parte del máximo referente del PRO, trascendió que no hubo condiciones de La Libertad Avanza. El problema de fondo es cómo hacer un acuerdo. El Gobierno tiene un problema de generación de expectativas políticas desde Adorni hasta acá. Entiende que el peronismo no está unido, pero puede estarlo.

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Mauricio Macri no será quien rompa una mesa, a pesar del destrato que viene recibiendo. El Gobierno detectó que si el ex jefe de Estado pone un candidato, le provoca un daño electoral.

Si no salen de sus zonas de confort y del interés de disputar poder, perderán tanto a los que en las últimas elecciones presidenciales apoyaron al PRO, como a esa gran parte de la sociedad que le dio la espalda y votó a Milei.

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Quizás es como dice el diputado Pablo Juliano: “La oposición verdadera ya se manifiesta en la sociedad civil. No pasará por la racionalidad de las propuestas ni por los sellos partidarios. Vendrá por una conexión emocional real con los padecimientos de la gente”.