Marcos Senesi confirmó que jugará para la selección argentina, pese al llamado de Italia: “La decisión siempre estuvo clara”

Esta semana Marcos Senesi fue protagonista de una situación inédita al recibir el llamado de dos selecciones campeonas del mundo para formar parte de la lista de convocados para la final que van a disputar. Tanto el combinado de Argentina como el de Italia marcaron el mismo número de teléfono para convencer al actual defensor del Feyenoord, que tuvo que tomar la decisión de optar por una de las dos.

Infobae participó de una charla con el zaguero de 25 años, quien confirmó que se inclinará por la Albiceleste: “Tuve contacto con (Roberto) Mancini, me contó un poco del proyecto y también tuve contacto con el cuerpo técnico de Argentina. Les dije mis intenciones de representar a mi país y la decisión creo que ahí ya está más que clara, siempre estuvo, decidí jugar por mi país”.

“Cuando me llamaron, me senté con mi familia, lo charlé, traté de escucharlos a ellos, me encerré en mi familia y nada... Siempre desde chico que sueño con jugar con la selección argentina. Hace un año que me vengo acostando pensando en tener mi chance con la Selección, cada vez que pensaba en lo que tenía que hacer, lo primero que se me venía a la cabeza era la selección argentina, entonces no había tanta duda, pesaba más el sentimiento de querer jugar para mi país”, explicó.

Lo más curioso de su doble convocatoria es que ambos combinados lo llamaron para el mismo partido: la Finalissima que se disputará el 1 de junio en Wembley entre el campeón de América y Europa. Es que el presente del defensor nacido en Concordia, Entre Ríos, era tentador para cualquiera, sobre todo para Mancini, que después de no poder clasificarse al Mundial de Qatar 2022 busca renovar su plantel. “Él (Mancini) me quiso contar del proyecto que ellos tenían de armar una nueva selección. Quería que forme parte de la nueva selección italiana porque muchos de los jugadores que salieron campeones se van y va a haber una limpieza grande”.

Pese a esto, Senesi se inclinó por su nación y ahora se ilusiona con viajar a Qatar: “La ventana está abierta y voy a escalar hasta meterme. Si no llego, no llego, pero voy a dar todo para tener la chance de estar en el Mundial”.

El hombre surgido de las inferiores de San Lorenzo ya ha vestido la camiseta de la Argentina en seleccionados juveniles, aunque su experiencia no fue la mejor. Pese a haber marcado un tanto en la goleada 5-0 ante Guinea, el equipo conducido por el Claudio Ubeda se despidió en primera ronda por haber caído 2-1 con Corea del Sur y 3-0 con Inglaterra, que resultó campeón.

En ese entonces, el zaguero ya se destacaba en el Ciclón, a donde llegó con apenas 12 años, después de haber sido rechazado en varios clubes, y que ahora atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos: “Duele ver que los resultados (a San Lorenzo) no se le den, eso duele. Creo que el club en algún momento se va a acomodar, como siempre lo ha hecho y va a salir adelante. En su peor momento se salvó del descenso y después ganó la Copa Libertadores, esto es fútbol, se va a dar vuelta y va a volver a estar donde se merece”.

Más allá de su entusiasmo por ser parte del conjunto nacional, Senesi está enfocado ahora en la final de la próxima semana cuando con el Feyenoord tenga la posibilidad de alzarse con la Conference League si supera a la Roma de José Mourinho. Hasta aquí, el argentino ha brillado en el conjunto neerlandés, a tal punto que se ha ganado la cinta de capitán en varios partidos y, pese a su posición, en 2021 convirtió el mejor gol de la temporada al improvisar una chilena espectacular ante el Ado Den Haag.

Su velocidad, su bien pie y su gran capacidad de quite y anticipo le permitieron adaptarse rápidamente a la Eredivisie y al Feyenoord: “Nunca me sentí menos que ninguno ni más que otro, eso es gran parte de porqué me adapté tan rápido al equipo. El estilo de la liga me gusta, todos buscan jugar y por ese lado no era complicado adaptarme a ese tipo de juego”. Ahora, llegó su momento de probarse en la Scaloneta.

