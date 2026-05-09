De la máquina de vapor a la inteligencia artificial: el verdadero ciclo que empieza ahora

En el siglo XIX, las máquinas reemplazaron la fuerza física. Hoy, los algoritmos reemplazan tareas cognitivas. En ambos casos, el resultado inmediato no es equilibrio, sino desorden (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre la Revolución Industrial y la inteligencia artificial no es retórica. Es la forma más clara de entender qué está pasando en la economía, en la política y en los mercados.

Ambas revoluciones comparten el mismo shock: productividad exponencial, desplazamiento de trabajo humano y concentración de ganancias en pocos actores. En el siglo XIX, las máquinas reemplazaron la fuerza física. Hoy, los algoritmos reemplazan tareas cognitivas. En ambos casos, el resultado inmediato no es equilibrio, sino desorden.

La Revolución Industrial no fue una línea recta de progreso. Primero vinieron el entusiasmo, la inversión masiva y la construcción de infraestructura. Después llegaron las burbujas, como la famosa Railway Mania -burbuja financiera en el Reino Unido, siglo XIX-, las crisis, el conflicto social y las reformas. Solo más tarde aparecieron los grandes ganadores estructurales. Con la inteligencia artificial estamos recorriendo ese mismo camino, pero a mayor velocidad.

Hoy estamos en la fase de infraestructura, concentración y narrativa dominante. El capital se está volcando a los “constructores del sistema”

Hoy estamos en la fase de infraestructura, concentración y narrativa dominante. El capital se está volcando a los “constructores del sistema”: semiconductores, energía, redes, data centers, automatización, porque ninguna revolución tecnológica se despliega sin una base física gigantesca.

Pero esta fase tiene un costo: la economía real todavía no se adaptó. La productividad prometida no se distribuyó. Y ahí aparece el verdadero riesgo: no tecnológico, sino político y social.

La productividad prometida no se distribuyó. Y ahí aparece el verdadero riesgo: no tecnológico, sino político y social (Foto: Reuters)

La historia muestra que toda revolución genera tensiones antes de generar equilibrio. En el siglo XIX fueron sindicatos, protestas y legislación laboral. Hoy serán regulación de IA -marco de control para el desarrollo y uso-, presión sobre las grandes tecnológicas -empresas líderes del sector-, fragmentación geopolítica y conflictos distributivos.

Esto tiene una implicancia clave para los mercados: el proceso no va a ser lineal ni predecible. El escenario más probable no es un bull market limpio ni un bear estructural, sino algo más complejo: tendencia de largo plazo positiva con episodios violentos de volatilidad, rotaciones y correcciones.

Y acá está el punto importante: en estas fases, no gana el que “tiene razón sobre la tecnología”. Gana el que entiende cómo se redistribuye el capital durante la transición. Eso implica mirar distinto:

No invertir en “la IA” como concepto , sino en su infraestructura: energía, automatización, redes, activos reales.

Mantener liquidez : no como refugio, sino como opción para capturar oportunidades cuando el mercado confunde cambio con crisis.

Ser selectivo en emergentes : algunos serán ganadores estratégicos; otros quedarán atrapados en modelos débiles.

Y entender que la política va a ser tan importante como la tecnología en los próximos años.

La Revolución Industrial terminó creando una prosperidad gigantesca. Pero entre la primera máquina y ese resultado hubo caos, burbujas, conflictos y consolidación. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo.

Hoy, con una macroeconomía mucho más ordenada y consistente, el potencial del desarrollo empieza a volverse más tangible

Argentina llega a este proceso con una paradoja que empieza a resolverse: durante años combinó fragilidad macroeconómica con abundancia de activos estratégicos. Hoy, con una macroeconomía mucho más ordenada y consistente, ese potencial empieza a volverse más tangible: energía, litio, talento humano y capacidad emprendedora la posicionan como proveedor relevante de insumos críticos para esta nueva infraestructura global. Si logra sostener reglas de juego estables y construir confianza de largo plazo, Argentina puede dejar de ser una promesa y convertirse en un actor concreto dentro de las nuevas cadenas de valor.

Argentina frente a la nueva revolución

La diferencia es que esta vez ocurre en tiempo real. Y como siempre, el mercado no va a premiar la narrativa. Va a premiar a quienes sepan atravesar la transición.

La tecnología cambia el mundo. Pero el capital se asigna en el desorden que deja el cambio.

Porque en este tipo de ciclos, el riesgo no es quedarse afuera del cambio, sino entrar mal posicionado. Y ahí es donde se define quién preserva capital y quién lo multiplica.

El autor es CEO de Grupo IEB