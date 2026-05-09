El último síntoma del extendido daño por el caso Adorni

Manuel Adorni, flanqueado por Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, en conferencia de prensa

Reuniones con asistencia perfecta de ministros, encuentros de la “mesa política”, lugar preferencial en algún acto, fotos con el Presidente. Todo parece repetido en la escenificación del apoyo a Manuel Adorni, pero ya no es lo mismo. Y no sólo por la fatiga del mensaje expresado en distintos formatos, incluido un video con música de Rocky. En el circuito oficialista, las primeras alertas fueron alimentadas por el registro negativo del caso en las encuestas, anticipo de malos datos en los relevamientos de redes sociales. Crecieron después las señales de malestar doméstico por la vía de los trascendidos. Y finalmente, Javier Milei anotó el mensaje explícito a su frente interno: busca disciplinarlo para sostener el cerrado respaldo al funcionario. Es el último síntoma de un daño extendido.

Milei ordenó cerrar la semana con una nueva reunión de gabinete, para darle un corte al clima interno. Venía con advertencia previa para evitar una cita de catarsis, con algún reclamo más o menos claro al jefe de Gabinete, según circulaba en medios oficialistas. El presidente completó el gesto con su presencia. Y le agregó una andanada para reafirmar su posición frente al malestar y los cálculos sobre costos, en materia política y con algún arrastre al mundo empresarial. “No lo voy a ejecutar por una elección”, resumen que dijo Milei. Una frase que no dejaría margen para la diferenciación de funcionarios ante los micrófonos.

Está claro entonces a quién le viene hablando el Presidente en estos últimos días. No parece que el destinatario central de su mensaje sea el común de la gente, ni la franja que lo acompaña, ni siquiera el núcleo duro. Tampoco es decisivo para las batallas en las redes sociales, que, según distintos relevamientos, no vienen siendo favorables al bando violeta. Eso, en todo caso, fue cumplido y superado por el paso del tiempo: dos meses desde el viaje a Nueva York que asomaba como un tema en sí mismo, pero terminó siendo el primer capítulo de una larga serie.

Los dichos de Milei fueron tomando otra dimensión con el correr de los días. La novedad de esta semana, llamativa, fue el énfasis presidencial para destacar en una entrevista su condición de máxima instancia en la toma de decisiones. Y añadir que el que no acata, se tiene que ir. Algo básico pero significativo porque se lo recordó ahora a la primera línea del Gobierno. Todo, en el contexto expuesto más crudamente por el reclamo de Patricia Bullrich a Adorni, para que aclare de una vez por todas su situación patrimonial. No fue dicho pero es obvio: si no pudiera hacerlo, debería dejar el cargo y evitarle mayores costos a Olivos.

La semana que termina muestra la velocidad de los hechos, que incluso desarmaron la cauta expectativa generada en las filas violetas por la presentación del jefe de ministros en el recinto de Diputados. Provocó un sacudón la declaración del contratista que manejó los arreglos en la casa del country de Exaltación de la Cruz. Abundaron de inmediato los trascendidos desde algunos despachos oficiales y oficinas del Congreso señalando la necesidad de un corte claro del tema. Fue un mensaje a Adorni, con previsible eco en Olivos. Karina Milei se movió en esas horas para evitar una expansión crítica del tema. Después, llegó el reclamo de Bullrich. Y de inmediato, la respuesta presidencial.

Patricia Bullrich y Pilar Ramírez, en actividad de campaña. Antes, había reclamado respuesta a Adorni

La sola descripción de los hechos expone la gravedad del momento. Y con ese cortinado de fondo, el impacto en el interior del oficialismo agrega un elemento que potencia el cuadro. Dicho de otra forma: la tensión que se deja trascender por la falta de respuesta de Adorni -la justificación de sus cuentas o el paso al costado- pasa a ser una señal inquietante sobre la gestión, relegada o subordinada, según el caso, por el objetivo presidencial de sostener a su funcionario.

El último ejemplo, notable, acaba de ser la increíble conferencia de prensa a cargo de Adorni, Luis Caputo Alejandra Monteoliva, con limitación de preguntas a los “temas de agenda”, es decir, nada sobre el caso del jefe de Gabinete. Por supuesto, hubo preguntas incómodas, ineludibles, antes de que los funcionarios expusieron sus objetivos. El ministro de Economía anticipó parcialmente el nuevo RIGI que impulsa el Ejecutivo y su colega, de Seguridad, habló de un operativo contra el narcotráfico en Santa Fe.

¿El resultado? El tema Adorni relegó casi por completo los anuncios que formalmente motorizaron la convocatoria a la prensa. Y fue así por dos razones. La primera: volvió a quedar a la vista la falta de respuesta del Gobierno sobre las cuentas del funcionario. Y la segunda: todo indica que se trató de una nueva y poco efectiva puesta en escena de acompañamiento al jefe de ministros.

Si ya antes los gestos públicos de apoyo no resultaban muy espontáneos, ahora asoman forzados. La reunión de Gabinete encabezada durante media hora por Milei coronó su mensaje en el frente doméstico. Y eso mismo le agrega otro ingrediente al repetido objetivo de recuperar iniciativa política: se trataría ahora no sólo de modificar el temario público, sino además de aliviar en parte las tensiones internas.

El oficialismo viene negociando en el Congreso para encaminar proyectos del Gobierno. Y la oposición retomó la idea de motorizar una sesión con foco en Adorni. El pedido de sesión está anotado para el jueves que viene, aunque existen dudas sobre la posibilidad de asegurar quórum. Más bien, al contrario. El Gobierno viene negociando con jefes provinciales por otros temas -en un cuadro de caída de recursos- y los socios y aliados de LLA no se desmarcarían en este tema. El punto es además si acompañarán los proyectos más complicados, como la reforma electoral, que el oficialismo busca mover por las referidas necesidades.

En Diputados, los negociadores violetas transmitieron su intención de sesionar recién el miércoles 20, para votar la postergada Ley Hojarasca y otras iniciativas. Y en el Senado, LLA y aliados acordaron avanzar el jueves próximo con una agenda breve, que encabeza el proyecto sobre propiedad privada, ya recortado. El clima, como viene ocurriendo, dependerá también del factor Adorni.