Las privatizaciones están pasando del dicho al hecho

En los últimos días se conoció la oferta ganadora por la participación estatal en Citelec (50%), la sociedad controlante del 51% de la principal transportista de energía eléctrica del país

Después de varios meses de anuncios, las privatizaciones en Argentina empiezan a concretarse. El caso más reciente es el de Transener: en los últimos días se conoció la oferta ganadora por la participación estatal en Citelec (50%), la sociedad controlante del 51% de la principal transportista de energía eléctrica del país.

El consorcio integrado por Genneia y Edison Energía presentó la propuesta económica más atractiva, al ofrecer USD 350 millones, en una licitación que también contó con la participación de otros jugadores importantes, como Central Puerto y Edenor. La subasta atrajo a varios interesados y cerró con valores por encima del precio base estipulado para la licitación, lo que deja una señal concreta sobre el interés del sector privado en activos de infraestructura.

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Transener opera cerca del 85% del sistema de transporte de alta tensión a nivel nacional, con más de 12.000 kilómetros de líneas que conectan los principales centros de generación con los de consumo.

Avanza el proceso de privatización de Belgrano Cargas, la principal red ferroviaria de carga del país, con más de 7.000 kilómetros de extensión

En paralelo, avanza el proceso de privatización de Belgrano Cargas, la principal red ferroviaria de carga del país, con más de 7.000 kilómetros de extensión que atraviesan provincias como Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca, y conectan esas economías regionales con los puertos del Gran Rosario para la exportación. Cumple un rol estratégico para la salida de granos, minerales y producción industrial. Sin embargo, su desarrollo fue limitado durante décadas por la falta de inversión, lo que produjo menor capacidad operativa, velocidades reducidas y mayores costos.

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El Belgrano Cargas es la principal red ferroviaria de carga del país, con más de 7.000 kilómetros de extensión que atraviesan provincias como Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca, y conectan esas economías regionales con los puertos del Gran Rosario para la exportación (Foto: Reuters)

Los volúmenes transportados permanecen en niveles similares a los de hace varias décadas, a pesar de que la producción creció en el mismo período. Esto refleja el deterioro de la infraestructura y explica la pérdida de competitividad logística. El esquema en análisis contempla una concesión de largo plazo, con un operador privado a cargo de operación, mantenimiento y un plan de inversiones para toda la red. El proceso está en etapas preliminares, pero ya hay interesados con experiencia en transporte ferroviario, entre ellos Grupo México, uno de los principales operadores ferroviarios de América Latina.

Otros sectores también muestran avances

La aprobación de un nuevo contrato de concesión para AySA funciona como un paso previo hacia una eventual privatización.

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En áreas como rutas y energía nuclear se evalúan diferentes esquemas de participación privada. Entre las iniciativas, figura el interés por Intercargo, la empresa que opera la asistencia en tierra en los aeropuertos, que atrajo al grupo francés Alyzia, especializado en servicios aeroportuarios en Europa y América.

Corredores Viales avanza con licitaciones para distintos tramos de rutas bajo modalidad de peaje; Enarsa, en tanto, viene dándose de forma gradual mediante la venta de activos. En Nucleoeléctrica, que opera las centrales nucleares, se analiza un esquema de privatización parcial, mientras que YCRT, el complejo de Río Turbio, continúa en una etapa muy preliminar.

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Este proceso corre en paralelo con el avance del RIGI, un régimen ideado para atraer inversiones de gran escala

Este proceso corre en paralelo con el avance del RIGI, un régimen ideado para atraer inversiones de gran escala. En los últimos meses, varios proyectos de gran magnitud manifestaron su interés en adherirse, como el de Pluspetrol, la principal petrolera privada de origen argentino, en Vaca Muerta, con una inversión proyectada que podría superar los USD 12.000 millones para el bloque Bajo del Choique – La Invernada, o el de Pampa Energía, un actor líder en energía eléctrica y gas, para una planta de urea por USD 2.400 millones. Se evalúa canalizar parte del capital privado para infraestructura dentro de este marco.

En particular, el interés de Grupo México por Belgrano Cargas contempla un plan de inversión que podría llegar hasta USD 3.000 millones y se espera encuadrarlo bajo el régimen.

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El gráfico muestra la distribución de los proyectos RIGI aprobados y en evaluación por provincia, con San Juan y Neuquén a la cabeza en miles de millones de dólares a abril de 2026

El RIGI cuenta en la actualidad con 14 proyectos aprobados por alrededor de USD 19.500 millones, otros 19 en evaluación por cerca de USD 63.500 millones y un conjunto adicional de iniciativas en carpeta que sumarían unos USD 81.000 millones.

El autor es Analista de Research de PPI (Porfolio Personal Inversiones, casa de bolsa argentina)

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