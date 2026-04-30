Una por una: cuáles son las empresas que el Gobierno aspira a privatizar este año

AySA y Transener lideran el cronograma, pero el ingreso de divisas se espera en el segundo semestre

En línea con la estrategia financiera para afrontar vencimientos de deuda, el Gobierno acelera el proceso de privatizaciones y concesiones de empresas públicas con la expectativa de recaudar USD 2.000 millones en el año. Sin embargo, existen casos como Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y Transener donde el procedimiento de transferencia se encuentra más avanzado. En el Ministerio de Economía admiten que los dólares provenientes de estas operaciones ingresarían recién en el segundo semestre, lo que deja en evidencia una mayor dependencia de otras fuentes de financiamiento como el préstamo con bancos internacionales y la colocación de los bonos Bonar 2027 y 2028 para poder hacer frente al pago de USD 4.200 millones en julio.

Durante su participación en Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que por medio de las privatizaciones y concesiones de empresas publicas pretenden conseguir USD 2.000 millones este año. En la lista que expuso el ministro se encontraban: Citelec S.A. (Transener), las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, concesiones hidroeléctricas, Belgrano Cargas y Logística, Intercargo, AySA, Tandanor y Casa de la Moneda.

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El plan oficial abarca a empresas de sectores estratégicos y se apoya en la Ley Bases, que estableció la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, así como la privatización o concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A. El objetivo principal, según fuentes oficiales, es retirar al Estado de la gestión de estas compañías y fortalecer las reservas.

Caputo sostuvo que el cronograma se orienta a completar la mayor parte de las operaciones antes de fin de año y argumentó: “La estimación es que para fin de año esté todo esto concretado. El optimismo que tenemos está fundamentado en datos concretos, está basado en datos sólidos, en cosas que están pasando, en casos que estamos viendo que se las podemos mostrar, que están sucediendo y que se están comprobando, porque si no estuviera pasando esto, en pleno shock externo hoy estaríamos frente a un caos”.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que apuntan a conseguir USD 2.000 millones con privatizaciones y concesiones este año.

Entre las empresas incluidas en el plan, AySA y Transener encabezan el grupo en el que el proceso de privatización muestra mayores avances. El martes se publicó en el Boletín Oficial el contrato de concesión de AySA y, según fuentes consultadas por Infobae, el llamado a licitación debería formalizarse en los próximos días. El procedimiento comprende varias etapas y demandará cerca de tres meses, ya que los interesados tendrán que acreditar solvencia económica y capacidades técnicas antes de formalizar una oferta. El objetivo es recaudar USD 500 millones con la concesión de AySA, que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

En el caso de Transener, también esta semana, la Secretaría de Energía comunicó que la Comisión Evaluadora habilitó a tres empresas para participar de la etapa económica: Genneia S.A. (Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A.), Central Puerto S.A. y Edenor S.A., con propuestas de USD 356.174.811,78, USD 301.000.000 y USD 230.000.000, respectivamente. Transener administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión que recorren el país y constituye la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. La adjudicación está prevista para mayo y permitirá al Estado retirarse totalmente de la participación accionaria en la transportista, consolidando el esquema de regulación vigente.

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El resto de las privatizaciones y concesiones transita etapas previas y los plazos dependen de la complejidad de cada caso. En una entrevista exclusiva con Infobae, Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, explicó: “El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas. Después el tema es el cuándo y el cómo”.

Para Chaher, el desorden administrativo que encontró al asumir no es un hecho aislado, sino una consecuencia inevitable de la histórica falta de control estatal. El funcionario sostuvo que cualquier intento de saneamiento bajo la órbita pública es, por definición, pasajero: “Por más que hagamos los deberes para que las empresas estén en régimen, eso se desvirtúa en treinta segundos si perdés la disciplina de mercado”, advirtió.

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Cuándo ingresan los dólares

En cuanto al flujo de fondos, fuentes del Ministerio de Economía señalaron a Infobae que la expectativa es que los dólares de las privatizaciones y concesiones empiecen a ingresar en el segundo semestre. Esto condiciona la estrategia financiera para el pago de vencimientos inmediatos, que depende de la colocación de bonos y de acuerdos con bancos para obtener préstamos respaldados por garantías estatales. El plan oficial apuesta a que, una vez completados los procesos de licitación y adjudicación, el ingreso de capital privado permita reforzar la posición de reservas y avanzar en la reducción del déficit fiscal.

El procedimiento para cada empresa contempla etapas de verificación de la solvencia y capacidad técnica de los interesados. Las fuentes remarcaron que los plazos responden a la magnitud y complejidad de las operaciones, y que el retiro del Estado de la administración de empresas públicas responde tanto a una decisión política como a la necesidad de consolidar el esquema legal y regulatorio vigente.

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