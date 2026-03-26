Los cambios estructurales que trae el modelo Milei

El consenso por el equilibrio fiscal impulsa un cambio estructural en el modelo económico argentino bajo el gobierno de Javier Milei. (EFE/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

En la Argentina, la discusión pública suele quedar atrapada en la urgencia del día. La política, los mercados y los medios tienden a concentrarse en la noticia inmediata: una medida, una polémica, un dato mensual. Sin embargo, los cambios verdaderamente relevantes en una economía no siempre se perciben en ese plano. Muchas veces ocurren más lentamente, como transformaciones en las reglas de juego, en los incentivos o incluso en las ideas que orientan el funcionamiento de la sociedad.

Por debajo de la coyuntura —y más allá de las tensiones inevitables de cualquier proceso de reformas— comienzan a aparecer algunos cambios de carácter estructural que vale la pena observar. No se trata tanto de medidas puntuales, sino de un cambio de enfoque sobre cómo debe organizarse la economía y cuál es el rol del Estado, de las empresas y de los ciudadanos en ese proceso.

Uno de los cambios más importantes que se está consolidando con el modelo impulsado por el gobierno de Javier Milei es la recuperación de un consenso básico en torno al equilibrio fiscal. Durante décadas, el déficit fue naturalizado como una herramienta permanente de la política económica. El Estado argentino se acostumbró a gastar sistemáticamente más de lo que recauda, financiando esa diferencia mediante endeudamiento o emisión monetaria. La experiencia acumulada mostró con claridad las consecuencias de ese esquema: ciclos recurrentes de crisis de deuda, inflación persistente y deterioro del poder adquisitivo.

Hoy empieza a instalarse con más fuerza una idea que en realidad resulta bastante elemental: el principio que rige en cualquier familia o empresa —no gastar más de lo que entra— también debe regir para el Estado. El equilibrio fiscal no es un objetivo ideológico ni una meta meramente contable; es una condición necesaria para estabilizar la economía y recuperar previsibilidad.

A la vez, ese ordenamiento fiscal abre otro debate que durante años estuvo prácticamente ausente en la Argentina: cómo generar crecimiento y recursos sin asfixiar la actividad económica con impuestos cada vez más altos. Durante mucho tiempo predominó la lógica de que ante cualquier problema fiscal la respuesta era aumentar la presión tributaria. Las empresas eran vistas principalmente como una fuente de recaudación.

Hoy esa mirada comienza a ponerse en discusión. Cada vez resulta más evidente que un sistema impositivo excesivo desalienta la inversión, reduce la formalidad y limita la generación de empleo. En ese contexto empieza a instalarse con mayor fuerza la idea de que el camino para expandir la base fiscal no es subir impuestos sino generar más actividad económica.

En algunos municipios esta lógica ya viene aplicándose desde hace años. Tres de Febrero es un ejemplo de ese enfoque, con una estrategia resumida en una consigna sencilla: “menos impuestos, más trabajo”. La premisa es clara: cuando se reducen cargas distorsivas, se simplifican trámites y se facilita la inversión, las empresas encuentran mejores condiciones para instalarse, crecer y generar empleo. Con más actividad económica se amplía la base tributaria y el Estado termina recaudando más sin necesidad de subir impuestos.

Ese debate comienza ahora a trasladarse a una escala más amplia. Incluso se han dado pasos hacia una mayor transparencia fiscal: hoy es posible consultar la presión tributaria de muchos municipios a través de herramientas publicadas por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, lo que permite comparar jurisdicciones y discutir con mayor información cómo se financia el Estado en cada lugar.

Un segundo cambio relevante es la revalorización del sistema de precios como mecanismo central de coordinación de la economía. Durante muchos años predominó en la Argentina la idea de que el funcionamiento de los mercados podía reemplazarse mediante controles, regulaciones o restricciones comerciales. Se intentó congelar precios, fijarlos administrativamente o intervenirlos de distintas maneras, como si los problemas económicos pudieran resolverse simplemente mediante decisiones administrativas.

La experiencia mostró repetidamente los límites de ese enfoque. Cuando los precios dejan de reflejar la realidad de los costos, la escasez o la demanda, se generan distorsiones que terminan afectando a toda la economía. Los precios cumplen una función fundamental: transmiten información. Permiten que productores y consumidores tomen decisiones racionales sobre qué producir, qué invertir o qué consumir. Distorsionar esa señal mediante controles o restricciones suele derivar en desabastecimiento, menor inversión y pérdida de eficiencia.

En paralelo, comienza a revisarse otra lógica muy arraigada en la política económica argentina: la idea de proteger determinados sectores productivos a cualquier costo. Durante décadas, el consumidor fue el actor silencioso del sistema. Muchas políticas económicas implicaron obligarlo a pagar bienes más caros o de menor calidad para sostener actividades poco competitivas, amparadas en subsidios o barreras comerciales.

De allí surge también una tercera transformación que empieza a abrirse paso: la comprensión de la apertura comercial como condición para el desarrollo. La Argentina ha sido durante años una de las economías más cerradas del mundo. Bajo el argumento de proteger la industria local, se impusieron múltiples restricciones a las importaciones. Sin embargo, ese esquema terminó generando una economía menos competitiva, con menor innovación y con costos más altos para toda la sociedad.

Hoy comienza a instalarse con mayor claridad una idea básica en cualquier economía dinámica: para exportar hay que importar. Ningún sector productivo moderno funciona aislado del mundo. Las empresas necesitan insumos, tecnología, componentes y maquinaria que muchas veces no se producen localmente. Incluso el acceso a maquinaria usada puede significar una reducción importante de costos y una mejora en la productividad.

En ese contexto, la apertura comercial no implica solo bajar barreras internas, sino también reintegrar a la Argentina en los grandes circuitos del comercio internacional. Avances en acuerdos comerciales y de inversión con economías centrales, como la Unión Europea o Estados Unidos, forman parte de esa estrategia de inserción internacional. La posibilidad de ampliar mercados, atraer capitales y establecer reglas de intercambio más previsibles puede convertirse en un factor decisivo para el crecimiento en los próximos años.

La apertura comercial, en ese sentido, no es una amenaza sino una herramienta para abaratar la producción, mejorar la eficiencia y ampliar la capacidad exportadora del país. El desafío no es cerrar la economía para preservar estructuras poco competitivas, sino crear condiciones para que las empresas produzcan mejor y compitan en el mundo.

Algunos ejemplos ayudan a entender los problemas del modelo anterior. El mercado de neumáticos es un caso emblemático: durante años, políticas de protección extrema permitieron sostener determinadas empresas, pero al costo de que los consumidores argentinos pagaran algunos de los neumáticos más caros del mundo. Situaciones como esa muestran el límite de un esquema que prioriza preservar ciertas estructuras productivas por sobre el bienestar general. Sostener una empresa o un empleo no puede implicar castigar sistemáticamente al consumidor ni encarecer toda la economía.

Quizás el cambio más profundo —y al mismo tiempo el menos visible en los indicadores económicos— sea un cambio cultural que empieza a emerger respecto del esfuerzo, el trabajo y la iniciativa individual. Durante mucho tiempo, el debate público estuvo atravesado por la idea del “Estado presente” como principal proveedor de bienestar. Esa lógica generó en muchos casos la expectativa de que el progreso dependía fundamentalmente de la asistencia estatal.

Lo que empieza a reaparecer es una concepción distinta: la prosperidad surge principalmente del esfuerzo personal, la educación, la capacitación y el trabajo productivo. En ese contexto también se recupera una valoración que durante años estuvo debilitada en el discurso público: el rol del empresario, del emprendedor y de quienes asumen riesgos para crear valor y generar empleo.

Las sociedades que progresan comparten generalmente ese rasgo cultural. No se trata de negar el papel del Estado en áreas esenciales, sino de comprender que el motor principal del crecimiento es la iniciativa privada y la creatividad de millones de personas que buscan mejorar su situación a través de su trabajo. En una economía con reglas claras, el interés individual no es un acto de egoísmo sino parte del mecanismo que impulsa el progreso colectivo. Cuando cada persona busca mejorar su situación mediante el esfuerzo, la innovación o la inversión, el resultado agregado suele ser más crecimiento y más oportunidades.

Finalmente, comienza a delinearse también una revitalización del federalismo económico. Durante décadas, el Estado nacional concentró cada vez más funciones y recursos, generando una fuerte dependencia de provincias y municipios respecto de las transferencias desde la Nación. Ese esquema debilitó los incentivos para una gestión fiscal responsable a nivel subnacional y consolidó una dinámica política basada en la dependencia de recursos del gobierno central.

El enfoque que empieza a perfilarse apunta a algo diferente: un Estado nacional más concentrado en sus funciones esenciales y un mayor protagonismo de las provincias en el desarrollo económico. La Nación tiende a concentrarse en áreas estratégicas —como la estabilidad macroeconómica, la defensa, la seguridad y el funcionamiento de la justicia— mientras que las provincias y municipios recuperan centralidad en muchas de las políticas y servicios que les corresponden.

En ese marco cobra mayor importancia el principio de correspondencia fiscal: quien gasta debe también recaudar. Cuando las jurisdicciones dependen excesivamente de transferencias automáticas o discrecionales, se debilitan los incentivos para administrar con eficiencia y para promover el desarrollo económico local. En cambio, cuando el crecimiento de la actividad económica se traduce directamente en mayores recursos propios, las provincias tienen más incentivos para atraer inversiones, generar empleo y mejorar el clima de negocios.

Esto abre además una dinámica saludable de competencia entre jurisdicciones. Provincias y municipios que reducen impuestos distorsivos, simplifican regulaciones o facilitan la inversión pueden captar nuevas empresas y ampliar su base productiva. Al mismo tiempo, el propio modelo de desarrollo comienza a mostrar señales de mayor descentralización de la actividad económica. Nuevos proyectos vinculados a energía, minería o infraestructura —muchos de ellos impulsados por nuevos marcos de inversión— tienden a localizarse en distintas regiones del país, ampliando el mapa productivo más allá del área Metropolitana de Buenos Aires.

Si estas tendencias se consolidan, la Argentina podría estar entrando en un cambio de régimen económico más profundo que lo que sugiere la coyuntura diaria. No se trata solamente de medidas puntuales, sino de una transformación gradual en las reglas, en los incentivos y en las ideas que organizan el funcionamiento de la economía. Los resultados de esos cambios no suelen verse de inmediato, pero son los que en última instancia determinan la capacidad de un país para crecer, generar empleo y reducir la pobreza de manera sostenida.