Competencia fiscal entre municipios: el caso de Tres de Febrero

La competencia fiscal entre municipios surgió como política para atraer inversiones, empresas e impulsar la actividad económica

En los últimos años comenzó a observarse en Argentina un fenómeno incipiente a nivel local: la competencia fiscal entre municipios para atraer inversiones, empresas e impulsar la actividad económica. Frente a un sistema tributario nacional y provincial que concentra la mayor parte de la presión fiscal, algunos gobiernos locales comenzaron a utilizar los instrumentos disponibles en su ámbito, principalmente tasas municipales y regulación administrativa, para generar incentivos a la inversión privada y mejorar la calidad de vida de su población.

Dentro de este contexto, el municipio de Tres de Febrero aparece como uno de los casos más mencionados dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde en los últimos años se implementó una serie de reformas orientadas a reducir la carga tributaria local, simplificar trámites y generar incentivos para la radicación de empresas.

Los cambios regulatorios y fiscales introducidos modificaron el entorno institucional para la actividad privada: la eliminación de numerosas tasas municipales, la habilitación comercial gratuita en muchos rubros y la implementación de sistemas digitales para apertura de negocios disminuyeron de forma significativa los costos administrativos para empresas y emprendedores, permitiendo en algunos casos la apertura de comercios en plazos de entre 24 y 72 horas mediante declaraciones juradas, con controles posteriores por parte del municipio.

El proceso puede interpretarse como una competencia institucional entre municipios, en la que las jurisdicciones locales buscan atraer empresas a través de menores cargas regulatorias y una mayor previsibilidad. Esta reducción de barreras administrativas y tributarias incentiva la radicación de empresas y amplía la base de contribuyentes.

Los cambios regulatorios y fiscales introducidos modificaron el entorno institucional para la actividad privada

Según datos municipales, la participación de los recursos propios dentro del financiamiento del distrito aumentó en los últimos años, junto con un crecimiento en habilitaciones comerciales y en proyectos de inversión logística e industrial.

Transparencia y ordenamiento institucional

Desde 2021, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), institución especializada en administración financiera pública, incluyó al municipio de Tres de Febrero dentro de su grupo de excelencia en transparencia fiscal, tras alcanzar el puntaje máximo en el índice que la mide.

Información de las Finanzas Públicas de municipios de Buenos Aires al 8 de noviembre de 2025

Tres de Febrero lidera este ranking en la provincia de Buenos Aires junto a otros distritos que cumplen con altos estándares de publicación y disponibilidad de información presupuestaria, financiera y fiscal.

Si bien este indicador no mide la eficiencia económica, sí refleja un alto nivel de transparencia institucional y ordenamiento en la gestión fiscal.

Reducción de costos de entrada para nuevas empresas

El cambio más relevante en la política económica municipal comenzó a consolidarse en 2022. En agosto de ese año, el Honorable Concejo Deliberante aprobó la gratuidad total de los trámites de habilitación para comercios, pyme e industrias, eliminando uno de los principales costos de entrada para nuevas actividades productivas.

La medida se complementó con exenciones durante el primer año en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) y en la Monotasa para nuevos emprendimientos, junto con la eliminación de costos administrativos asociados a habilitaciones de vehículos de trabajo, como remises.

En agosto de 2022, el Honorable Concejo Deliberante aprobó la gratuidad total de los trámites de habilitación para comercios, pyme e industria

Durante el tratamiento del Presupuesto 2023, el municipio profundizó este proceso mediante una eliminación masiva de conceptos fiscales y administrativos, suprimiendo más de 400 tasas, derechos y cargos considerados de bajo impacto recaudatorio y alto costo burocrático.

Entre las decisiones adoptadas por la intendencia de Diego Valenzuela se incluyó la negativa a implementar la denominada Tasa Vial, que algunos municipios comenzaron a aplicar sobre combustibles, y el sostenimiento de niveles bajos en la TISH respecto de otros distritos del AMBA.

En 2023 bajo la intendencia de Diego Valenzuela suprimió más de 400 tasas, derechos y cargos considerados de bajo impacto recaudatorio y alto costo burocrático

Hacia fines de 2024, la política se profundizó con la aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2025. Entre las medidas aplicadas sobresale la eliminación de la tasa por control de plagas; permisos para venta ambulante y habilitación de antenas; la tasa de aptitud ambiental y la histórica tasa aplicada a cajeros automáticos. Además, se redujo la alícuota aplicada a entidades bancarias, del 0,65% al 0,55%, y se eliminaron derechos de construcción para refacciones o ampliaciones de hasta 50 metros cuadrados.

Según información oficial, estas medidas no provocaron una caída en la capacidad financiera del municipio; por el contrario, el aumento de la actividad económica permitió incrementar el peso de los recursos propios dentro de la estructura fiscal del distrito, alcanzando aproximadamente un 55% de financiamiento con recursos municipales.

En 2024 se redujo la alícuota aplicada a entidades bancarias, del 0,65% al 0,55%, y se eliminaron derechos de construcción para refacciones o ampliaciones de hasta 50 metros cuadrados

Un ejemplo reciente de las consecuencias de estas reformas es el caso del Banco Santander Argentina, que trasladó una sucursal histórica desde La Tablada, en el partido de La Matanza, hacia Caseros, en Tres de Febrero. En 2024, la entidad pagó cerca de $3.700 millones en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene, monto que representaba casi cuatro veces los costos operativos de esa sucursal. La diferencia en la carga tributaria entre ambos municipios fue uno de los factores que motivaron la relocalización de la operación.

El Banco de la Nación Argentina, decidió cerrar su sucursal ubicada en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, y trasladarla a la localidad de Ciudadela, en Tres de Febrero

Algo similar ocurrió con el Banco de la Nación Argentina, que decidió cerrar su sucursal ubicada en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, y trasladarla a la localidad de Ciudadela, en Tres de Febrero, decisión motivada por el bajo costo impositivo del distrito, donde la Tasa por Servicios Financieros es de apenas 0,42 por ciento.

Digitalización y reducción de la burocracia

Entre 2023 y 2024, el foco de la gestión se orientó hacia la modernización administrativa y la digitalización del Estado municipal. En este proceso se reformuló el área encargada de habilitaciones comerciales y se creó una estructura orientada a la promoción de inversiones y acompañamiento a emprendedores.

El municipio implementó el sistema digital Mi3F, que posibilita la gestión de habilitaciones comerciales de manera online, sin costo y en plazos acotados. Empresas de más de 70 rubros comerciales pueden iniciar actividades mediante un sistema de declaración jurada, con controles posteriores desde el Estado municipal.

El municipio implementó el sistema digital Mi3F, que posibilita la gestión de habilitaciones comerciales de manera online, sin costo y en plazos acotados

Este nuevo esquema invierte la lógica tradicional del control administrativo, privilegiando la rapidez y la reducción de costos para la apertura de negocios.

Incentivos a la inversión y estabilidad tributaria

A comienzos de 2025, el municipio avanzó en un esquema más amplio de atracción de inversiones mediante la creación del primer Régimen de Incentivos a la Generación de Inversiones (RIGI) municipal. El régimen otorga beneficios tributarios a empresas que presenten proyectos de inversión superiores a USD 10 millones y generen al menos 100 empleos locales, incluyendo exenciones totales o bonificaciones del 50 % en la TISH durante períodos de entre 10 y 15 años.

Para reforzar la previsibilidad fiscal, estas medidas se complementaron con el Régimen de Estabilidad Fiscal, que garantiza a las empresas adheridas que las tasas municipales no tendrán incrementos durante 30 años. En paralelo, el municipio anunció la incorporación de mecanismos para agilizar trámites, como la figura de “silencio administrativo positivo”: si el Estado no responde dentro de un plazo determinado, el permiso solicitado se considera aprobado.

Resultados

Estas políticas evidencian resultados en indicadores institucionales y en la actividad económica local.

A nivel institucional, el Índice Fácil elaborado por Idesa, consultora de análisis económico, ubica a Tres de Febrero en el primer puesto del ranking nacional que mide la facilidad para realizar trámites y el nivel de digitalización administrativa. Sólo 6 de los 37 municipios evaluados superan el 60 % de cumplimiento en criterios de simplificación, digitalización y experiencia ciudadana.

Resultados en indicadores institucionales y en la actividad económica de la jurisdicción

En términos de actividad económica, las rebajas impositivas, sumadas a los trámites ágiles y las habilitaciones gratuitas, crearon un entorno competitivo. Recientemente, el municipio registró más de 2.700 habilitaciones comerciales gratuitas, junto con la llegada de diversas inversiones industriales y logísticas.

Esta ventaja comparativa atrajo proyectos logísticos e industriales de gran envergadura. Entre los proyectos destacados se encuentra la instalación de un centro logístico de Mercado Libre, con una inversión estimada de USD 65 millones y la generación de aproximadamente 450 puestos de trabajo directos.

Además, el régimen de incentivos a la inversión motivó la llegada de proyectos de empresas como Coresa, DIM Médico, Montagne y Stellantis, con inversiones acumuladas que superarían los USD 100 millones.

Lejos de generar un déficit financiero, las políticas implementadas ampliaron la base imponible al atraer una cantidad sustancial de nuevas empresas y emprendimientos

Según datos del municipio, lejos de generar un déficit financiero, las políticas implementadas ampliaron la base imponible al atraer una cantidad sustancial de nuevas empresas y emprendimientos. Al aplicar una carga tributaria menor a un universo mucho más amplio de actores económicos, la recaudación global aumentó.

Competencia entre municipios

La experiencia de Tres de Febrero ilustra cómo ciertas decisiones de política pública municipal pueden afectar la economía real.

La reducción de tasas, la simplificación administrativa y la previsibilidad regulatoria modifican incentivos para invertir, producir y crear empleo.

La reducción de tasas, la simplificación administrativa y la previsibilidad regulatoria modifican incentivos para invertir, producir y crear empleo

Este tipo de políticas puede describirse como un proceso de competencia entre jurisdicciones, donde los gobiernos locales emplean herramientas fiscales y regulatorias para mejorar su competitividad en regiones metropolitanas de alta rivalidad por las inversiones. En ese contexto, la disminución de tasas municipales, el ordenamiento administrativo y la previsión tributaria inciden directamente en las decisiones de localización empresarial.

Este fenómeno se relaciona con la teoría del “votar con los pies”, desarrollada por el economista Charles Tiebout, que sostiene que cuando los gobiernos locales ofrecen diferentes niveles de impuestos, regulaciones y servicios, empresas y trabajadores tienden a radicarse en los lugares que presentan condiciones más convenientes.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es estudiante de Ciencias Políticas y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación