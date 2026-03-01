Política

Cuáles son los municipios con las tasas más altas del país

Infobae analizó el sitio web de transparencia tributaria que lanzó Jefatura de Gabinete con datos de 188 municipios en las 23 provincias del país

El sitio oficial agrupa la
El sitio oficial agrupa la información sobre las tasas en cinco categorías

En su batalla a favor de la baja de impuestos y contra la proliferación de tasas que cobran los municipios, el Gobierno nacional lanzó un sitio web de transparencia tributaria municipal, que ofrece la posibilidad de que los ciudadanos reporten online las tasas locales que consideren excesivas o irregulares.

El portal -bautizado “Enterate de lo que pagás en tasas”- incluye un mapa interactivo con información de 188 municipios de 23 provincias -no figuran datos de la Ciudad de Buenos Aires- y es de consulta pública sin registro previo. La información publicada al momento de su lanzamiento recogió datos de las ordenanzas fiscales y tarifarias aprobadas, y del relevamiento de los sitios web oficiales de los municipios al 31 de marzo de 2025.

Al ponerlo a disposición de su consulta pública, el Gobierno busca transparentar esos tributos locales, y sumar presión a los municipios para que reduzcan los porcentajes y conceptos, o directamente los eliminen.

El lanzamiento del sitio web fue anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales, y abrió un nuevo frente con los intendentes, en especial, de la oposición.

El principal argumento es que los municipios deben prestar servicios y a la vez, enfrentar enfrentar la caída en la actividad y la merma de recursos que envía la Nación a las provincias, que produjo una baja, a su vez, en la coparticipación secundaria.

El anuncio de la web de transparencia tributaria hecho por Adorni derivó en una réplica de la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, quien lo tildó de “caradura”. La actual diputada provincial de La Cámpora acusó al Gobierno nacional de deberle $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires. “Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia y abandono de Nación”, posteó la legisladora camporista.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, en diálogo con Infobae en vivo Al Mediodía, sostuvo que los municipios no cobran impuestos a diferencia de la Nación y la provincia. “Tenemos tasas lo que supone por su naturaleza jurídica, es una contraprestación asegurada. Nosotros no podemos imponer. Tenemos que generar una tasa que viene añadida con un servicio”, señaló.

“Si uno ve la distribución de las cargas, de cada diez pesos que paga un ciudadano, en términos impositivos, entre seis y medio, siete son de carácter nacional, dos y un poquito provincial, y uno sería el peso que nos queda a los municipios, en un contexto donde la recaudación cayó, porque nuestra recaudación, todos los municipios, más allá del color político, está muy asociada a la actividad económica, al consumo”, agregó el jefe comunal alineado con el peronismo.

Los municipios con tasas más altas

Infobae descargó y analizó los datos publicados en el sitio oficial. Fueron relevados 188 municipios y las tasas están agrupadas en cinco rubros: tasa vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercados.

Captura del sitio web con
Captura del sitio web con las tasas que cobran los municipios de las distintas provincias

La tasa vial comenzó con un porcentaje menor por cada litro o metro cúbico de combustible que se carga en el distrito, destinada al mantenimiento de rutas y caminos. Sin embargo comenzó a generalizarse el cobro de un porcentaje a los automovilistas que cargan los tanques de sus vehículos en estaciones de servicios radicadas en su territorio.

Hay unos 30 en la Provincia de Buenos Aires que lo hacen así como otros 16 municipios de Jujuy, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.

El porcentaje es variable, entre 0,80 y 4,5%, según el tipo de combustible - si es nafta súper, premium, gasoil, diesel, o GNC - y el distrito.

Los municipios con la tasa más alta - todos con 4,5 % - son ocho de Neuquén y uno de Río Negro. Se trata de las ciudades de Neuquén capital, Plottier, San Martín de los Andes, Senillosa, Plaza Huincul, Junín de los Andes, Centenario y Cutral Co, y de la rionegrina Cipolletti.

En el otro extremo, las alícuotas más bajas las tiene el municipio bonaerense de Marcos Paz (0,80% para diesel y naftas) y 0,4% para GNC, seguida de Tigre y Escobar, ambas con 0,9%

En cuanto a las tasas a las actividades primarias relacionadas con la ganadería, la agricultura, la pesca, la explotación forestal y la minería, entre otras. De los incluidos en el sitio oficial, tampoco lo hace el de -, los municipios con mayores porcentajes sobre los Ingresos Brutos son la puntana Villa Mercedes con 2,5%; Rawson (Chubut) y Chajarí (Entre Ríos) con 2%; y las ciudades entrerrianas de Villaguay, con 1,65% y Gualeguaychú con 1,5%. Todas tienen porcentaje fijos.

Pero hay municipios que establecen franjas de porcentajes para la tasa a actividades primarias, con máximos y mínimos. Por ejemplo Concordia (entre 1,3% y 2,7%) y Victoria (entre 1,3% y 1,8%), los dos también situados en la provincia de Entre Ríos.

Otras ciudades no tienen porcentajes sobre este tributo, sino montos fijos. Es el caso de San Martín de Los Andes, donde se fijó el pago de una suma que es de $44.548.

En tanto, del análisis del sitio oficial surge que dos municipios cordobese no gravan actividades la primarias: Río Tercero y Bell Ville.

En cuanto a la tasa a las entidades financieras, el municipio que cobra el porcentaje más alto es Bahía Blanca (PBA), 8,5%, aunque el monto fijo que impuso ($241.197) es uno de los más bajos.

Le siguen dos localidades de Entre Ríos: Villaguay con el 8% y un monto fijo de $9 millones; y Chajarí con el 7% y un monto fijo de $11,6 millones.

Otros dos municipios bonaerenses exigen un porcentaje del 7,5%. Es el caso de La Matanza y La Plata, donde los montos fijos son de $319.420 y $421.000 respectivamente.

Otros municipios fijaron montos fijos solamente y no un porcentaje. Son los casos de Esquel (Chubut), donde es de $74 millones, y el de Hurlingham (PBA), que lo estableció en $41,5 millones.

El porcentaje más bajo lo tiene Santa María, en Catamarca, con una tasa de 0,4% sobre los Ingresos Brutos.

Las tasa a la industria más alta está en el municipio puntano de Villa Mercedes: 2,5% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Rawson y Chajarí, con el 2%.

También hay otros dos municipios entrerrianos que cobran alícuotas con intervalos más altos que el resto: Concordia (1,3% a 2,7%) y Victoria (1,3% a 1,8%).

De los municipios relevados sólo uno - Goya, en Corrientes -, no cobra ningún porcentaje a la actividad industrial sobre los Ingresos Brutos, según la información relevada por Jefatura de Gabinete.

En cuanto a la tasa a los hipermercados, el que la fijó en un valor más alto figura Lanús con el 6%, seguido de Pilar con el 4,5%, ambos en el Gran Buenos Aires, y Villa Mercedes, en San Luis, también con el 4,5%.

Luego aparecen otros dos bonaerenses: Quilmes con el 3,74% y Hurlingham, con el 3,50%.

Posteo promocional del sitio en
Posteo promocional del sitio en X hecho por la cuenta Argentina's Milei News

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) respaldó esta semana en un comunicado la iniciativa del Ejecutivo de publicar un portal en el que se transparenten las tasas que cobran los municipios a los comercios y se “denuncien los excesos”.

Las grandes cadenas sostuvieron que “la anunciada iniciativa legislativa de reforma fiscal nacional debe ineludiblemente tener su réplica en la morigeración y/o desaparición de tributos subnacionales, es decir impuestos provinciales (especialmente Ingresos Brutos) y tasas municipales”.

En el sitio montado por la Jefatura de Gabinete figuran municipios que no imponen porcentajes sobre los Ingresos Brutos de los supermercados, sino que establecen montos fijos. El que mayor valor exige es Godoy Cruz, en Mendoza: $7.607.733.

Los porcentajes más bajos de todos los relevados se registran en Presidente Perón (Buenos Aires) y Pirané (Formosa): ambos municipios con 0,3%.

Carga y revisión de datos: Desiré Santander

