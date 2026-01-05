Economía

Tasas municipales: el Banco Central expuso a los municipios que más encarecen la actividad bancaria

La entidad utilizó el flamante Portal de Transparencia Tributaria Municipal lanzado por el Ministerio de Economía para mostrar qué intendentes le cobran más al sector

El BCRA aprovechó el nuevo Portal de Transparencia Municipal para mostrar qué municipios cobran más tasas a la actividad bancaria REUTERS/Enrique Marcarian

En medio del enfrentamiento planteado por el Gobierno nacional contra los intendentes que crean tasas o aumentan las ya existentes, el Banco Central (BCRA) se sumó a la estrategia encarada por el Ministerio de Economía cuando anunció la creación de un sitio web de Transparencia Tributaria Municipal y lo usó para exponer a las localidades que más encarecen, en este caso, la actividad bancaria, que en palabras de funcionarios, no hacen más que aumentar el costo de financiamiento para el sector privado.

En los últimos días, la entidad que conduce Santiago Bausili comunicó que el flamante portal cuenta con datos sobre las tasas aplicadas a las entidades financieras en distintos municipios del país. “Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación, con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales”, dijo el organismo mediante un comunicado.

El portal incluye un Mapa Tributario Municipal, con información detallada de las tasas cobradas, y permite identificar en cada municipio la tasa que se aplica sobre las entidades financieras, con información relevante como la base imponible, la alícuota, los mínimos o montos fijos y comentarios específicos. “Esta plataforma es una herramienta integral que facilita la realización de comparaciones entre diferentes localidades, lo cual es fundamental para una gestión más eficiente y un análisis profundo de los sistemas tributarios municipales”, afirmaron.

El equipo económico está enfrentado a los intendentes que crean o aumentan tasas en lugar de reducir gastos.

En el podio

Así, en el caso de la provincia de Buenos Aires, identifican que en Bahía Blanca, municipio gobernado por Federico Susbielles (Unión por la Patria), aplica una alícuota del 8,5 % sobre una base imponible de la diferencia entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultado y los intereses y actualizaciones pasivas, sobre un monto fijo o mínimo de $241.197, cuya alícuota aumenta hasta un 50% según el tipo de contribuyente.

Por debajo se ubican La Plata y La Matanza, que aplican una alícuota del 7,5% sobre una base imponible del total de la suma del haber de las cuentas de resultado, pero que se diferencia a partir del monto en que lo hacen: 421.000 y 319.420, respectivamente.

En el caso de la provincia de Santa Fe, remarcaron la situación de Villa Constitución, en donde se aplica un 7,5 % sobre el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, a partir de un mínimo o fijo de $22.000.000, y de Santa Fe de la Vera Cruz, con la misma alícuota pero sobre la diferencia entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultado y los intereses y actualizaciones pasivas, a partir de 1.671.850 pesos.

Mientras que en el caso de Entre Ríos, destacaron que Villaguay cobra el 8 % sobre la diferencia entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultado y los intereses y actualizaciones pasivas, a partir de $9.000.000, y Chajarí el 7% del total de la suma del haber de las cuentas de resultado desde 11.592.000 pesos.

infografia

La situación ya había sido expuesta por diversos informes. La Fundación Mediterránea, con base en una selección de municipios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, expuso que las tasas sobre el sector bancario y de intermediación financiera tienen una alícuota promedio de 3,68 %, ampliamente superior a la impuesta sobre otras actividades.

Contra Ingresos Brutos

A su vez, el vicepresidente del BCRA, Vladímir Werning, había criticado lo que cobran los gobernadores a los bancos y billeteras virtuales. “El sistema financiero tiene en promedio tasas de Ingresos Brutos de más del 8 %, esto es más del doble de lo que tienen otros sectores”, afirmó.

Pero mientras que el equipo económico se esmera por marcar los impuestos que cobran los gobernadores y las tasas que aplican los intendentes, el Gobierno volvió a incumplir la promesa de presentar una reforma tributaria estructural durante el 2024. Durante la cadena nacional realizada a propósito del primer año de gestión, el presidente Javier Milei aseguró que enviaría un proyecto en donde se eliminarían todos los impuestos que no tenían peso en la recaudación total.

Si bien en la iniciativa de modernización laboral el Gobierno propuso cambios impositivos (baja de la alícuota del impuesto a las Ganancias de sociedades, internos), los tributaristas señalan que apuntan a las grandes empresas y no resuelven el problema de fondo del sistema tributario de la Argentina.

Los propios empresarios le resaltaron a Caputo su margen de acción ante los impuestos y tasas que cobran los gobernadores e intendentes. Durante su participación en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), cuando las cámaras se apagaron y hubo lugar para las preguntas, uno de ellos le consultó si los proyectos que se enviarían a extraordinarias incluían cambios sobre IIBB; a lo que Caputo no tuvo más remedio que contestar que no.

