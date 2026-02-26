El oro enfrenta una etapa decisiva ante la resistencia histórica

Históricamente, el oro se ha beneficiado cuando la economía es menos clara (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

El oro ha entrado en una fase crítica. La pregunta ya no es si la fuerza del movimiento puede desafiar su máximo histórico reciente en 5.600 dólares, sino si el mercado tiene impulso suficiente para hacerlo en los próximos uno o dos meses.

En las últimas semanas, el oro se mantuvo cerca de niveles récord, con caídas puntuales cuando el dólar se fortalece o cuando aumenta la toma de beneficios (ventas para asegurar ganancias). Esto deja un equilibrio entre una tendencia alcista de fondo y presión bajista a corto plazo.

Por qué el oro mantiene apoyo de fondo

La incertidumbre sobre el comercio mundial sigue alta. Las conversaciones sobre aranceles y una posible ampliación de medidas comerciales de EEUU mantienen la cautela en los mercados.

Los aranceles suelen subir el coste de importar, lo que puede empujar los precios al alza (inflación, es decir, subida general de precios) y a la vez frenar el crecimiento. Esta combinación suele aumentar el interés por activos defensivos (inversiones que buscan proteger el capital).

Históricamente, el oro se ha beneficiado cuando la economía es menos clara, actuando como cobertura (protección) ante políticas inciertas y la pérdida de poder de compra (cuando el dinero compra menos).

El riesgo geopolítico sigue alto

Los riesgos geopolíticos, especialmente entre Estados Unidos e Irán, siguen apoyando la demanda de refugio. Aunque las negociaciones parezcan positivas, el riesgo de que el conflicto escale continúa.

Esta incertidumbre suele aumentar la aversión al riesgo (preferencia por evitar pérdidas) y la volatilidad del precio de la energía, y ambas cosas suelen favorecer al oro. Este “extra” de riesgo geopolítico mantiene el interés, sobre todo cuando el mercado está tenso.

Las compras de oro de los bancos centrales sostienen la demanda a largo plazo de XAUUSD

Más allá de las noticias del día, las compras de oro de los bancos centrales (instituciones públicas que guardan reservas) son una fuerza de fondo importante.

En el último año, estas instituciones han seguido acumulando oro en niveles altos. Esta demanda es distinta de los movimientos especulativos (operaciones buscando ganar rápido) y suele amortiguar las caídas, limitando el descenso en el medio plazo.

Un dólar más fuerte limita el potencial de subida del oro

El principal obstáculo para una nueva subida del oro sigue siendo el dólar estadounidense.

Cuando el dólar se fortalece, el oro suele tener menos margen para subir, porque se encarece para quienes compran con otras monedas. Las caídas recientes del oro han coincidido, en general, con periodos de dólar más firme y toma de beneficios.

Para que el oro mantenga un avance hacia 5.600 dólares, el mercado probablemente necesitaría:

Un dólar estable o más débil.

Incertidumbre geopolítica continuada.

Inflación persistente o tensión macroeconómica (problemas generales de la economía).

Análisis técnico: qué dice el movimiento del precio del oro

El oro se mantiene por encima de la media móvil de 50 días y la de 200 días confirma la tendencia alcista. En términos de tendencia, sigue claramente para arriba.

Mientras el precio esté por encima de la media móvil de 50 días (promedio del precio de las últimas 50 sesiones), la fuerza de corto y medio plazo se mantiene. La media móvil de 200 días (promedio de 200 sesiones) queda por debajo del precio, lo que confirma que la tendencia general sigue viva.

Con estas condiciones, las caídas suelen ser correcciones (descensos temporales) y no un cambio de tendencia.

El RSI del oro señala pausa de impulso, no giro de tendencia

El índice de Fuerza Relativa (RSI) es un medidor de impulso (qué tan fuerte está el movimiento), no una orden directa de compra o venta.

Cuando el RSI baja desde niveles de sobrecompra (cuando el precio ha subido demasiado rápido), suele indicar una pausa o consolidación dentro de una tendencia alcista. Lo clave es si el precio se estabiliza sin romper soportes importantes (zonas donde suele aparecer compra).

El RSI debería acompañar la tendencia general, no usarse solo para decidir operaciones.

El oro (XAUUSD) prueba la resistencia del máximo histórico en 5.600

Los máximos históricos son niveles psicológicos (puntos que muchos vigilan).

Al acercarse a una resistencia suele aumentar la toma de beneficios. Pero si se rompe con claridad, a menudo atrae compras por ruptura.

Para que el oro vuelva a 5.600 dólares y quizás lo supere en uno o dos meses, probablemente el mercado tendría que:

Consolidar por debajo de la resistencia (moverse en un rango sin tendencia fuerte).

Recuperar zonas intermedias de resistencia.

Acercarse con impulso alcista sostenido (subidas constantes).

Caídas y tendencias

Si la tendencia de fondo sigue alcista, las estrategias de compra en retrocesos (entrar tras una caída) suelen funcionar. Se puede considerar comprar cerca de soportes clave, si el precio se mantiene por encima de medias móviles importantes.

El riesgo debe quedar claro, con un stop-loss (orden de salida automática para limitar pérdidas) en el punto donde la idea de la operación deja de tener sentido.

Una ruptura clara por encima de 5.600 dólares habilita estrategias de ruptura. Aun así, perseguir el primer salto suele dar una mala relación riesgo/beneficio (lo que se arriesga frente a lo que se puede ganar).

Suele ser mejor esperar confirmación, como un cierre diario por encima de la resistencia o un retroceso controlado después de la ruptura.

Las rupturas suelen durar más si hay motivos macro claros, en especial un dólar más débil o nuevo estrés geopolítico.

Operar rangos de consolidación

Si el oro entra en una consolidación lateral cerca de sus máximos, encajan mejor las estrategias de rango. Esto implica comprar cerca del soporte, vender cerca de la resistencia y usar tamaños de posición más pequeños.

Los rangos suelen generar falsas rupturas y alta volatilidad intradía (movimientos fuertes dentro del mismo día), por lo que el control del riesgo es clave.

Gestión del riesgo: la ventaja clave

El oro suele moverse con fuerza tras titulares geopolíticos o macroeconómicos (noticias sobre la economía en general). Por eso la gestión del riesgo es esencial.

Principios clave:

Evitar abrir posiciones nuevas justo antes de noticias importantes.

Mantener disciplina con el stop-loss (respetar el nivel de salida).

Limitar el apalancamiento (operar con dinero prestado para ampliar la posición) cuando la volatilidad es alta.

El oro se acerca a un punto de giro importante en lo técnico y en lo macro (el contexto económico general). La dirección a corto plazo dependerá sobre todo de la fuerza del dólar, de los eventos geopolíticos y de cómo reaccione el precio cerca de la resistencia de 5.600.

El autor es Senior Market Analyst de VT Markets Latam