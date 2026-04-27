Opinión

La deuda cognitiva en tiempos de inteligencia artificial

Más del 50% de los estudiantes latinoamericanos no alcanza niveles mínimos de comprensión lectora, según estadísticas recientes

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Un adolescente mira su portátil en un escritorio con libros, mientras una figura holográfica de un chatbot, hecha de líneas azules, se inclina para susurrarle al oído.
La UNESCO lanzó el Observatorio de Inteligencia Artificial en la Educación para promover la integración ética de la IA en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estos días, mientras la inteligencia artificial avanza a una velocidad sin precedentes, las estadísticas sacuden los sistemas educativos de América Latina: más de la mitad de los estudiantes no alcanza niveles mínimos de comprensión lectora y una proporción alarmante no logra resolver operaciones matemáticas básicas. Días pasados, la UNESCO para América Latina y el Caribe creó el Observatorio de Inteligencia Artificial en la Educación, una plataforma regional orientada a apoyar a los Estados en la integración de la inteligencia artificial con la educación, con un enfoque centrado en la equidad, la calidad y el desarrollo sostenible.

En la presentación, su directora señaló que irrupción de la IA debe asegurarnos que se traduzca en más y mejores oportunidades para todas y todos. En un contexto de crisis de aprendizajes y rápida adopción tecnológica, planteó que debemos actuar con urgencia, pero también con responsabilidad ética y sentido pedagógico, para que la inteligencia artificial fortalezca los aprendizajes, apoye la labor docente y contribuya a cerrar, y no ampliar, las brechas existentes.Hoy por hoy, la inteligencia artificial no viene a resolver los problemas de la educación, tampoco a reemplazarla; pero sí viene a exponer sus deudas. Entre ellas, una especialmente crítica: la deuda cognitiva. Sin comprensión profunda, sin pensamiento crítico, sin capacidad de argumentar, la IA no amplifica capacidades humanas, sino que las reemplaza.

Está demostrado que los estudiantes con base educativa sólida, con el uso de la IA, amplifican y expanden sus capacidades cognitivas. Ahora bien, quienes no tienen una base educativa sólida, la usan como sustituto y le delegan el razonamiento. Por tanto, la brecha más que tecnológica, es didáctica.La pregunta clave es: “¿cómo usar pedagógicamente una tecnología que ya está transformando la forma de aprender, enseñar y producir conocimiento?”

Durante este último tiempo, el debate educativo quedó atrapado en falsas dicotomías: prohibir o permitir el uso de tecnologías en el aula. Pero esa discusión hoy resulta insuficiente. La verdadera pregunta no es si los estudiantes usan inteligencia artificial, sino si la escuela les está enseñando a pensar con ella.El Observatorio de la UNESCO plantea un cambio de enfoque: no se trata de incorporar herramientas, sino de construir condiciones. Esto implica asumir que el valor pedagógico de la IA no está en el algoritmo o en la información que aporta, sino en las decisiones didácticas que la orientan. Sin un marco pedagógico sólido, la innovación tecnológica puede profundizar desigualdades en lugar de reducirlas.

En este escenario, se vuelve imprescindible avanzar en algunas direcciones. Por un lado, tener claro los aprendizajes fundamentales. La lectura, la escritura y el pensamiento crítico no son habilidades del pasado, sino la base sobre la cual cualquier tecnología adquiere sentido. Sin ese piso, la inteligencia artificial deja de ser una aliada y se convierte en un atajo que debilita el aprendizaje.Pero, por otro, se necesita formar docentes no solo en el uso de esta y otras herramientas, sino sumar criterio pedagógico. La clave no es saber “usar IA”, sino decidir cuándo, cómo y para qué integrarla en una propuesta de enseñanza. En la era de “todo dado” enseñar no es explicar mejor, sino hacer pensar más. Para ello, se requiere un docente capacitado para actuar como curador, mediador y formador de pensamiento, menos transmisor y más diseñador de experiencias.

A su vez, es fundamental promover una alfabetización digital crítica que vaya más allá de lo instrumental. Comprender cómo funcionan los algoritmos, reconocer sesgos, interpretar resultados y cuestionar respuestas se vuelve tan importante como saber leer y escribir en otros momentos de la historia.Asimismo, entender que la IA no es neutral, sino que reproduce lógicas, prioridades y sesgos de quienes la diseñan. Por eso, América Latina tiene un desafío estratégico: no limitarse a consumir tecnología, sino producir conocimiento situado, que contemple su diversidad cultural y sus realidades sociales.

Finalmente, es necesario redefinir el rol de la escuela. Ya no como espacio de transmisión de información -función que hoy cualquier dispositivo puede cumplir- sino como lugar de construcción de sentido, de encuentro con otros, de desarrollo de pensamiento y ciudadanía.La inteligencia artificial llegó para quedarse. Pero su impacto no está escrito de antemano. Dependerá de las decisiones que tomemos hoy. El riesgo no es que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos dejemos de pensar.

Porque si la educación no asume el desafío de formar sujetos capaces de cuestionar, comprender y transformar el mundo que habitan, la inteligencia artificial no será una herramienta de emancipación, sino una nueva forma de dependencia.Educar, hoy más que nunca, es enseñar a pensar incluso cuando todo parece pensar por nosotros.

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