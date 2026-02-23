Opinión

Perú: recaudación minera llega a nuevo récord de S/26.011 millones en 2025 con incremento del 325% en una década

En tanto, las transferencias de la minería sumaron más S/10.046 millones, beneficiando principalmente a 5 regiones del interior del país. ¿Cuáles fueron?

La recaudación fiscal minera en
La recaudación fiscal minera en Perú alcanzará S/26.011 millones en 2025, con un crecimiento del 25% frente al año anterior.

La recaudación fiscal proveniente del sector minero en Perú cerró el año 2025 con un monto proyectado de S/26.011 millones, según estimaciones oficiales adelantadas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Este resultado representa un incremento del 25% en comparación con el cierre estimado de 2024 (S/18.384 millones), impulsado principalmente por la mejora de los precios internacionales de los minerales, mayores volúmenes de exportación y la reactivación de operaciones en importantes yacimientos.

La recaudación fiscal minera crece 25% en Perú durante 2025

La estructura de la recaudación minera mantiene el predominio de los ingresos tributarios, que corresponden a impuestos pagados por las empresas del sector, frente a los ingresos no tributarios, que incluyen regalías y gravámenes especiales.

En 2025, los ingresos tributarios sumaron S/21.861 millones por minería metálica y S/1.629 millones por minería no metálica, mientras que los ingresos no tributarios se completan con gravámenes y otros conceptos.

El incremento de los precios
El incremento de los precios internacionales y el mayor volumen exportador favorecen la recuperación del sector minero peruano, según el MINEM.

La evolución anual de la recaudación fiscal minera en la última década ha sido altamente volátil. Después del mínimo registrado en 2015 (S/6.108 millones), el sector inició un proceso de recuperación, alcanzando S/24.485 millones en 2021, año de reactivación de la economía global tras la pandemia, y posteriormente S/23.586 millones en 2022.

En 2023, los ingresos descendieron a S/16.112 millones, situación que contrasta con la recuperación en 2025, que está asociada tanto a la mejora de los precios globales como a la mayor producción y nuevas inversiones en el sector.

Los gobiernos subnacionales reciben un monto récord por transferencias mineras

En paralelo al avance de la recaudación fiscal, las transferencias económicas mineras —que incluyen canon minero, regalías y derechos de vigencia y penalidad— sumaron en 2025 una proyección total de S/10.046 millones.

Estos recursos, generados por la explotación de minerales, son distribuidos por el Estado a gobiernos regionales, locales y universidades públicas para financiar proyectos de inversión y desarrollo.

La minería metálica aportará S/21.861
La minería metálica aportará S/21.861 millones y la no metálica S/1.629 millones en impuestos al fisco peruano en 2025.

La composición de las transferencias para 2025 es la siguiente: S/6.993 millones por canon minero, S/2.687 millones por regalías mineras y S/366 millones por derechos de vigencia y penalidad.

El crecimiento de estos fondos respecto a años anteriores está asociado tanto al repunte del sector como a la entrada en operación de nuevos proyectos mineros y la recuperación de la actividad productiva en diversas regiones.

El sector minero sostiene la recuperación de ingresos fiscales en Perú

En cuanto a la distribución, cinco departamentos concentran la mayor parte de los recursos transferidos: Áncash lidera con S/1.791 millones, seguida de Arequipa (S/1.285 millones), Moquegua (S/1.026 millones), Tacna (S/978 millones) y Apurímac (S/894 millones).

Esta concentración responde a la ubicación de los principales yacimientos y a la intensidad de la actividad minera local, de acuerdo con los datos del MINEM.

Áncash, Arequipa, Moquegua, Tacna y
Áncash, Arequipa, Moquegua, Tacna y Apurímac lideran la recepción de transferencias mineras debido a la concentración de los yacimientos.

El comportamiento de la recaudación y las transferencias mineras en 2025 confirma la recuperación del sector tras la caída experimentada en 2023.

En la última década, el monto total transferido a gobiernos subnacionales creció más de 220%, pasando de S/3.116 millones en 2015 a S/10.046 millones proyectados para el cierre de 2025.

Aunque las cifras muestran un desempeño positivo para las finanzas públicas, también revelan una fuerte dependencia fiscal respecto a la minería y una marcada concentración regional de los recursos, lo que plantea desafíos para la sostenibilidad y la equidad en la distribución de los beneficios generados por la actividad extractiva.

