La salud como motor estratégico del desarrollo argentino

El sector salud en Argentina se consolida como motor económico bajo el impulso del Gobierno de Javier Milei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la Argentina tuvo un gran motor histórico de desarrollo: el campo. Gracias al rumbo económico impulsado por el Presidente Javier Milei, sectores estratégicos como la energía y la minería vuelven a expandirse, atraer inversiones y proyectar crecimiento de largo plazo. Ese mismo cambio de paradigma está permitiendo que otro sector clave comience finalmente a desplegar todo su potencial: la salud.

En los últimos 25 años, el sector salud en la Argentina estuvo atravesado por distorsiones, falta de reglas claras y un modelo que desalentó la inversión y la competencia. La Argentina intentó sostener un sistema sanitario complejo sin generar las condiciones necesarias para que pudiera crecer, innovar e invertir de manera sustentable. Ese modelo terminó perjudicando a todos: pacientes, profesionales y también al propio desarrollo del sector.

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Hoy, a partir del orden macroeconómico, la estabilidad y la previsibilidad que impulsa el Gobierno Nacional, eso empezó a cambiar. La salud se consolida como uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina: genera empleo altamente calificado, impulsa innovación, desarrolla tecnología, produce conocimiento y exporta al mundo. El desafío ahora es profundizar ese proceso y convertir al sector en uno de los grandes motores del crecimiento del país.

Porque cuando el Estado ordena, transparenta y establece reglas claras, el sector privado invierte, incorpora tecnología, amplía capacidades y genera valor. Porque el rol del Estado no es reemplazar la iniciativa privada. Es crear las condiciones para que pueda crecer.

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Hablar de salud no es solamente hablar de hospitales o medicamentos. Es un ecosistema mucho más amplio: industria farmacéutica y biotecnológica, investigación clínica, infraestructura sanitaria, seguros médicos, inteligencia artificial aplicada a salud, servicios basados en conocimiento, tecnología médica, diagnóstico y exportación de servicios profesionales.

El ministro Lugones destacó el orden que trajo la administración del presidente Milei (Presidencia)

Por eso, a partir de la decisión del Presidente, desde el Ministerio de Salud, una de las primeras determinaciones fue avanzar en transparencia, competencia y eficiencia. La compra de medicamentos a precio de salida de laboratorio eliminó intermediaciones que durante años encarecieron innecesariamente el gasto público. Menor costo, más competencia y mejores condiciones para invertir: ese es el estándar que buscamos consolidar.

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Y los resultados empiezan a verse. En lo que va del año, empresas como SC Johnson, Pfizer y Sinergium Biotech ya anunciaron inversiones en el país. La industria farmacéutica y biotecnológica argentina produce hoy más de 8.100 millones de dólares anuales y exporta a más de cien países. El desarrollo de biosimilares posiciona a la Argentina como un actor competitivo dentro de cadenas globales de suministro cada vez más relevantes en el nuevo escenario internacional.

Pero la economía de la salud no termina en los laboratorios. Existe un enorme potencial en infraestructura sanitaria, modernización hospitalaria y nuevos modelos de gestión prestacional. También en seguros médicos más flexibles, productos modulares y sistemas de cobertura más eficientes y competitivos.

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La investigación clínica representa también otro espacio estratégico. Con reglas previsibles y procesos ágiles, la Argentina puede transformarse en uno de los principales centros regionales para ensayos clínicos e innovación biomédica.

La transformación digital abre, además, una oportunidad enorme para el desarrollo de HealthTech argentino. La receta electrónica ya es una realidad, con más de 20 millones de prescripciones mensuales. Historia clínica digital, telemedicina, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y sistemas de gestión hospitalaria forman parte de un ecosistema de innovación que puede proyectarse regionalmente.

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Hace algunos días fue noticia el caso de dos bioingenieras argentinas que crearon un algoritmo de Inteligencia Artificial que analiza imágenes de biopsias tumorales y detecta mutaciones imposibles de notar a simple vista. Esto refuerza algo que tenemos muy en claro: Argentina tiene talento técnico, capital humano y capacidad científica para liderar ese proceso. Y, además, existe un nuevo contexto global que vuelve estratégica esta oportunidad.

La pandemia dejó una enseñanza clara: los países necesitan cadenas regionales de suministro más seguras y capacidades sanitarias propias. En ese escenario, América Latina empieza a discutir cada vez más la producción regional de vacunas, medicamentos e insumos críticos.

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La Organización Panamericana de la Salud impulsa mecanismos de cooperación y abastecimiento regional que abren oportunidades para fortalecer producción local, ampliar exportaciones y consolidar capacidades industriales en todo el continente.

La salud también es geopolítica, integración regional y seguridad estratégica. La inauguración en la Argentina del único laboratorio BSL-4 de América Latina dedicado a la detección de patógenos humanos en caso de brotes epidémicos o amenazas biológicas es una señal concreta de hacia dónde puede proyectarse nuestro país: ciencia, innovación, bioseguridad y capacidad tecnológica de alta complejidad.

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Todo esto tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana de las personas.

Cada inversión que llega al sector salud mejora infraestructura, incorpora tecnología, acelera tratamientos y reduce costos. Cada avance en innovación fortalece el sistema sanitario y genera mejores condiciones para médicos, enfermeros, investigadores y trabajadores de la salud. No hay desarrollo posible del sector salud sin profesionales mejor formados, más valorados y mejor remunerados.

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Este proceso es posible gracias al rumbo económico impulsado por el Presidente Javier Milei. Hoy la Argentina vuelve a tener estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal y previsibilidad. Ese entorno es el que permite diagramar inversiones de largo plazo, innovación y expansión productiva.

La Argentina debe empezar a pensar estratégicamente la economía de la salud, del mismo modo en que piensa la energía, la minería, el agro o la economía del conocimiento. Porque la salud no es solamente un servicio esencial. Es también una gran oportunidad para convertirse en uno de los grandes motores del desarrollo argentino.

*El autor es Ministro de Salud de la Nación