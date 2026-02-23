Nueva suba del oro en medio de las tensiones por los aranceles de Trump

El oro subió 0,6 % hasta USD 5.133 por onza, mientras el dólar cedió 0,2 % frente a otras monedas el lunes. Crédito iStock/bodnarchuk

El precio del oro sube y el dólar cae este lunes tras la decisión de Donald Trump de imponer un nuevo arancel del 15% a los socios comerciales de Estados Unidos.

La medida llegó después de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegal la política arancelaria anterior del presidente.

En un giro significativo para la política comercial estadounidense, Trump recurrió a la Ley de Comercio de 1974 para establecer este nuevo gravamen, vigente por hasta 150 días.

El máximo tribunal había dictaminado que Trump excedió sus atribuciones al utilizar poderes de emergencia para aplicar los denominados aranceles “del día de la liberación” el año pasado, una decisión que puso en tela de juicio la capacidad del Ejecutivo para dirigir unilateralmente la política arancelaria.

El conflicto arancelario iniciado por Trump el pasado abril agitó fuertemente los mercados de divisas, bonos y acciones en todo el mundo, generando una ola de volatilidad que solo empezó a aplacarse cuando la tecnología de inteligencia artificial impulsó de nuevo a los principales índices bursátiles a máximos históricos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/JIM LO SCALZO

El nuevo marco legal impone límites temporales a la acción presidencial: pasado ese plazo, será necesario el aval del Congreso para mantener las restricciones, lo que introduce una nueva incógnita sobre la orientación de la política comercial estadounidense.

Reacciones en los mercados y análisis internacional

El anuncio del nuevo arancel impactó de inmediato a los mercados: el oro, considerado activo refugio, subió 0,6% para alcanzar USD 5.133 por onza, mientras el dólar cayó hasta 0,5% frente a otras monedas, aunque luego recuperó parte de su valor, con una pérdida final del 0,2%, según datos de mercados reportados por la agencia AFP.

Analistas del banco Goldman Sachs indicaron que este “nuevo ciclo de incertidumbre” generado por el revés judicial debilitó al dólar. Mohit Kumar, economista de Jefferies, explicó que el límite temporal de 150 días impide prever el entorno arancelario a medio plazo y podría afectar los flujos de capital hacia Estados Unidos, con el consiguiente impacto en la moneda.

Los futuros del mercado estadounidense anticiparon una caída de 0,3% para los índices S&P 500 y Nasdaq 100 al inicio de la jornada en Wall Street. En Europa, el índice Stoxx Europe 600 bajó 0,3% y el alemán DAX retrocedió 0,5%. Las tensiones comerciales tampoco pasaron inadvertidas en otros activos: el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a 4,07%, mientras el bitcoin registró una baja del 2,7% al situarse en USD 65.801 por unidad.

Desde el lado institucional, Trevor Greetham, responsable de inversiones multi-activo en Royal London Asset Management, consideró que la nueva estructura arancelaria resulta “garantizada como temporal”, debido al plazo de 150 días y la cercanía de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

La subida del precio del oro y la caída del dólar reflejaron la reacción de los mercados tras el anuncio del nuevo arancel de Donald Trump. Foto: Irene Zaera

El impacto en Asia y China ante el nuevo escenario

En Asia, los mercados reaccionaron con optimismo a la posibilidad de menores aranceles para algunos exportadores, ya que no habían tenido tiempo de responder a la noticia antes del cierre del viernes.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió 2,4%, el Taiex de Taiwán sumó 0,5% y el Kospi surcoreano avanzó 0,7%. Los mercados de Japón y China continental permanecieron cerrados.

De acuerdo con un informe de Morgan Stanley, la reducción general del arancel estadounidense al 15% bajará la tasa media sobre bienes asiáticos desde 20% hasta 17%, y sobre productos chinos bajará de 32% a 24%. Los economistas del banco advirtieron que, aunque esta rebaja podría ser sólo provisional, los aranceles a Asia probablemente “ya hayan alcanzado su techo”.

Desde Beijing, el Ministerio de Comercio de China emitió su primera reacción oficial al fallo de la Corte Suprema, rechazando los “aranceles unilaterales” y afirmando estar realizando “una evaluación exhaustiva” del impacto de la sentencia. El organismo chino aseguró en palabras reproducidas por la agencia AFP: “Observamos también que Estados Unidos se prepara para usar investigaciones comerciales como alternativas para mantener sus aranceles sobre los socios comerciales. China controlará de cerca este proceso y defenderá firmemente sus intereses”.

En el mercado europeo, el índice Stoxx Europe 600 descendió 0,3% durante la mañana.