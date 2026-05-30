Técnica, soberanía y comunidad en la era algorítmica

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda época cree reconocer con claridad el origen de sus crisis. Sin embargo, las sociedades suelen interpretar como decadencia moral aquello que muchas veces constituye una transformación estructural más profunda. La expansión contemporánea de la inteligencia artificial, el debilitamiento de las referencias colectivas y el crecimiento del poder tecnológico global forman parte precisamente de esa clase de mutaciones históricas ambiguas: producen simultáneamente progreso material, desorientación cultural y nuevas formas de organización del poder.

La técnica constituye una fuerza irreversible de la civilización moderna. Ninguna sociedad contemporánea puede sostener autonomía política, bienestar económico o capacidad estratégica sin desarrollo científico, infraestructura tecnológica y organización compleja. La industrialización primero, y la revolución digital después, modificaron de manera definitiva la relación entre economía, política y vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Por esa razón, resulta insuficiente cualquier crítica puramente nostálgica de la modernidad tecnológica. Las sociedades contemporáneas no pueden regresar a formas tradicionales de cohesión social propias de épocas menos complejas, menos urbanas y menos interdependientes. El desarrollo técnico no es un accidente externo a la civilización moderna: es su propia condición de existencia.

Pero precisamente allí emerge la cuestión decisiva. Porque si la técnica resulta indispensable para la supervivencia de las sociedades avanzadas, también produce efectos que exceden la mera eficiencia económica. Toda gran transformación tecnológica reorganiza las formas de autoridad, las relaciones sociales y la percepción misma de la realidad.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial no representa solamente una innovación productiva. Introduce una nueva estructura de mediación entre el individuo y el mundo.

Los sistemas algorítmicos clasifican información, jerarquizan contenidos, anticipan comportamientos y condicionan decisiones cotidianas de manera cada vez más invisible. El problema ya no consiste únicamente en la automatización del trabajo, sino en la progresiva externalización de funciones cognitivas y deliberativas hacia sistemas técnicos cuya complejidad supera ampliamente la comprensión individual.

PUBLICIDAD

Sin embargo, conviene evitar simplificaciones apocalípticas.

La historia de la civilización puede leerse, en gran medida, como una sucesión de externalizaciones técnicas de capacidades humanas. La escritura externalizó la memoria. La imprenta transformó la circulación del conocimiento. La burocracia moderna reorganizó la administración estatal. La computación multiplicó la capacidad de procesamiento analítico.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial prolonga esa misma lógica histórica.

En muchos campos, los sistemas algorítmicos ya superan capacidades humanas específicas: diagnósticos médicos, procesamiento estadístico, optimización logística, análisis predictivo y automatización industrial. Negar esa realidad en nombre de una defensa abstracta de la “humanidad” equivale a desconocer el funcionamiento mismo de las sociedades complejas contemporáneas.

PUBLICIDAD

Pero el reconocimiento de la utilidad técnica no elimina la dimensión política del problema. Toda tecnología expresa relaciones de poder.

La concentración de datos, infraestructura digital y capacidad computacional en un reducido número de corporaciones transnacionales configura una transformación inédita de la soberanía contemporánea. Durante el siglo XX, el poder se organizaba principalmente alrededor del control territorial, industrial o financiero. En el siglo XXI, se desplaza crecientemente hacia el control de información, redes digitales y sistemas predictivos.

PUBLICIDAD

La cuestión ya no es solamente quién posee fábricas o recursos naturales, sino quién administra los flujos de información capaces de modelar consumo, opinión pública, crédito, vigilancia y comportamiento social.

Por eso la idea de que la tecnología es neutral resulta, al menos, incompleta.

Los algoritmos no existen en el vacío. Incorporan prioridades económicas, criterios de clasificación, sesgos culturales y objetivos políticos. Incluso la noción aparentemente inocente de “optimización” presupone siempre una decisión previa acerca de qué debe optimizarse.

PUBLICIDAD

Eficiencia para quién. Seguridad para quién. Productividad al servicio de qué intereses.

Aquí aparece una de las tensiones fundamentales de las sociedades contemporáneas.

La expansión tecnológica exige niveles crecientes de organización técnica y administrativa. Los Estados modernos necesitan sistemas complejos de planificación, automatización y análisis de datos para gestionar sociedades masivas e interdependientes. Pero cuanto mayor es esa complejidad, más tiende la vida social a reorganizarse alrededor de criterios impersonales de eficiencia.

PUBLICIDAD

El riesgo no reside simplemente en la existencia de burocracias técnicas, sino en la posibilidad de que la racionalidad instrumental termine convirtiéndose en principio ordenador absoluto de la vida colectiva.

Porque una sociedad puede ser extraordinariamente eficiente y al mismo tiempo profundamente desigual, fragmentada o espiritualmente vacía.

La experiencia contemporánea revela precisamente esa paradoja. Las sociedades desarrolladas alcanzaron niveles inéditos de bienestar material, conectividad y seguridad física, pero simultáneamente experimentan crecientes dificultades para producir cohesión simbólica, estabilidad emocional y horizontes compartidos.

La hiperconectividad no eliminó el aislamiento. La abundancia informativa no produjo mayor claridad intelectual. La expansión tecnológica no resolvió automáticamente la crisis de sentido.

Sin embargo, también aquí conviene evitar diagnósticos excesivamente románticos.

Con frecuencia, las críticas culturales contemporáneas idealizan formas pasadas de cohesión social olvidando que muchas de ellas descansaban sobre estructuras jerárquicas rígidas, homogeneidad cultural forzada y limitaciones severas de autonomía individual.

La modernidad tecnológica destruyó ciertas solidaridades tradicionales, pero también amplió libertades personales, movilidad social y acceso masivo al conocimiento.

La tensión entre comunidad y autonomía no posee solución definitiva.

Las sociedades contemporáneas enfrentan precisamente esa contradicción: necesitan integración colectiva suficiente para sostener instituciones comunes, pero también pluralismo compatible con sociedades abiertas y altamente diversificadas.

Por eso el problema central no consiste en elegir entre tecnología o humanidad, entre eficiencia o comunidad, entre modernización o identidad histórica.

La verdadera cuestión consiste en determinar quién orienta el desarrollo técnico y bajo qué principios políticos.

La inteligencia artificial puede profundizar dependencia, concentración económica y vigilancia social. Pero también puede fortalecer sistemas sanitarios, productividad industrial, investigación científica y capacidades estatales.

No existe destino automático inscrito en la tecnología.

El verdadero peligro aparece cuando las sociedades renuncian a deliberar políticamente sobre los fines colectivos y aceptan que las decisiones fundamentales queden subordinadas exclusivamente a dinámicas corporativas, financieras o tecnocráticas.

Porque la técnica no reemplaza la política. La desplaza, la reorganiza y la obliga a formular nuevas preguntas.

¿Qué grado de automatización resulta compatible con la dignidad del trabajo? ¿Qué límites deben existir para la vigilancia algorítmica? ¿Cómo preservar autonomía ciudadana en entornos digitales altamente concentrados? ¿Qué significa soberanía en una economía gobernada por infraestructuras transnacionales de información?

Ninguna de esas preguntas admite respuestas puramente técnicas.

La ilusión contemporánea consiste muchas veces en creer que problemas políticos complejos pueden resolverse únicamente mediante optimización administrativa o innovación tecnológica. Pero las sociedades no se organizan solamente alrededor de eficiencia material. Necesitan también legitimidad, pertenencia y algún horizonte compartido de sentido.

Eso no implica regresar a nostalgias premodernas ni rechazar el progreso técnico. Implica reconocer que toda civilización enfrenta finalmente una decisión política fundamental: si la tecnología será orientada hacia fines colectivos deliberados democráticamente o si las sociedades terminarán adaptándose pasivamente a lógicas técnicas que ya nadie controla plenamente.

La cuestión decisiva del siglo XXI quizás no sea si la inteligencia artificial superará ciertas capacidades humanas. Probablemente lo haga.

La cuestión verdaderamente importante es otra: si las sociedades conservarán suficiente voluntad política y cohesión cultural para decidir qué tipo de humanidad desean preservar en medio de transformaciones tecnológicas cada vez más aceleradas.

Alguna vez se dijo premonitoriamente:

“A los pueblos han sido descubiertos hechos de asimilación no enteramente sencilla. Se ha persuadido al hombre de la conveniencia de saltar sin gradaciones de un idealismo riguroso a un materialismo utilitario; de la fe a la opinión, de la obediencia a la incondición. La libertad, conquista máxima de las modernas edades, no se produjo acompañada de una previa reestructuración de sus corolarios.”