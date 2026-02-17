La minera BHP ganó un 28% más en la primera mitad de su ejercicio gracias al cobre

El grupo minero australiano BHP, la mayor compañía del sector, obtuvo un beneficio neto atribuido de 5.640 millones de dólares (4.756 millones de euros) en los seis primeros meses de su año fiscal, que concluirá en junio, lo que supone una mejora del 28% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente.

Los ingresos de la compañía en el semestre sumaron 27.902 millones de dólares (23.527 millones de euros), un 10,9% más, incluyendo un avance del 29,6% del negocio de cobra, hasta 13.308 millones de dólares (11.221 millones de euros); un 4,7% del negocio de minera de hierro, hasta 12.052 millones de dólares (10.162 millones de euros); mientras que la división de carbón facturó un 13,4% menos, con 2.430 millones de dólares (2.049 millones de euros).

De su lado, la deuda neta de BHP a 31 de diciembre de 2025 era de 14.686 millones de dólares (12.383 millones de euros), una cifra un 25% superior a la de un año antes.

"Hemos logrado un crecimiento de aproximadamente el 30% en la producción de cobre en los últimos cuatro años, lo que nos posiciona por delante del fortalecimiento del mercado del cobre que habíamos anticipado", destacó Mike Henry, consejero delegado de BHP.

En este sentido, el ejecutivo subrayó que el semestre marca un hito para BHP, ya que el cobre contribuye por primera vez con la mayor parte de las ganancias totales, con un 51% del Ebitda subyacente.

De tal modo, el mayor productor de cobre del mundo ha aumentado la proyección de cobre del grupo para el año fiscal 2026 hasta una horquilla de entre 1,9 y 2 millones de toneladas, lo que permite a la empresa "maximizar el aumento de las ganancias derivadas del reciente aumento de los precios del cobre y del oro".

Asimismo, con cuatro opciones de crecimiento en Chile, Argentina, Arizona y Australia Meridional, BHP se encuentra bien posicionada para aprovechar el aumento previsto en los precios del cobre a largo plazo.