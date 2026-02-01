El modelo económico ante la prueba de la realidad

Tras años de inflación elevada, volatilidad cambiaria y crisis de confianza, el esquema macroeconómico vigente apuesta por consolidar un camino de estabilidad (Foto: Reuters)

La economía argentina atraviesa una etapa de redefinición. Tras años de inflación elevada, volatilidad cambiaria y crisis de confianza, el esquema macroeconómico vigente apuesta por consolidar un camino de estabilidad.

El índice de riesgo país ha disminuido, la inflación se encuentra en el nivel más bajo de la última década y el Banco Central ha iniciado la acumulación de reservas. Sin embargo, las tensiones en la economía real ponen en cuestión la capacidad del modelo para generar crecimiento sostenido y mejoras perceptibles en el bienestar general.

Uno de los logros más evidentes es la reducción del riesgo país. La caída de los spreads refleja mayor confianza de inversores, tanto locales como internacionales, en la sostenibilidad de un programa orientado a la estabilidad. La acumulación de reservas, estimada entre USD 8.000 y USD 10.000 millones para 2026, refuerza esa percepción.

La inflación interanual de diciembre se ubicó en torno al 31%, el nivel más bajo en ocho años. Aunque el proceso de desinflación no es lineal, la reducción desde valores cercanos al 100 % anual representa un cambio significativo en el régimen de precios. Las proyecciones de inflación mensual, entre el dos y el 2,5 % para los primeros meses de 2026, consolidan la percepción de estabilidad nominal.

El entorno internacional también resulta favorable. La Reserva Federal de Estados Unidos inició un ciclo de recortes de tasas, lo que favorece los flujos de capital hacia mercados emergentes.

Las tensiones militares y geopolíticas siguen siendo factores impredecibles, y las alianzas políticas o ideológicas entre mandatarios pueden impactar en la economía de cada país

Paralelamente, la inflación global muestra moderación y el crecimiento mundial se mantiene en niveles aceptables. Sin embargo, las tensiones militares y geopolíticas siguen siendo factores impredecibles, y las alianzas políticas o ideológicas entre mandatarios pueden impactar en la economía de cada país. Por ejemplo, se abren interrogantes sobre la estabilidad local si se produjera un cambio abrupto en la conducción política de Estados Unidos.

Por otro lado, el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la minería proyectan un aumento considerable de las exportaciones en los próximos años. Las estimaciones para 2026 rondan los USD 75.000 millones en ventas externas de petróleo, lo que perfila un posible cambio estructural en la balanza de pagos y abre un horizonte de crecimiento a mediano plazo.

Tensiones en la economía real

A pesar de los avances, las reservas netas siguen en niveles bajos, incluso negativos según algunas fuentes. Esta situación limita la capacidad de afrontar vencimientos en dólares y genera dudas sobre la sostenibilidad del esquema actual. Si bien acumular reservas es indispensable, no basta por sí solo para garantizar estabilidad duradera.

El desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la minería proyectan un aumento considerable de las exportaciones en los próximos años (Foto: Reuters)

El ajuste fiscal y monetario, aunque virtuoso en materia de estabilidad, ha tenido efectos contractivos sobre la economía real.

El inicio de 2026 mostró una caída del Merval cercana al 1,8%, con un impacto especialmente fuerte en el sector energético. Las empresas enfrentan costos financieros elevados y una demanda interna debilitada, lo que restringe inversión y empleo. El poder de compra de los hogares también se ve afectado por el rezago salarial en varios sectores.

Además, la informalidad laboral suma complejidad: el Indec planea desglosar qué parte del empleo corresponde a plataformas de reparto o servicios similares, lo que dejaría en evidencia una economía más frágil y expuesta.

Fragilidad política

La falta de consensos amplios sobre las políticas fiscales y estructurales agrega incertidumbre. Si bien sectores moderados de la oposición acompañan parcialmente, la ausencia de institucionalidad sólida limita la credibilidad del programa. La historia argentina de déficits fiscales recurrentes y cambios abruptos en la política económica sigue incidiendo en la percepción de riesgo.

La reducción de la inflación enfrenta un límite natural: bajar de ocho a dos o 2,5% mensual fue relativamente rápido, pero descender de allí a uno y medio por ciento resulta más complejo.

La reducción de la inflación enfrenta un límite natural: bajar de 8% a 2% o 2,5% mensual fue relativamente rápido, pero descender de allí resulta más complejo

Forzar una apreciación cambiaria para acelerar la baja puede afectar la actividad y aumentar el riesgo de crisis futuras. El equilibrio entre acumulación de reservas y control de precios exige delicadeza.

El modelo exhibe avances claros en términos de estabilidad macroeconómica: menor inflación, compresión del índice de riesgo país, acumulación de reservas y perspectivas de crecimiento exportador. Sin embargo, la economía real todavía no refleja plenamente estos logros.

El reto reside en convertir la estabilidad macro en crecimiento tangible (Foto: Reuters)

La inversión privada se mantiene prudente, el consumo interno continúa débil y los costos financieros siguen elevados. El reto reside en convertir la estabilidad macro en crecimiento tangible.

La sostenibilidad del programa depende de tres factores principales:

lograr una acumulación de reservas consistente, consolidar consensos políticos que respalden la disciplina fiscal, y concretar el potencial exportador de energía y minería.

Si estos elementos se alinean, Argentina podrá avanzar hacia un crecimiento sostenido; de lo contrario, la estabilidad podría ser efímera.

En 2026, el país enfrenta el dilema clásico entre estabilidad macroeconómica y dinamismo de la economía real.

El país enfrenta el dilema clásico entre estabilidad macroeconómica y dinamismo de la economía real

El modelo vigente ha logrado avances significativos en el ámbito financiero y nominal, pero aún debe demostrar su capacidad para traducirse en mejoras concretas para las empresas y la ciudadanía.

La oportunidad existe; el desafío es transformarla en resultados visibles. La experiencia argentina enseña que la estabilidad sin crecimiento nunca es suficiente, ni en lo económico ni en lo político.

El verdadero reto consiste en lograr que ambas dimensiones convivan en un mismo programa.

El autor es Lic. Economía / Mg. Globalización y Mdos. Emergentes. UNMDP / Universitat de Barcelona