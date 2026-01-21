Economía

La actividad económica cayó 0,3% en noviembre, pero quedó en terreno positivo en el acumulado de 2025

Las caídas registradas por algunos sectores fueron mucho más marcadas que las mejoras logradas por otros. Cómo le fue a cada rubro

La industria manufacturera retrocedió 8,2%
La industria manufacturera retrocedió 8,2% en el penúltimo mes de 2025 (iStock)

La actividad económica se contrajo 0,3% en noviembre de 2025, tanto en la variación mensual como en la comparación interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato positivo, es que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aun registra un alza del 4,5% en el acumulado enero-noviembre, aunque se trata del punto más bajo de la serie anual.

Según el Indec, diez de los sectores relevados presentaron subas en la comparación interanual de noviembre. Entre ellos, se destacaron Intermediación financiera, que creció 13,9% por el mayor volumen de operaciones de agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un avance de 10,5%. Estos dos rubros aportaron en conjunto 0,94 puntos porcentuales al resultado global del EMAE.

En contraste, cinco sectores anotaron descensos interanuales. Las mayores bajas correspondieron a Pesca, con una caída de 25%, e Industria manufacturera, que retrocedió 8,2%. A esto se sumó el desempeño negativo de Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que bajó 6,4%. Entre los tres, restaron 2,23 puntos porcentuales al indicador mensual.

Noticia en desarrollo...

