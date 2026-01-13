Economía

Milei y Caputo celebraron el dato de inflación de 2025: “Este es el único camino viable”

El presidente, el ministro de Economía y otros funcionarios del Gobierno ponderaron que el IPC del año pasado fue el más bajo desde 2017

Guardar
La inflación de 2025 fue
La inflación de 2025 fue la más baja en los últimos 8 años. (@JMilei)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación cerró en 31,5% en 2025 y el gobierno de Javier Milei celebró que fue la más baja en los últimos 8 años, reducción que vincularon al superávit fiscal y el control de la circulación monetaria.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, se trata de “un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″.

El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025

“El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, sumó Caputo en su cuenta oficial de X.

infografia

Por su parte, el presidente apeló a la misma red social para respaldar la gestión llevada adelante por el titular del Palacio de Hacienda. “Toto, el más grande. Fin”, escribió Milei junto a la noticia del dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resaltó que al momento de la asunción del libertario, en 2023, los precios corrían a una velocidad de 211,4%, una de las más altas del mundo. “Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”, sentenció.

Otro que se sumó al coro de voces fue Felipe Núñez, integrante del equipo económico liderado por Caputo. “La inflación más baja de los últimos 8 años en medio de un reacomodamiento de precios relativos (con nafta en expo parity), salida del CEPO con flotación cambiaria y en medio de un intento de golpe de Estado por parte de la oposición. Esto es fruto del plan de estabilización con: ancla fiscal, monetaria y cambiaria, una estrategia financiera que las consolida y un Presidente que las custodia", enumeró Núñez.

Cómo evolucionó la inflación en 2025

La inflación acumulada durante 2025 alcanzó un 31,5%, tras cerrar diciembre con un incremento del 2,8%, según datos difundidos por el Indec este martes. Este nivel es el más bajo desde 2017. Analistas del sector proyectan que la tendencia a la desaceleración continuará en 2026, aunque de manera más pausada.

infografia

El IPC evidenció una aceleración en el último mes del año frente al 2,5% de noviembre, impulsado por factores estacionales. La inflación mensual todavía no desciende por debajo del 2%, en un contexto en el que persisten ajustes en sectores como Energía, Transporte, Servicios y precios regulados.

“La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, reza el informe oficial del Indec.

Por el contrario, Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%) presentaron los menores aumentos en diciembre de 2025. Entre las categorías, los precios regulados encabezaron las subas con un 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,0%), que no contempla regulados ni estacionales, y los productos estacionales (0,6%).

En términos anuales, la inflación mostró una baja de 86,3 puntos porcentuales respecto al 117,8% registrado en 2024. El Presupuesto 2026 prevé una inflación del 10,1% para el año, mientras que estimaciones privadas la sitúan en torno al doble de ese porcentaje.

Temas Relacionados

InflaciónIPCIndecJavier MileiLuis CaputoManuel AdorniPreciosÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Cuál es el nuevo piso para los trabajadores que pagan Ganancias y cómo se modificaron las escalas del Monotributo

Tras la publicación del IPC de diciembre, se pueden conocer las nuevas escalas que regirán desde febrero y enero. Los números y la explicación detrás de los ajustes

Cuál es el nuevo piso

Bandas cambiarias: hasta dónde podrá subir el dólar en febrero sin que intervenga el Gobierno

Con una inflación de 2,8% en diciembre, el techo del dólar mayorista se movería cerca de $1.607 en febrero

Bandas cambiarias: hasta dónde podrá

La inflación en 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años

El Indec informó el menor Índice de Precios al Consumidor desde 2017, cuando arrojó 24,8%. En diciembre, los precios subieron 2,8%

La inflación en 2025 fue

Prevén inversiones por más de USD 3 billones en centros de datos: por qué parte de los fondos podrían llegar a la Argentina

La calificadora Moody´s ve oportunidades en la región para el desarrollo de la inteligencia artificial y el país presenta un entorno favorable, aunque no exento de desafíos

Prevén inversiones por más de

Para el Banco Mundial, la economía argentina crecerá un 4% este año y en 2027

El organismo espera una moderación en el ritmo de la actividad y plantea que la incertidumbre generada por las elecciones de octubre tendrá impacto

Para el Banco Mundial, la
DEPORTES
Fue uno de los mejores

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

TELESHOW
Una tercera mujer apareció vinculada

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Ecuador descartó

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán