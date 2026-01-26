En 2026 la Argentina será la cuarta economía de mayor crecimiento dentro del G20

El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ve fuera del edificio de la sede en Washington 4 de septiembre de 2018. REUTERS/Yuri Gripas

Las proyecciones de crecimiento económico muestran fuertes contrastes entre las principales economías del mundo. Mientras los mercados avanzados mostrarían en 2026 un desempeño moderado, los emergentes —como la Argentina— concentrarían las mayores expectativas de expansión, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo financiero internacional resaltó que durante este período el impulso del crecimiento se concentraría cada vez más en los mercados y economías emergentes. En ese mapa, la Argentina aparece como el cuarto país con mejor proyección para 2026 dentro del G20.

El Grupo de los 20 (G20) representa alrededor del 85% del producto mundial y reúne a las principales economías avanzadas y emergentes del planeta. A partir de las tasas de crecimiento previstas para estos países, se puede anticipar la trayectoria general de la economía mundial, que el organismo internacional proyecta con una expansión promedio del 3,1% en 2026.

El mejor desempeño esperado de los mercados emergentes se da en un momento de menor presión inflacionaria a nivel global y de una política monetaria que comienza a mostrar señales de relajación en varias economías. Tras un ciclo prolongado de suba de tasas para contener los precios, el escenario para 2026 anticipa condiciones financieras algo más favorables para la actividad, aunque con diferencias marcadas entre regiones.

Ranking de crecimiento del G20

Según proyecciones internacionales sobre la expansión del PBI en 2026, India volvería a posicionarse como la economía de mayor crecimiento, consolidándose como uno de los principales motores de la actividad global. El país lidera el ranking con una tasa de crecimiento anual proyectada del PBI real del 6,2 por ciento.

Entre los factores que explican ese desempeño se destacan la robusta demanda interna, las reformas estructurales impulsadas por el gobierno y sus sólidos fundamentos macroeconómicos.

El presidente Javier Milei con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI)

El listado continúa con Indonesia (4,9%) y China (4,2%), que se mantendrían entre los principales contribuyentes al crecimiento mundial, reforzando el papel central de Asia como motor de la economía global en 2026.

La Argentina ocupa el cuarto lugar del ranking, con una tasa de crecimiento económico proyectada del 4%, en línea con Arabia Saudita.

Economías emergentes asociadas al G20 como Argentina, Arabia y Turquía (3,7%) crecerían más que el promedio mundial. En contraste, las economías avanzadas —como Australia, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Canadá, México y los países de la Unión Europea— se ubican mayormente por debajo del promedio mundial, con proyecciones de crecimiento que oscilan entre el 2,1% y el 1,4 por ciento.

Crecimiento proyectado para 2027

En el Panorama Económico Mundial, el informe que elabora el Fondo Monetario Internacional -también conocido como WEO por sus siglas en inglés-, el organismo anticipó que la economía argentina crecería un 4% tanto en 2026 como en 2027.

Estas proyecciones superan el promedio global —estimado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027— y también el desempeño previsto para las principales economías de América Latina. En Brasil, el crecimiento pasaría del 2,5% en 2025 al 1,6% en 2026, para luego repuntar al 2,3% en 2027. En México, la expansión fue del 0,6% el año pasado y se proyecta en 1,5% para 2026 y 2,1% en 2027.

El informe también compara las perspectivas de crecimiento de otros 30 países con los mayores productos brutos internos del mundo. En ese ranking, la Argentina se ubica en el puesto 11 en términos de expansión económica para 2026, por detrás de India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%), Arabia Saudita y China (4,5%), así como de Nigeria, Kazajistán (4%), Malasia (4,3%) y Turquía (4,2%).