Preocupación en la industria: cuál es el principal factor que limita la producción, según los empresarios del sector

La última Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec muestra que más de la mitad de las firmas fabriles identifica un factor común como condicionante

las expectativas para los próximos
las expectativas para los próximos meses muestran mayoritariamente estabilidad, aunque con balances negativos en empleo y utilización de horas laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción industrial enfrenta restricciones que condicionan su capacidad de expansión. Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente a diciembre de 2025 y con expectativas para el período enero-marzo de 2026, el principal factor que limita el aumento de la producción es la demanda interna insuficiente.

De acuerdo con el relevamiento oficial, el 52,3% de las empresas industriales señaló que la debilidad de la demanda interna es el factor más importante que restringe su capacidad para incrementar los niveles de producción. Este porcentaje representa un aumento respecto de la medición realizada tres meses atrás, cuando la misma limitación era mencionada por el 49,9% de los encuestados. La evolución de este indicador muestra que la falta de dinamismo del mercado interno continúa siendo el principal condicionante para el sector manufacturero.

El informe del Indec detalla que otros factores aparecen muy por detrás en el ranking de limitaciones. La competencia de productos importados, por ejemplo, fue mencionada por el 11,4% de las empresas, mientras que la demanda externa insuficiente alcanzó al 6,3% de las respuestas.

En tanto, la incertidumbre económica fue señalada por el 6,3%, aunque este porcentaje se redujo en comparación con el 10,4% registrado tres meses antes.

La demanda interna y la cartera de pedidos

La centralidad de la demanda interna como principal limitación se refleja también en otros indicadores relevados por la encuesta. En diciembre de 2025, el 54,1% de las empresas industriales consideró que la cartera total de pedidos de clientes se encontraba por debajo de lo normal. Solo el 3,6% indicó que estaba por encima de lo normal, mientras que el 42,4% la evaluó como normal.

El balance de esta variable, que surge de la diferencia entre respuestas positivas y negativas, fue de -50,5%, lo que da cuenta de una percepción ampliamente negativa sobre el nivel de pedidos. Este resultado se mantiene en terreno negativo a lo largo de todo 2025, aunque con fluctuaciones mensuales.

En línea con este diagnóstico, las expectativas empresariales para el primer trimestre de 2026 tampoco muestran una recuperación marcada de la demanda interna. El 28,7% de las empresas espera que los pedidos del mercado interno disminuyan durante los próximos tres meses, mientras que el 58,1% considera que no variarán y solo el 13,3% anticipa un aumento. El balance de expectativas para esta variable se ubicó en -15,4 por ciento.

Producción y expectativas a corto plazo

La debilidad de la demanda interna también se refleja en las expectativas sobre el volumen de producción. Para el período enero-marzo de 2026, el 23,1% de las empresas industriales prevé una disminución en su producción, el 65,6% espera que no haya cambios y el 11,2% anticipa un aumento. El balance de expectativas de producción fue de -11,9 por ciento.

El 52,3% de las empresas
El 52,3% de las empresas industriales señaló que la debilidad de la demanda interna es el factor más importante que limita su capacidad productiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos se inscriben en un contexto en el que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera se mantuvo en valores negativos durante todo 2025. En diciembre, el ICE se ubicó en -22,5%, un nivel similar al de los meses previos. Este indicador combina la opinión empresarial sobre las expectativas futuras del volumen de producción, la evaluación actual de la cartera de pedidos y el nivel de stocks de productos terminados.

Stocks, exportaciones y otros condicionantes

A diferencia de lo que ocurre con la demanda interna, el nivel de stocks de productos terminados no aparece como un factor restrictivo relevante para la mayoría de las empresas. En diciembre de 2025, el 62,2% consideró que sus stocks eran adecuados, el 21,4% los ubicó por encima de lo adecuado y el 16,4% por debajo. El balance fue positivo, con un valor de 5,1 por ciento.

En cuanto a las exportaciones, el 36,2% de las empresas señaló que el nivel actual de exportaciones se encontraba por debajo de lo normal, mientras que el 56,2% lo calificó como normal y el 7,6% como superior a lo normal. El balance de esta variable fue de -28,5%, lo que muestra una situación menos favorable que la de los stocks, aunque sin desplazar a la demanda interna como principal restricción.

Otros factores tradicionalmente asociados a cuellos de botella productivos tuvieron una incidencia menor. La escasez de materias primas, insumos o componentes fue mencionada por el 4,2% de las empresas, los problemas financieros por el 3,9%, y la falta de equipo adecuado por el 2,0 por ciento. La escasez de mano de obra, tanto general como calificada, registró valores inferiores al 2 por ciento.

Empleo y horas trabajadas

Las limitaciones vinculadas a la demanda interna también se reflejan en las expectativas sobre el empleo y las horas trabajadas. Para los próximos tres meses, el 15,1% de las empresas espera una disminución en el número de empleados, el 81,1% no prevé cambios y solo el 3,8% anticipa un aumento. El balance fue de -11,2 por ciento.

En relación con las horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, el 20,8% de las firmas espera una reducción, el 72,2% considera que no variarán y el 7,0% proyecta un incremento. El balance de esta variable se ubicó en -13,8 por ciento.

