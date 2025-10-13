Opinión

Simjat Torá y el anhelo por celebrar el reencuentro y la paz

El acuerdo para liberar a los secuestrados y devolver los cuerpos de las víctimas genera esperanza en la comunidad judía

Eliahu Hamra

Por Eliahu Hamra

Guardar
La festividad de Simjat Torá
La festividad de Simjat Torá se celebra en un contexto de reflexión espiritual y anhelo de unidad tras dos años de dolor

Mientras escribo estas líneas, el anuncio del acuerdo que permitiría concretar la liberación de los secuestrados y la devolución de los cuerpos de las víctimas ha desatado, en todos nosotros, una tormenta intensa de emociones. La luz divina que recibimos del Creador, bendito sea, en medio de tanta tristeza y oscuridad, llega al haberse cumplido dos años de la masacre terrorista que golpeó tan duramente al pueblo judío.

Vivimos con expectativa estas horas, mientras aguardamos la festividad de Simjat Torá, que celebraremos desde la noche del martes, tras la puesta del sol. En estos momentos tan especiales, la conexión espiritual se vuelve aún más profunda. En este sentido, es necesario reflexionar cómo, a menudo, nuestra actividad espiritual y física surge por necesidad o por presión para accionar o para cambiar. Cuando atravesamos una dificultad o una crisis, sentimos una fuerza interior que nos empuja a mejorar, a elevarnos o a buscar soluciones creativas.

Sin embargo, cuando experimentamos una luz positiva o cuando algo nos sale bien, aunque sí sentimos un deseo de agradecer y alabar, nos falta esa sensación de urgencia o presión. Y justamente por eso estamos en riesgo: en vez de elevarnos y transformarnos gracias a la luz y al éxito, podríamos retroceder y volver a la rutina. “En situaciones complejas solemos crecer y desarrollarnos, mientras que en momentos buenos corremos el riesgo de caer o retroceder a un lugar menos elevado, a menos que aprendamos a invertir y reflexionar sobre cómo continuar y expandir ese estado positivo.”

Si lo analizamos bien, el vínculo y la relación humana se construyen principalmente a través de la luz del rostro y del habla, y no mediante la presión. Nuestra sonrisa hacia el otro crea conexión, mientras que el castigo o la coerción generalmente crean acción, pero no generan un vínculo. A diferencia del habla y la iluminación que dan espacio al otro y naturalmente fundan una relación cálida y constructiva, también en nuestra relación con el Creador, al igual que en nuestras vidas, necesitamos ambas cosas. Se requiere acción, pero por encima de eso, se requiere, cada uno desde su lugar, despertar y construir una relación con Él.

Los difíciles y dolorosos acontecimientos de los últimos dos años llevaron a cada uno de nosotros a comprender que el Creador quiere una conexión con nosotros. Cada uno se despertó a buscar respuestas, a acercarse a la fe, a la tradición, a conectarse con su identidad. Ahora, en un tiempo de luz, con el ansiado retorno de nuestros hermanos al seno de sus familias y ante el anhelo del fin de la guerra que se llevó tantas víctimas, ésta es nuestra oportunidad de construir una relación nueva con el Creador, una relación basada en la luz de Su rostro sobre nosotros.

Debemos asignarle un lugar al Creador en nuestras vidas y elevar nuestra existencia a un nivel más alto. Un lugar donde no sólo hagamos buenas acciones por presión o por demanda, sino que construyamos con Él una relación viva, cada uno desde su lugar. El Rey David (Salmos 100) nos enseña que precisamente en el momento de agradecer al Creador por el bien que nos hizo, surge una nueva exigencia: “Servid al Eterno con alegría.” Cuando la vida ilumina, la persona se siente feliz y liberada. Pero justamente entonces surge un desafío: continuar ese despertar espiritual o emocional, hacia la alegría, y cuidarse de no retroceder desde esa elevación.

En la festividad de Simjat Torá, y especialmente este año, tenemos el poder de construir una nueva relación con el Creador y Su Torá, esta vez no por presión o por desesperación, sino desde una iniciativa interior y auténtica. “Unámonos en nuestras sinagogas a bailar con el Sefer Torá, el libro sagrado que nos ha acompañado desde que nos constituimos como pueblo, con un sentimiento de profunda y sincera gratitud.”

Con una mirada sencilla y directa a la realidad, vimos con claridad el amor y la cercanía del Creador, bendito sea, hacia todo el pueblo de Israel. En la última guerra ocurrieron milagros que van más allá de toda lógica. En medio del dolor y la pena, se nos reveló el profundo cariño y amistad del Creador hacia cada uno de los integrantes del pueblo judío, tanto para quienes guardan las tradiciones como para quienes no lo hacen. El Creador abraza por igual a todos los miembros de Su pueblo elegido.

Y ese debe ser el sentimiento que nos acompañe al bailar este año con el Sefer Torá en la fiesta de Simjat Torá: que todos pertenecemos a algo que está más allá de las diferencias cotidianas, y que todos somos importantes y necesarios para el Creador. Un sentimiento de alegría que continuará acompañándonos durante todo el año.

Con la esperanza de que pronto llegue el fin a la guerra, Simjat Torá nos recuerda que podemos reunirnos como un solo pueblo, sin distinciones ni separaciones, abrazando con el corazón pleno la Torá, que es nuestra herencia común y nuestro legado eterno.

Temas Relacionados

Creador Simjat Torá Pueblo judío Rey David Torá Sefer Torá Israel Sinagoga Tradición Guerra

Últimas Noticias

El freno del hembrismo por parte de la Justicia electoral

La democracia argentina entre 1854 y 1916 estuvo marcada por el fraude electoral y la exclusión de las mujeres del voto

El freno del hembrismo por

El puente silencioso de la salud

El 12 de octubre se celebró en Argentina el Día del Farmacéutico, en honor a la creación del primer organismo nacional en 1935

El puente silencioso de la

40 años del programa UBA XXII: tres victorias

Sólo la universidad pública y gratuita puede llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, que es ejemplo para el mundo universitario nacional e internacional

40 años del programa UBA

El puente silencioso de la salud

En cada barrio, en cada pueblo, el farmacéutico garantiza que el medicamento sea algo más que un producto: un acto responsable de salud, confianza y compromiso

El puente silencioso de la

Francisco y León escriben sobre el amor

Los documentos Dilexit nos (“Él nos amó”) y Dilexit te (“Yo te he amado”) abordan el desafío de recuperar el sentido del Corazón y el Amor de Cristo en una sociedad marcada por el individualismo y la desigualdad

Francisco y León escriben sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron una moto en La

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos: tienen entre 12 y 15 años

El incendio en la Quebrada del Condorito en Córdoba permanece activo y ya se consumieron más de mil hectáreas

Dos hombres acuchillaron a otro en La Plata para robarle el celular y fueron detenidos

Para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla antes de hacer el asado

Hallaron muerta y mutilada a una mujer en su casa de Córdoba tras un mes sin noticias de ella

INFOBAE AMÉRICA
Cuando el “por si acaso”

Cuando el “por si acaso” se vuelve ansiedad: cómo la mente crea problemas que no existen

Trump llegó a Israel para reunirse con los familiares de los rehenes liberados y hablar ante el Parlamento

Los rehenes argentinos Ariel y David Cunio llamaron a su madre, Silvia: “Al principio rechacé la llamada porque no sabía que eran ellos”

Los terroristas de Hamas liberaron a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

Los caminos de Lucía Franco, de la alquimia y el surrealismo a la pintura espiritual

TELESHOW
Oky Appo y la ex

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”