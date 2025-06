¿Para qué enseñar si la IA hace todo?

El verdadero problema es cuando tercerizamos el pensamiento al punto de dejar de ejercitarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivimos en la era de los comandos. No hace falta saber, no hace falta entender. Solo hace falta pedirlo bien. La inteligencia artificial nos devuelve textos, ideas, imágenes, canciones y hasta planes de clase más rápido de lo que cualquier docente puede decir “evaluación formativa”.

Entonces, ¿tiene sentido seguir enseñando a pensar? ¿No es más útil enseñar a redactar buenos comandos y dejar que las máquinas se encarguen del resto?

La pregunta no es menor. Y la respuesta no es tan simple como un “sí, claro, siempre hay que pensar”. Porque estamos viviendo una transformación educativa profunda, en donde pensar ya no es necesario para resolver tareas. Pero sigue siendo vital para algo más importante: vivir con sentido, crear, elegir, disentir, imaginar futuros posibles.

El problema no es la IA. Es la pasividad cognitiva.

La IA no es el enemigo. De hecho, puede ser un aliado impresionante en el aula si se usa bien. El verdadero problema es cuando tercerizamos el pensamiento al punto de dejar de ejercitarlo. Es como usar muletas sin habernos roto una pierna. Cómodo, pero atrofiador. Y sí, la IA no debe reemplazar la cabeza de los alumnos.

El cerebro, además, es un poquito vago. Y no es por mala voluntad: es por eficiencia. Aunque representa solo el 2% del cuerpo, consume casi el 20% de su energía total (Attwell & Laughlin, 2001). Por eso se automatiza, repite, se acomoda. Prefiere lo conocido a lo nuevo, lo fácil a lo complejo. No es pereza: es una estrategia de supervivencia cognitiva.

Y esto explica muchas cosas que vemos a diario en el aula (¡y fuera de ella!):- Elegimos la opción más rápida, no la más profunda.- Preferimos repetir que cuestionar.- Evitamos caminos nuevos si hay uno ya trazado.

Entonces, si queremos que nuestros estudiantes piensen más y mejor, tenemos que incomodar -con afecto- a ese cerebro cómodo. ¿Cómo?- Con preguntas que no se responden con “sí” o “no”.- Pidiéndoles que expliquen cómo llegaron a esa respuesta.- Reformulando las consignas para que salgan del piloto automático.

“Si no enseñamos a pensar hoy, quizás mañana ya no sepan cómo hacerlo, ni siquiera para diferenciar lo real de lo falso, lo ético de lo conveniente, lo que pueden hacer de lo que deberían hacer.”

Hay algo inquietante en esta época: cada vez hay más herramientas para resolver problemas, pero menos tolerancia al esfuerzo mental. Y acá es donde entra el rol docente, no como transmisor de contenidos, sino como curador de experiencias de pensamiento. Porque si no enseñamos a pensar hoy, quizás mañana ya no sepan cómo hacerlo, ni siquiera para diferenciar lo real de lo falso, lo ético de lo conveniente, lo que pueden hacer de lo que deberían hacer.

“¿Qué te hace decir eso?”: la pregunta más poderosa

Parece sencilla. Pero es revolucionaria. Es la pregunta que usan en Harvard para entrenar el pensamiento visible. Porque no busca solo la respuesta correcta, sino el proceso que llevó hasta ella.- Activa la metacognición.- Invita a argumentar, a conectar, a justificar.- Le dice al alumno: me importa lo que pensás, pero más aún cómo llegaste a pensarlo.

“Es una pregunta que transforma la clase en un laboratorio de pensamiento. Que hace visible lo invisible.”

Hasta hace poco, pensar era sinónimo de resolver: una cuenta, un problema, una consigna. Hoy, resolver lo hace la IA. Entonces, pensar empieza a tener otro sentido: resistir la automatización de nuestro criterio, nuestra creatividad, nuestra conciencia.

En un mundo en el que los algoritmos ya predicen lo que vamos a comprar, decir o sentir, pensar es un acto de soberanía. Y eso sí que no se puede tercerizar.

¿Quién va a enseñarle a un chico a hacerse buenas preguntas si no lo hace la escuela? ¿Quién va a modelar la duda fértil, el pensamiento divergente, la capacidad de repensarse a sí mismo? La cultura del pensamiento no se enseña. Se cultiva.

Y se cultiva con preguntas, no con respuestas. Con tiempo, no con urgencia.

Los chicos de hoy no piensan menos. Piensan distinto. No caigamos en la trampa nostálgica de creer que antes se pensaba más. Se pensaba de otra manera. Lo que sí está pasando es que la velocidad del entorno atenta contra la profundidad. Y que muchas veces la escuela responde exigiendo memorizar más rápido en vez de invitar a pensar más lento.

¿Queremos que piensen mejor? Hagamos mejores preguntas. Regalemos pausas. Demos espacio a la duda. No respondamos todo. No evaluemos solo lo correcto.

Hay algo que ninguna tecnología puede replicar: la experiencia de pensar con otro. De cambiar de idea después de una conversación. De emocionarse al encontrar una solución creativa. De sentirse interpelado por una pregunta. De tener una idea propia y defenderla.

Eso sigue siendo profundamente humano. Y sigue necesitando docentes que lo provoquen. El futuro no necesita solo usuarios. Necesita pensadores.

Podemos preparar a los chicos para usar bien la IA. O podemos ir un paso más allá: formar mentes capaces de cuestionarla, mejorarla, o incluso imaginar tecnologías más éticas y humanas.

El desafío educativo no es competir con la IA. Es formar alumnos que sepan pensar con ella, pero no delegar en ella lo que da sentido a la vida.

¿Y si en tu aula estuviera el próximo Einstein?

¿Y si entre tus alumnos estuviera la próxima Frida Kahlo, el próximo Martin Luther King, Bill Gates o Cecilia Grierson? ¿Qué lugar le das al pensamiento distinto? ¿Lo potencias o lo normalizás?- ¿Qué hacés con el alumno que no piensa como el resto?- ¿Lo ayudás a brillar o lo empujás a encajar?

La creatividad, la disidencia, la mirada lateral no suelen entrar en las planillas. Pero muchas veces, son esas formas distintas de pensar las que cambian el mundo.

No estamos formando usuarios de IA. Estamos formando personas que, con suerte, un día creen, lideren, inspiren. Y para eso, no alcanza con saber usar tecnología: hay que saber pensar con autonomía, con profundidad y con sentido.

Pensar ya no es una herramienta para rendir bien en la escuela. Es una herramienta para no ser manipulados, para construir ciudadanía, para ejercer la libertad.

En este escenario, enseñar a pensar no es un lujo. Es una urgencia.

No podemos darnos el lujo de que las nuevas generaciones pierdan el músculo del pensamiento crítico. Que acepten todo lo que el algoritmo propone. Que vivan de repetir y no de crear.

Por eso, la gran revolución pedagógica no será enseñar más rápido, ni incorporar más plataformas. Será volver a hacer del pensamiento una práctica cotidiana, visible, valorada.

Y eso, aunque parezca anticuado, sigue dependiendo del aula, del vínculo, y de un docente que diga: “¿Qué te hace decir eso?”