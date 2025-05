Tabula rasa al ahorro

Según el Indec, el sector privado dispone de USD 400.000 millones en activos externos, cifra que se duplicó la última década por el cepo (Bloomberg)

Según estimaciones del Indec, el sector privado dispone de USD 400.000 millones en activos externos, magnitud que se duplicó la última década durante la vigencia del cepo cambiario. Es decir, aun cuando el Estado le sacó el acceso al mercado de cambios a los ciudadanos, los argentinos igualmente ahorraron más de USD 200.000 millones la última década.

La estimación es oficial y surge del departamento de cuentas nacionales del Indec. Si está bien estimado el PBI y el balance de pagos, por residuo estará bien estimado el stock de activos externos.

Del total ahorrado, la magnitud registrada en el marco del impuesto de bienes personales (en blanco) no son más de USD 150.000 millones, principalmente tras el blanqueo durante el Gobierno de Cambiemos (USD 117.000 millones, 2016), además del último blanqueo (USD 21.000 millones, 2024) en el primer año de gestión de Javier Milei.

El número implica que de los USD 400.000 millones, menos del 40% estarían declarados. Quedan sin declarar cerca de USD 250.000 millones. Los famosos dólares bajo el colchón o en cajas de seguridad.

Activos externos

Vale advertir que USD 400.000 millones de activos externos, para una población de casi 50 millones, son 8.000 dólares per cápita. Suponiendo que sólo ahorra el 10% de la población (casi 5 millones), son 80.000 dólares. Ni un dos ambientes en Capital Federal.

La magnitud de ahorro en activos externos no es significativa, dado que Argentina vivió un gran empobrecimiento las últimas décadas. Simple: todo el ahorro privado se lo tragó el “Estado presente”, ya sea con impuestos, inflación, default y quitas en la deuda pública, además de expropiaciones a depósitos bancarios (1990 y 2002), expropiaciones de empresas, y de todos los ahorros previsionales del sector privado (AFJP, 2008). Los ahorros previsionales expropiados a precios de hoy y capitalizados a una tasa del 5% anual, sumarían USD 75.000 millones. No quedó nada.

Tres ceros

Durante las últimas dos décadas, los países desarrollados acumularon 80% de inflación (al 3% anual). En igual periodo, Argentina acumuló 100.000% de inflación (cien mil por ciento), sumando tres nuevos ceros a la moneda, al pasar del 1 a 1 de los ’90, a poco más de 1.000 a 1 en la actualidad.

El regreso de la inflación desbocada convivió la mitad del tiempo con restricciones en el mercado de cambios (cepo).

Inflación y cepo la última década llevó a una parte importante de la población a escaparse del impuesto inflacionario y resguardar sus ahorros comprando divisas en forma ilegal, dado que el propio Estado excluía a los ciudadanos del mercado de cambios.

No está de más advertir que el Estado estafando con inflación, expropiando ahorros privados y excluyendo al ciudadano del mercado de cambios, sólo pasó la última década en países bajo dictaduras o en Argentina.

En el año 2012 un ciudadano argentino presentó la primera medida cautelar para poder comprar 10 dólares

Por lo tanto, poco o mucho, el ahorro en Argentina se hace en divisas para escapar del impuesto inflacionario y fuera del sistema financiero para no caer en las expropiaciones que cada tanto realiza el Estado argentino. Usualmente, cuando gobierna el peronismo.

Hay que advertir que menos del 5% de la población adulta paga impuestos a las ganancias (un millón de asalariados y 400 mil autónomos), y menos del 2% paga el impuesto a los bienes personales (poco más de medio millón). Lamentablemente, son pocos los que pagan porque los ingresos son bajos y la mayor parte en la informalidad. Menos del 5% de todas las casas del país están registradas en bienes personales.

El impuesto a los bienes personales no debería existir, por lo que el problema no es que el 95% de los adultos no lo tributen. El problema es que ese 95%, si tiene dólares, legalmente no los podían usar.

No sólo porque fueron comprados en épocas en que el Estado lo consideraba ilegal, sino que al no poder justificarlos, no podían ingresar al canal formal de la economía.

Por lo tanto, con las recientes medidas anunciadas el Estado deja de perseguir al ciudadano o de considerarlo un delincuente por tener ahorros. Ahora con sus ahorros puede comprar un auto o un inmueble y ARCA no tendrá registro del consumo.

Ahorro e inversión

Argentina no crece hace años porque hace años que no invierte lo necesario.

No invierte lo necesario porque no ahorra, y no ahorra porque todo el ahorro se lo comía el Estado.

El poco ahorro que escapó del Estado, terminó en el exterior o debajo del colchón. Lo más lejos posible de un Estado que cobra elevados impuestos y para peor, cada tanto tiene raptos de expropiación.

Pero lejos del estado también es lejos del sistema financiero, lo que impide conectar el ahorro con la inversión.

Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento.

Equilibrar las cuentas públicas implica que el Estado deja de tener déficit y, por lo tanto, deja de buscar fuentes de financiamiento compulsivamente.

Con un Estado en equilibrio aumenta el ahorro en la economía y también la posibilidad que se transforme en inversión. Baja el impuesto inflacionario y renace el crédito hipotecario, justamente porque el Estado dejó de absorber todo el ahorro de la economía.

Un Estado con sus cuentas en equilibrio no se vio en un siglo en Argentina. De sostenerse en el tiempo, posiblemente inicie un nuevo periodo con mayor ahorro e inversión en la economía, lo que permitirá recuperar el crecimiento económico.

Pero el ahorro que logró escapar de las garras del Estado deficitario, con las medidas anunciadas, ahora dispone del canal institucional para volver al circuito legal.

En definitiva, ahorrar en dólares dejó de ser delito. Después de una década de inflación y cepo, tabula rasa al ahorro.