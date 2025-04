En el rompecabezas político, hay piezas que no encajan

Javier Milei busca reunirse cara a cara con Donald Trump Foto: Casa Blanca)

El mundo se parece a un rompecabezas al que le faltan piezas y las que sobran no encajan, y no encajan porque -en el modelo que las sociedades fueron diseñando y los Estados construyendo- gran parte del mundo venía trabajando políticamente en procura del bien común, el otro importaba.

En épocas en las que en el mundo existían más gobiernos que intentaban ir por el Estado de Bienestar, en suelo argentino la última dictadura de 1976 comenzó un cambio cultural con la intención de imponerlo por la fuerza, sintetizado en “sálvese quien pueda” y “algo habrán hecho”, acompañado por políticas económicas de destrucción del Estado, con similitudes a las que hoy intenta el presidente Milei. ¿Fue aquello un anticipo de este hoy?

Estamos transitando horas inciertas en las que el presidente Trump pone en jaque al mundo con subas de aranceles, en su intento de un proteccionismo a ultranza. Veremos qué sucede con ello, si lo continúa o si da marcha atrás. El horizonte (de concretarse) sería inflación con recesión.

El presidente de Argentina, al cierre de este análisis, intentaba pedirle en persona -informalmente- a su amigo Trump una mano salvadora y aceleradora para que el FMI envíe los dólares que su gobierno necesita. Se debe decir que camina en lo económico a contramano de esta decisión ultraproteccionista del presidente norteamericano.

A propósito, el gobierno nacional ha entrado en una etapa de incertidumbre política y económica. Tendrá que demostrar nuevas habilidades, capacidades e instrumentos para dirigirla. La gran pregunta es: ¿está maduro el gobierno para administrar esta típica crisis argentina? Es una crisis de incertidumbre cambiaria con falta de expectativas económicas positivas, en el marco de una campaña electoral que está iniciándose y que, sin duda, impactará en el electorado.

Milei y su ministro Caputo, lo hemos escrito, intentaron apurar a este organismo internacional haciendo votar al Parlamento argentino un acuerdo con contenido inexistente. Esta osadía política no cayó bien en el mercado y se lo cobró.

En medio de esto, el presidente Milei -tal vez convencido de ello-, genera, con su discurso en el 43 aniversario del desembarco en Malvinas, argumentos que facilitan la posición de Inglaterra, alejándose del histórico reclamo de los gobiernos argentinos para recuperar las islas con acciones pacíficas. Lo hizo de la peor manera, insultando a todos los gobiernos anteriores.

Llegó abril, y con él ingresamos de lleno al año electoral. Una vez más y a través del AMBA, se juegan los liderazgos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, quienes vienen queriendo y no pudiendo. Están en una visible luna menguante.

Las guerras del mundo contagian miniguerras políticas en estas pampas. Kicillof debe decidir si en su territorio las elecciones coincidirán con el calendario nacional o, si las adelanta. Si hace esto último, habrá guerra, dado que probablemente Cristina Kirchner vaya como candidata a diputada provincial. ¿Kicillof pagará este precio para lograr su independencia política y ser alternativa presidencial en el 2027? En esta cambiante Argentina, todo es posible.

Esta cronista advierte un mecanismo similar -veremos si con el mismo final-, al que Cristina Kirchner operó en el gobierno de Alberto Fernández, en el que ella era su vicepresidenta, obstaculizando a través del gabinete -mayoritariamente integrado por su gente- toda política de acción independiente de ese Presidente. Si no hay abdicación del gobernador bonaerense a los deseos de CFK (ya no la “jefa”), ¿qué pasará con la gobernabilidad de Axel? ¿Se atreverá a ejecutar lo que Alberto Fernández no hizo, es decir, vaciar el gabinete de quienes no le responden?

Esta escalada de fragmentaciones peronistas con epicentro en territorio bonaerense, ¿qué preanuncia?

En el interior del país, la provincia de Santa Fe es la primera en estrenar calendario electoral. El PJ también muestra sin pudor su fractura expuesta. En la noche del 13 de abril se mirará cuál de las listas del peronismo logra salir primera (se presentaron cuatro). ¿Dónde se colocan en el resultado final y con cuántos votos?

Aquí también me detengo. Esa noche el gobernador Pullaro, quien prefirió jugar en primera persona encabezando la lista de convencionales constituyentes de Unidos –se reforma la Carta Magna provincial que data de 1962-, luego de haber producido el año pasado reformas que dejaron heridos, tanto en lo previsional, judicial, como en el sector docente, donde a través de un monto económico nada despreciable por presentismo, en la práctica queda cercenado el derecho a huelga. Recordar que el gobernador, para llegar al sillón del Brigadier López, logró más de un millón de votos. ¿Propicia una jugada sin red? . La política nacional lo mira y dice, lo espera.