El kirchnerismo da la espalda a los venezolanos con su incongruente retórica de los DDHH

El gobierno kirchnerista continúa retrocediendo en materia de respeto a los derechos de la población venezolana en el país y a la par dándole palmadas en la espalda a Nicolás Maduro. Lo hizo desde el comienzo de su gestión, cuando decidió retirarse del Grupo de Lima y de la denuncia (“remisión”, conforme el Estatuto de Roma) respecto de la situación en Venezuela, presentada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto fue un grave acto de retroceso en la histórica tradición argentina de compromiso con los derechos humanos en los organismos internacionales.

Venezuela padece un terrible régimen autoritario, el país no ha mejorado en ningún sentido, aunque se intente hacer creer eso. Lo que sí hay es un importante aparato de propaganda donde operan influencers, periodistas, muchos creativos y por supuesto políticos de otros países incluyendo presidentes.

Los venezolanos siguen viviendo en condiciones bastante lamentables, sobreviviendo cada día y tratando de resolver cosas de la cotidianidad que ya estaban dadas por sentadas. Es una población sometida a la violencia en sus diferentes formas, la carencia de los servicios básicos y con un sistema de salud destruido en medio de una inimaginable crisis humanitaria, donde ni siquiera hay algodón en los hospitales. En la actualidad, casi siete millones y medio de venezolanos han huido de su país, esto lo corroboran las cifras de Naciones Unidas.

La familia venezolana no solo está fracturada entre unos dentro y otros fuera del país, son familias separadas en varios países del continente y del mundo. Hoy la crisis migratoria generada por el chavismo es la más grande de América y la segunda en el mundo. De todos estos venezolanos que han salido, existen más de un millón que están en espera de ser considerados refugiados en otros países, porque sus vidas corrían peligro en Venezuela.

En Argentina fuimos recibiendo a los venezolanos con los brazos abiertos, incluso en nuestros gestos de solidaridad se flexibilizaron los procesos migratorios, e incluso la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural a mi cargo fue la que, conforme a los estándares exigidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y con los debidos resguardos de confidencialidad y con el apoyo de un equipo de abogados y psicólogos, elaboró un Informe que recababa testimonios de exiliados venezolanos en nuestro país. Pero todo ese trabajo desapareció con la actual gestión de gobierno.

Un poco más de seis mil personas que huyeron de Venezuela han solicitado refugio en Argentina, que para los más de doscientos veinte mil que viven en nuestro país y los peligros por la persecución política que padecieron muchos, no es un grupo numeroso.

El dictador Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña

Cuando comenzó el actual gobierno existían tres mil solicitudes de refugio por venezolanos, la mayoría de esas sucedieron durante el año 2019, el número actual de solicitudes es de 6.276, lo que significa que se duplicaron, pero se han aprobado solo 9 refugios, a diferencia de los 306 aprobados en nuestro gobierno.

Durante la gestión del presidente Macri se promulgó una resolución para la flexibilización en la radicación de venezolanos en el país, esto debido a la imposibilidad de las personas para acceder a ciertos documentos que el régimen de Maduro no les ha permitido.

De nuevo el kirchnerismo aplasta la progresividad de los derechos humanos y retrocede frente a esos derechos adquiridos por los venezolanos, por lo tanto, no fue cierto lo que dijo en el 2021 el ministro del interior Eduardo de Pedro en cuanto a que “más de 6.000 niños de Venezuela, que ingresaron en la gestión anterior, no tenían un derecho tan fundamental como la identidad”. Los testimonios de los venezolanos que llegaron durante el actual periodo de gobierno, dan cuenta de cómo no existe tal flexibilidad para que los niños puedan acceder a un DNI e incluso quienes ya lo tienen y está por vencerse, no les permiten la renovación si no tienen pasaporte venezolano y que esté vigente. También sería interesante saber, luego de haber pasado 2 años de regularización de los seis mil niños, qué está sucediendo para la obtención del nuevo DNI.

El tema sobre los venezolanos peticionantes de asilo en Argentina tiene varias aristas, un de ellas es bastante preocupante y fue destacada en el informe que recién publicó la importante organización de derechos humanos, Cadal y que lleva por título “Situación actual de las personas venezolanas solicitantes de refugio en Argentina”, donde se evidencia que las cifras sobre la cantidad de peticionantes y de refugiados emitidas por la Comisión Nacional para los Refugiados, no coinciden.

Por un lado, la Comisión dice que hay 314 refugiados venezolanos y por otro menciona que hay 317. Entre su desprecio por los venezolanos que piden asilo y su ineficiencia o falta de transparencia, parece que poco importa si son menos o más seres humanos.

Otro detalle que debería preocuparnos a todos es que, en los datos de la Comisión Nacional para Los Refugiados de la Argentina, se ocultan nacionalidades, de nuevo, como si no se tratara de personas.

La Comisión en la página web del Ministerio de Interior, publica las estadísticas y en ellas se puede ver cómo un número muy alto, el segundo, tanto en los que se refieren a las personas que solicitaron asilo, como en los que han sido reconocidos como refugiados, están denominados como “otros”.

Quienes o de dónde son esos otros, cuántos de cada nacionalidad, son preguntas que deberían ser respondidas por el Ministro, más aún cuando la estadística menciona nacionalidades con un solo refugiado.

Imagen de una calle de Venezuela. Argentina recibió casi 300 mil venezolanos que migraron de ese país por el régimen de Maduro. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

En el mundo humanitario se considera como uno de sus principios el de no hacer daño, y para los derechos humanos es fundamental procurar que no se revictimicen a las personas. El gobierno kirchnerista en su torcida retorica sobre los derechos humanos, desconoce la importancia de ambos hechos en cuánto a los venezolanos que han pedido asilo.

La discriminación hacia los venezolanos que han venido a la Argentina es ponerse del lado de los agresores y un acto de negacionismo puro y duro. Los diversos informes desde hace años de Naciones Unidas, los publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la investigación a Maduro y altos funcionarios del régimen venezolano en la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad, hacen imposible obviar a lo que se exponen las personas en Venezuela y mucho más quienes disienten de las acciones de Maduro.

Durante el año 2022 y el primer semestre de este año, la Comisión Nacional para los Refugiados no resolvió ninguna petición de refugio a venezolanos, aun cuando durante este periodo se sumaron unas 200 solicitudes y siguieron pendientes seis mil de los años anteriores.

Por si fuera poco, en el informe de Cadal se expone como la actual Comisión Nacional para los Refugiados ha considerado que el 70% de las solicitudes de refugio por venezolanos se clasifiquen en caducidad. Lo más preocupante de esto, es que la Comisión no está realizando su trabajo, porque ni siquiera realiza las entrevistas para determinar si estas personas necesitan protección internacional, porque su libertad, su vida e incluso las de sus familiares se encontraban y encuentran en un inminente riesgo en Venezuela.

