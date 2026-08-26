Opinión

En cuidados paliativos, la solidaridad es un motor que transforma el dolor en alivio

La solidaridad en el contexto de una enfermedad que amenaza la vida es la certeza de que el derecho a vivir con dignidad pertenece a todos sin importar sus recursos económicos. Cuando la medicina ya no puede curar, la comunidad todavía tiene un poder a la vez potente y sutil para cuidar, aliviar y acompañar

En el Día Nacional de la Solidaridad, el ejemplo de quienes ofrecen cuidados paliativos (Kieferpix)
En el Día Nacional de la Solidaridad, el ejemplo de quienes ofrecen cuidados paliativos (Kieferpix)
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En el marco del Día Nacional de la Solidaridad en Argentina, es necesario rescatar y valorar la importancia de ser solidario con aquellas personas que están atravesando una enfermedad que amenaza la vida.

Comprendemos la solidaridad como un motor que transforma el dolor en alivio, demostrando que el cuidado de las personas al final de la vida es una responsabilidad social compartida y no exclusivamente una tarea del sistema de salud. A través del Programa Solidario de Cuidados Paliativos Domiciliarios, nuestra ONG, Pallium Latinoamérica, garantiza dignidad y atención médica integral a familias en situación de vulnerabilidad económica y sin sistema de cobertura.

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El abordaje de este Programa Solidario es interdisciplinario: incluye médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, terapistas ocupacionales y voluntarios, atendiendo de manera integral y gratuita las dimensiones física, emocional, social y espiritual del sufrimiento.

Desde su creación, el programa asistió a más de 2.200 familias, respetando los deseos de los pacientes y la calidad del acompañamiento a todo el entorno familiar.

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Históricamente, el palio era aquello que se ofrecía para proteger al viajero del frío, de las tormentas y de la intemperie. En el contexto actual, resignificamos este concepto original convirtiendo la asistencia médica e integral en un verdadero manto de solidaridad tejido por la comunidad.

Cuidar a alguien que atraviesa una enfermedad amenazante en una etapa de profunda vulnerabilidad no solo es aplicar ciencia: es un acto de amor, presencia y compromiso colectivo. La verdadera solidaridad se aleja de la lástima y se instala en la empatía activa. Se manifiesta a través de un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, y voluntarios que deciden no mirar hacia otro lado. Decidimos caminar junto con el paciente y su familia para que nadie transite el tramo final de su vida en la soledad o el desamparo.

A través de iniciativas como el programa “Todos con Vos”, y en alianza con otras entidades, impulsamos la creación de comunidades compasivas. Esto nos recuerda que el bienestar del enfermo también depende de su entorno: el vecino que ayuda, las escuelas que concientizan y las redes ciudadanas que sostienen. La solidaridad en nuestra ONG es, en definitiva, la certeza de que el derecho a vivir con dignidad pertenece a todos, sin importar sus recursos económicos.

Es la demostración de que, cuando la medicina ya no puede curar, la comunidad todavía tiene un poder a la vez potente y sutil para cuidar, aliviar y acompañar.

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