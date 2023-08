La señal venezolana Globovisión despidió a un periodista por debatir con un diputado chavista en una entrevista

Globovisión Despidió A Un Periodista Tras Una Entrevista A Un Diputado Chavista

El canal de televisión venezolano Globovisión despidió al periodista Seir Contreras, quien este martes protagonizó un duro debate con el diputado oficialista Ramón Magallanes durante el programa de televisión Primera Página.

“El colega periodista Seir Contreras, periodista de Globovisión, fue despedido del canal de TV luego de la polémica entrevista al diputado Ramón Magallanes. La empresa asume una política de censura frente a la ética profesional del periodismo”, denunció el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en Twitter.

La polémica entre Contreras y el político chavista se generó luego de que Magallanes, para evadir preguntas, acusó al comunicador de “desconocer la realidad” de Venezuela y de estar involucrado con partidos de la oposición.

El Colegio Nacional de Periodistas repudió el despido del conductor de Globovision

Ante esto, el periodista señaló la ineficiencia del régimen de Nicolás Maduro en materia de servicios y salarios; y dijo que hacía esas críticas por lo que vive personalmente como cualquier ciudadano.

“Aunque tenga los ojitos verdes y la gente piense que uno es millonario cuando trabaja en televisión, yo soy de un sector popular del municipio Torbes, del estado Táchira. Lo que cuento es personal, no viene al caso pero ya que toca el tema, para que no diga que yo soy un sifrino del este de Caracas”, expresó el periodista.

Y siguió: “Mi hermana fue funcionaria de la Policía, tuvo que irse a Cúcuta a hacer de niñera porque el sueldo no le alcanza. Mi otra hermana es médico y trabaja en un ambulatorio que no tiene recursos. Yo conozco las calles del país”.

El político dijo que las hermanas del presentador pudieron estudiar, se graduaron “en revolución” y se fueron por el “bloqueo”.

Ante esto, el comunicador recalcó: “Debería serle más preocupante que haya sido en revolución y que los resultados hayan sido que tuvieron que dejar sus profesiones. No me diga que vaya a las comunidades. Eso es algo que hago todos los días. Y cargo agua allá en Los Chorros, municipio Sucre, que por cierto es gobernado por el chavismo y no hay agua, y otras dificultades. Aquí podríamos durar todo el día. Entonces no diga que no conozco la realidad. Que por el hecho de que uno salga en televisión no significa que no conoce la realidad”.

Así Se Abordó El Despido Del Periodista En Globovisión

“Yo voy a mi casa y no sale agua, y eso es hecho en revolución”, subrayó el periodista.

“Tú tienes que presentar pruebas”, retrucó el diputado; a lo que el periodista señaló que “sólo basta con ir a los lugares para ver como están. La realidad supera incluso la televisión, lo que podemos decir nosotros”.

“El principal error de los dirigentes políticos que debaten en este programa sobre los temas sociales es que creen que porque uno hace una crítica, que se corresponde con la realidad, entonces ya uno es un militante de partidos de la oposición. Eso no es así. Vincularme con una organización política es un error. Está equivocado en ese sentido”, concluyó el comunicador.

Muchos usuarios de las redes sociales se sorprendieron al notar que Contreras no apareció en la edición del programa de este miércoles. “Nuestro compromiso ha sido siempre estar del lado de la audiencia”, se limitó a decir una compañera del periodista despedido.

