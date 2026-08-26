Ley penal juvenil: en diez días cambia todo

En diez días entra en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil (Foto de archivo: 0221)

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Dentro de diez días va a dejar de existir la norma que organizó la respuesta penal frente a los adolescentes durante cuarenta y seis años. El decreto-ley 22.278 fue firmado en 1980, en plena dictadura, y era una de las últimas piezas de aquel derecho penal que seguía vigente por debajo del radar, sin haber sido objeto de una revisión de fondo. La ley 27.801 lo deroga y lo reemplaza. Solo por eso, la reforma ya estaba justificada.

Pero el problema es otro. La punibilidad se discutió como si la ley fuera un número, y la ley es un sistema bastante más complejo que eso. Lo que va a cambiar en la vida de un adolescente el 5 de septiembre no está en el artículo 1°. Está más adelante, en disposiciones que no formaron parte de la agenda pública.

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Conviene empezar por lo que la ley hace bien, porque es bastante y suele quedar tapado por la grieta. Prohíbe de manera expresa la prisión y la reclusión perpetuas (art. 19). Eso responde a una condena que la Corte Interamericana le impuso a la Argentina en 2013: en el fallo “Mendoza y otros vs. Argentina”, el tribunal regional declaró incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño la imposición de penas perpetuas a personas que eran menores de edad al momento del hecho, y ordenó adecuar la legislación interna. Llevábamos más de una década sin saldar esa deuda del todo. La ley fija además un techo de quince años aun cuando concurran varios hechos independientes, lo que clausura el viejo mecanismo de sumar escalas hasta llegar a una perpetua encubierta.

Además, ordena el castigo de menor a mayor. El catálogo del artículo 12 arranca por la amonestación, sigue por las prohibiciones de contacto y de concurrencia, los trabajos comunitarios, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño, y recién al final llega al encierro. Ninguna de esas penas, salvo la reparación y la privativa de libertad, puede superar los tres años (art. 15).

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A eso se suman dos aciertos institucionales. La ley exige especialización verificable de jueces, fiscales y defensores, y obliga a los órganos de selección a corroborarla en los concursos (art. 38). Además, le da a la víctima un lugar real con asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito si no puede solventarlo (art. 40).

Hay también una advertencia que alcanza a los medios de comunicación: el artículo 5° prohíbe difundir el nombre, el apodo, el parentesco, el domicilio o la fotografía del adolescente imputado y remite a la sanción del artículo 2° de la ley 20.056 (multa económica).

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Hecha esa aclaración, conviene desarmar la idea que dejó instalada el debate público. De tanto discutir el umbral punible, se terminó construyendo una ecuación binaria: por debajo de los catorce no hay consecuencias, por encima de los catorce el que delinque va preso. Ninguna de las dos afirmaciones resiste la lectura del articulado.

Vale la pena, además, dimensionar de qué estamos hablando. La mejor fuente judicial disponible es la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero releva únicamente la Justicia Nacional de Menores. Son siete juzgados y tres tribunales orales que intervienen en los delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires. Según el informe estadístico 2025, publicado en marzo de este año (una semana después de la promulgación de la ley), durante el año pasado se iniciaron 1.768 causas contra 1.753 niños, niñas y adolescentes. Esas causas comprendieron 2.005 delitos investigados, y su composición es contundente: el 81% fueron delitos contra la propiedad, mientras que los delitos contra las personas representaron el 1,6%.

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En todo el año hubo diez causas en las que se investigó un homicidio: siete quedaron en grado de tentativa y tres se consumaron.

El dato decisivo, sin embargo, es el que en esas diez causas por homicidio participaron trece adolescentes: doce de ellos tenían dieciséis o diecisiete años al momento del hecho, mientras que solo uno tenía catorce.

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El sistema se diseñó mirando el caso extremo, pero va a funcionar todos los días sobre el caso corriente.

Veamos entonces qué ocurre en concreto.

Empecemos por un delito de baja cuantía: el arrebato de un celular en la vía pública, sin arma. Es robo simple, con una escala que va de un mes a seis años (art. 164 del Código Penal).

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Ese caso habilita las tres salidas alternativas del régimen: (I) el fiscal puede prescindir de la acción penal (art. 41), siempre que el hecho no haya importado grave violencia física o psíquica y que el joven no registre condenas previas ni procesos en trámite con auto de procesamiento firme; (II) puede intentarse una mediación penal (art. 42), donde el consentimiento de la víctima es condición de validez bajo pena de nulidad y la oposición del fiscal resulta vinculante; y (III) si la mediación no prospera, puede suspenderse el juicio a prueba por uno a tres años (art. 43), con conformidad del Ministerio Público Fiscal y el ofrecimiento de reparar el daño “en la medida de lo posible”.

Ahí hay una bisagra que va a dar trabajo: qué significa “grave” violencia. ¿Es suficiente un empujón para hacerse del teléfono? De cómo se responda esa pregunta va a depender que un adolescente acceda a una salida alternativa o quede encaminado a juicio. Se va a litigar mucho y con razón.

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Si ninguna de las tres vías prospera y se llega a condena, el tribunal puede reemplazar la prisión por alguna de las penas del artículo 12. Pero no de oficio. Se necesita dictamen pericial previo, conformidad del fiscal y haber escuchado a la víctima. En efecto, el fiscal tiene poder de veto sobre la alternativa al encierro.

Y hay una trampa que no se ve hasta la segunda lectura. El artículo 16 establece que, verificado el incumplimiento de la pena alternativa, “se deberá revocar la pena y disponerse una pena privativa de la libertad”. No dice “podrá”. No prevé graduación ni instancia intermedia. Un joven que abandona el taller o falta a las entrevistas puede terminar encerrado por el incumplimiento y no por el delito. Es el punto donde la ley se contradice a sí misma, se proclama el encierro como último recurso y después lo convierte en consecuencia automática.

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Pasemos a algo más complejo: un robo con arma de fuego. La escala arranca en cinco años y llega a quince (art. 166, inc. 2, del Código Penal). Eso lo deja fuera del criterio de oportunidad y de la mediación, que tienen tope en seis años y excluyen los hechos con grave violencia sobre las personas. Y lo deja fuera también de la sustitución del artículo 11, que solo alcanza a los delitos con máximo de hasta diez años. El resultado es que se entra directamente por la vía del encierro, sin escalas intermedias. Con un matiz que no se explica, “privación de libertad” no equivale a instituto cerrado. El artículo 17 prevé tres modalidades -domicilio, instituto abierto e instituto especializado- y el juez debe fundar por qué elige una y no otra. La diferencia entre esas tres puertas es, literalmente, la diferencia entre dos vidas distintas.

El extremo: un homicidio

El homicidio simple tiene una escala de ocho a veinticinco años (art. 79 del Código Penal) y los agravados del artículo 80 preveían prisión o reclusión perpetua. Hasta ahora, la discusión pasaba por si esa perpetua podía o no aplicarse a un menor de edad, hoy zanjada por el nuevo techo de quince años, sin excepciones. Cumplidos los dos tercios de la condena, el tribunal puede convertir el resto en penas no privativas de libertad, con pericia favorable, conformidad fiscal y opinión de los familiares de la víctima. Posteriormente, el condenado, al cumplir dieciocho años, pasa a una cárcel de adultos (art. 30, inc. a), aunque puede pedir quedarse en el instituto especializado si está en tratamiento o cursando estudios, con aceptación del establecimiento, y solo hasta que termine el año calendario.

Hay tres nudos más que van a dar que hablar.

El primero es que la ley no prohíbe en ninguna parte que las condenas juveniles se inscriban en el Registro Nacional de Reincidencia. Federico Moeykens -juez penal de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, provincia de Tucumán- fue quien puso el foco sobre este vacío, y probablemente sea el punto más grave del régimen. Porque además la ley hace algo peor que callar: el artículo 5° manda ponderar las condenas previas al graduar la pena, y los artículos 11 y 41 excluyen de las alternativas a quien registre condenas o procesos en trámite. El legajo que se arma a los catorce años cierra puertas a los diecisiete y sigue a la persona en la vida adulta. Una ley que dice buscar la reinserción no puede dejar ese registro abierto por omisión.

El segundo, tiene que ver con la peligrosidad del menor. Antes de declarar inimputable a un adolescente, el juez debe ordenar pericias para determinar si resulta “peligroso para sí o para terceros” o si existe riesgo de que cometa nuevos delitos (art. 25). Ese vocabulario es el del viejo patronato, el mismo que la ley dice venir a enterrar. Y hay un problema adicional, pone al juez a producir prueba de oficio dentro de un sistema que se declara acusatorio, donde probar es tarea de las partes.

El último es de índole normativo. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene rango constitucional desde 1994 y coloca al interés superior del niño como pauta obligatoria de interpretación. La ley 27.801 enumera sus principios rectores en el artículo 5° e incluye entre ellos la seguridad pública y la protección de la sociedad. El interés superior del niño no figura en esa lista, aparece recién en el artículo 9°, y de manera lateral. Serán los magistrados quienes deberán explicitarla en cada resolución y eso vuelve las decisiones más discutibles de lo necesario.

Y llegamos a donde probablemente se defina todo, que no es la doctrina, sino la aplicación.

La ley 27.801 es legislación de fondo, dictada por el Congreso en ejercicio de la atribución del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, con la particularidad de que contiene disposiciones que son inequívocamente procesales. El derecho procesal, sin embargo, es competencia reservada de las provincias. La 27.801 parece advertirlo: en el artículo 49 se limita a invitar a las provincias a adecuar su legislación, lo que hasta el momento la enorme mayoría de las provincias no hizo.

¿Qué se aplica cuando el código provincial permite una mediación que la ley nacional restringe? No es una pregunta de manual, es la que va a plantearse en la primera audiencia de septiembre. El escenario más probable es el peor de todos: misma conducta, misma edad y dos destinos distintos según el límite provincial en el que ocurrió el hecho. Eso no es federalismo, es una tómbola.

Una ley que entra en vigencia sin la estructura que ella misma exige no se vuelve más dura, se vuelve más desigual.

A partir del 6 de septiembre, el impacto de la reforma no deberá medirse por cuántos adolescentes ingresan al sistema, sino por cuántos encuentran del otro lado la infraestructura y los programas que la norma promete. Sin eso, no habremos cambiado de paradigma, habremos sustituido un texto de 1980 por uno de 2026 para aplicarlo con la estructura de 1980. En diez días lo sabremos.